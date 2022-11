Aclaración: La lucha es entre democracia y dictadura

Competencia: ¿Entre Arce y Evo, quién es más autoritario?

Arce: Otra vez Terebinto

Preguntita: ¿Cambiaron Alto Mando porque no quisieron reprimir a Santa Cruz?

Prevención: Quieren otro Hotel Las Américas

Bolsonaro: Chillete

Lesa humanidad: No dejar entrar alimentos a Santa Cruz

MAS: El pueblo de funcionarios públicos ataca a Santa Cruz

Score: T’antawawa 3 Halloween 0

Paradoja: Hasta los gordos tienen su calaca tiliqui y flaca

Anuncio: Mientras sigan los ataques de MAS, se suspende la hospitalidad cruceña

Paradoja: El flaco se ha hinchado casándose con ésa

Tigre aclaración: El Chupa Riveros no era ningún chupa

Aclaración: No me hinches no quiere decir no me engordes

Definición: Falso afán, ese que zapatea más que lo que avanza

Áreas protegidas MAS: Cocaleros y cooperativistas mineros

MAS descaro: Entregar áreas protegidas a cooperativistas mineros

Anticambas: Castillo y Prada

Jovenzuelos: ¿Están yendo a un webinar o a un chupinar?

MAS estrategia: Dividir a los bolivianos

Equivocación: ¿Te vas a ir en ubre? No, en uber

Aclaración: Televidente no es una vidente que ve la suerte en la tele

Equívoco: ¿Te sacaste la beca orgasmus? No, Erasmus

Aclaración (2): La moraleja no es la heja de Morales

Estrategia masista: Hacer creer que la disputa es entre cambas y collas

Aclaración: El enfrentamiento es entre demócratas y dictatoriales, no entre cambas y collas

Pronunciamiento: Los collas de todo el país estamos con la lucha cruceña

Woody Allen: Mia Farrow no es mía

Muertos reclamo: En la mesa no había coctelito de mandarina

Alcoholemia de despedida: Nos bebe-mos con chicha morada