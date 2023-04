Hace unos ocho años, el entonces presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, dio una conferencia magistral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), exponiendo los logros económicos, sociales y políticos del gobierno de Evo Morales, y también participó de una mesa redonda (“¿Hacia dónde van los gobiernos progresistas?: un análisis de la situación en el contexto de la crisis de la economía mundial”), junto con académicos de esa casa superior de estudios mexicana.

Precisamente en dicha mesa redonda, don Marcelo reveló que “la mayor parte de presidentes de bancos centrales de gobiernos de izquierda eran de derecha”, de modo que, por ejemplo, “era imposible acordar algo con el presidente del Banco Central de Uruguay” (en la gestión de Mujica). Y remató con tono crítico: “No se puede ser gobernante si no se cambia la estructura de poder de un país por más bello discurso que uno tenga. Hay que poner gente de izquierda, sino no sirve para nada”. Asimismo, defendió la austeridad salarial del sector público boliviano, indicando que la gente, cuando escucha a un funcionario que gana poco, le cree (porque esto demostraría coherencia), y puso como ejemplo a Nelson Mandela, quien supuestamente usaba todos los días el mismo traje “relavado”, y su pueblo, al ver esto, decía: “Este tipo nos cuenta la verdad”.

Si efectivamente la gente midiera la honestidad de los servidores públicos por su nivel salarial, vestimenta o humildad, nadie podría creer en nada de lo que decía el expresidente Evo Morales, quien no solo vestía ropa de alta costura, sino que no reparaba en gastos para realizar viajes con todo el confort de un empresario capitalista, a diferencia del expresidente uruguayo, que viajaba en vuelos comerciales o haciendo “dedo” a la presidenta argentina. Don Pepe Mujica tenía un bello discurso y era coherente con él, se imponía a sí mismo (no a otros) la coherencia; sin embargo, en el caso boliviano ocurre lo contrario, los gobernantes piden a otros (empresarios, clase media, pueblo en general) sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a realizar.

Y recuerdo esto, porque hoy estamos atravesando una crisis económica que el gobierno niega a gritos. Yo trabajo en el ámbito editorial, de modo que necesitamos comprar papel importado para producir libros; pues bien, las importadoras nos dicen que no hay stock y que no lo habrá en el corto plazo, ya que no hay dólares para importar papel. Pues esto es evidencia de crisis, y ante la evidencia, el gobierno opta por la negación. ¿Es que acaso luego vendrá el discurso del sacrificio? Porque claro, los socialistas piden sacrificios al pueblo, pero ellos mismos, los que gobiernan, no sacrifican ni un centavo.

El mentado modelo milagroso que diseñó el presidente Luis Arce cuando fue ministro de Economía hace aguas por todas partes. En realidad, nunca funcionó. Vivimos una década de bonanza gracias al elevado precio de los combustibles, lo cual nos benefició. Nunca Bolivia tuvo tantos ingresos, ¿y qué hicimos con ellos? Canchitas, sí. Obviamente estoy simplificando, pero, en síntesis, derrochamos ese dinero, no lo supimos aprovechar. Y si bien el modelo pregonaba la redistribución de la riqueza, esto solo se concretó en una medida populista e incoherente: el doble aguinaldo.

En aquella conferencia en Puebla, don Marcelo Zabalaga dijo que gracias a la buena voluntad del presidente Morales (que había escuchado a los empresarios y aceptó ampliar el plazo del pago del beneficio), “los industriales están trabajando duro para pagar el doble aguinaldo en abril, ya nadie se queja”. En esto había dos falacias, porque no es cierto que el sector empresarial haya quedado contento con la ampliación del plazo, dado que, en realidad, no estaban (y no están) de acuerdo (por motivos económicos razonables) con el pago del doble aguinaldo.

Además, aunque es evidente que esta medida favorece la redistribución de ingresos, no es equitativa ni disminuye la brecha entre pobres y ricos, sino todo lo contrario.

Supongamos que Juan es portero y gana Bs 2.500, y que Pedro es jefe de sección, con un sueldo de Bs 7.500. Entre ambos hay una diferencia salarial de Bs 5.000. Con el doble aguinaldo, los ingresos de Juan y Pedro se triplican, y la brecha también: Juan recibirá Bs 7.500, y Pedro, Bs 22.500, es decir que la diferencia será de Bs 15.000 a favor del segundo. Es evidente entonces, que el doble aguinaldo favorece sobre todo a los masistas incrustados en puestos públicos y no es una medida que genere disminución de la brecha económica. No se redistribuye equitativamente, se redistribuye apuntado a un sector: el masismo asalariado.

En tal sentido, más allá de cualquier crisis, los funcionarios públicos seguirán percibiendo salarios y aguinaldo y no sentirán la crisis que el resto de la población ya está viviendo. Pero, para la foto, para la prensa, el masismo aparenta otra cosa. En la conferencia de hace años, don Marcelo Zabalaga, por ejemplo, dijo que el éxito del proceso de cambio radicaba en no pagar bien a las autoridades, “todos los que estamos en el sector público como autoridades ganamos muy mal”, aseguró, y sin ruborizarse, declaró que “uno aprende a sobrevivir, como todo el mundo, con pocos ingresos, y tiene que darle vuelta al cuello de la camisa o retejer los calcetines”. Si él, ganando Bs 17.306 (según la planilla de aquella época), tiene que remendar su ropa, ¿qué tienen que hacer los trabajadores que ganan el salario mínimo?

¿Y el resto, la gran mayoría que no recibe salario, que trabaja en las calles, que pertenece al sector informal? Pues esos están peor, aterrorizados por lo que puede venir, mientras el gobierno pretende tapar el sol con un dedo. Pero este sol de crisis lo ilumina todo, no solo eso, quema duro, mientras los jerarcas socialistas disfrutan una limonada bajo sus sombrillas europeas.

Entiendo que puede haber una intención de no generar pánico, pero, en vez de negarlo todo, ¿no sería mejor aceptarlo y exponer las medidas que se están tomando para soportar la crisis? Claro, si es que hubiesen pensado en alguna medida. Quizá la medida sea la receta de siempre: pedir el sacrificio del pueblo. Total, cómo no hacerlo, si hasta un presidente del Banco Central debía remendar sus calcetines porque trabajaba casi gratis por Bolivia. A sacrificarnos pues.