Entre sospechas, falta de unidad, estrategia y visión: ¿una oposición a la deriva?

La ausencia de 34 parlamentarios de la oposición en la sesión para la elección del Defensor del Pueblo luego de que el oficialismo cambiara el orden del día ha puesto a esas bancadas, nuevamente, en la mira de sus votantes, que se sienten una vez más traicionados, mientras que los analistas no ahorran adjetivos para criticar sus acciones y algunos ven la posibilidad de algunos acuerdos o pactos con el oficialismo.

El pasado 23 de septiembre, la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa eligió a su candidato Pedro Callisaya como nuevo defensor del Pueblo, luego de modificar el orden del día a última hora aprovechando la ausencia de parlamentarios que pidieron licencia. Del total de esos permisos, 32 corresponden a legisladores de oposición, 19 de CC y 13 de Creemos. De ellos, al menos 13 solicitaron los permisos para asistir a las efemérides de Santa Cruz y uno al aniversario de Pando.

La oposición, según ven los analistas, no tiene una estrategia política, no hay propuesta ni cohesión o articulación, no existe una identidad de lucha, ni coordinación entre bancadas, aspectos que llevan al debilitamiento de la institucionalidad y la democracia.

Una muestra de esa falta de la unidad fue la reacción de algunos legisladores de Comunidad Ciudadana, que desconocieron las disculpas públicas ofrecidas por su líder, Carlos Mesa.

Mesa publicó (recién el lunes 26) un comunicado en el que expresaba: “Estamos conscientes que las licencias a parlamentarios de CC por motivos menos relevantes no se justifican y constituyen un error político por el que ofrecemos disculpas a la ciudadanía, ya que sirvieron de excusa para que el MAS, verdadero responsable de este atropello, cometiera este atentado contra la democracia y los derechos humanos”.

También instruyó a la dirección de su partido que investigue las 19 licencias para la sesión del 23 de septiembre. “Si se comprueba dolo o mala fe, los responsables serán sancionados drásticamente”, dijo en su cuenta de Twitter.

Pero Luciana Campero, diputada de ese partido, afirmó que “cuando las cosas están mal debe existir autocrítica, autoevaluación y sobre todo reflexión. Podrán decirme de todo, pero no comparto ni me representa el comunicado de mi bancada. Nuestra responsabilidad es estar en las sesiones”.

Y la senadora Cecilia Requena dijo que “como la mayoría de la bancada de CC, participé de otra violenta sesión en que el MAS impuso con golpes, abusos e irregularidades, a un Defensor sin idoneidad ni independencia. Tras intentos fallidos, esta vez pudieron hacerlo con la ayuda de nuestros errores”.

El diputado Miguel Roca también se disculpó. En un video dijo: “Ofrezco mis sinceras y sentidas disculpas a la C7, a La Paz y a Bolivia, por no haber estado en la sesión de la Asamblea Legislativa que terminó en una espuria elección del Defensor del Pueblo, como consecuencia de un acto tramposo e infame del MAS. Fallé en mi juicio al tomar una decisión, error que resultó en mi ausencia para defender esa institución democrática que debe estar al servicio del pueblo boliviano, no de los poderosos del Gobierno”.

Pero, para los votantes, las excusas y disculpas no son suficientes y no solucionan el tema de fondo. “Esta oposición es la peor de los últimos 16 años, computados desde que Evo Morales ingresó al poder. Así de sencillo. No hay propuesta, no hay identidad de lucha, no hay coordinación entre bancadas. Hasta el día de hoy no veo que Creemos y Comunidad Ciudadana hayan propuesto temas en común, y esto tiene una raíz en la oposición, no sabe renovarse; la renovación no es meter a cualquier persona en las listas de candidatura”, opina el analista cruceño Paul Coca.

Para Coca, la oposición no tiene propuestas para el país, y no sabe que “hay un MAS que en la época de Morales, durante 14 años usaba estas estrategias que la oposición no entiende”, dice y añade que “están en el escenario de que nunca va a suceder lo que están pensando y al final sucede. Dudo mucho que tengan un buen asesoramiento legislativo; los diputados y senadores de la oposición tienen el derecho de tener asesores. Dicho de otra manera, es una oposición absolutamente mediocre, es la peor oposición que he visto desde 2006”.

En su criterio, las disculpas no bastan, ya que el daño está hecho. “La disculpa no basta; estos parlamentarios que se fueron de fiesta deberían renunciar, pero no lo harán, porque no hay ética política en el país”.

“Yo vivo en la circunscripción 7 de La Paz y no acepto las disculpas de Roca. ¿Por qué no se aleja del cargo?, le queda grande, al igual que a todos. Han defraudado el voto ciudadano; ahora el MAS inventará algo para hacerlos caer nuevamente en la trampa. Hay diputados que ni siquiera conocen la Constitución. Tengan cuidado, los dos tercios que dice la Constitución no son del total de miembros de la Asamblea, son dos tercios de los presentes y el MAS por sí solo ya hace quorum para cualquier sesión y eso no entienden. Esa situación no va a cambiar. Ya es tarde. Cometieron un grosero error”, sentencia.

Según un recuento de Página Siete, en al menos tres ocasiones legisladores de CC y de Creemos facilitaron decisiones a favor de los intereses del MAS: en la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, para instalar una sesión en reserva y aprobar los ascensos de las Fuerzas Armadas, y en esta última sesión para la elección del Defensor del Pueblo.

Según el analista Gregorio Lanza, la oposición no tiene una estrategia de mediano y largo plazo y, por lo tanto, “sus peleas en el Parlamento son muy limitadas, son más bien reactivas”, aunque estima que se debe segmentar a los legisladores de la oposición “y no ponerlos a todos en la misma bolsa”.

Según Lanza, hay una parte de la oposición, en CC, por ejemplo, donde algunos diputados han cedido a las presiones o dádivas del poder, lo que muestra una falta de cohesión, coherencia y liderazgo. “En Creemos, está claro que los diputados que venían de la corriente de Jhonny Fernández están ahora claramente en alianza con el MAS. Ésa es la primera disidencia clara y que limita a la oposición”, afirma.

Además, critica que la oposición no valoró que la disputa por la Defensoría era muy importante. “Era de las pocas trincheras o posiciones que tenía la oposición, pero no han tomado nota de eso y algunos prefirieron ir a lucir su presencia en las fiestas de Santa Cruz”, dice.

Oposición “patética”

“Patética oposición y no patéticos opositores, porque eso significaría que hay una buena oposición y dentro ella hay algunos malos opositores. Pero la realidad es que hay una mala oposición y, dentro de ella, algunos buenos (pocos) opositores”, opina el analista, politólogo y columnista de Página Siete, José Rafael Vilar.

“La ch’achada opositora –tomo la genial etiqueta del Rafo Archondo– ha despertado tormentas de indignación, popular y mediática. Muy justificada indignación, pero con una buena dosis de in-justicia porque esto no fue ‘la solitaria golondrina que hizo primavera’”, asegura.

Y añade: “Me cuesta trabajo comparar las bancadas opositoras de la actual Legislatura (CC y Creemos) con las opositoras de la anterior legislatura (70 en 2021 versus 53 en 2014) y buscar todo lo que las actuales bancadas en ambas cámaras hubieran podido hacer ahora que son más parlamentarios, y más divididos; y no es que entre UD y PDC hubiera amor fraterno y que el cambio del requisito de los dos tercios para algunas decisiones justifique todo”.

En criterio de Vilar, si la inexperiencia parlamentaria de la mayoría de los parlamentarios de las oposiciones (aunque no todos son nuevos) pudo justificar una “inocencia legislativa” en 2020 y hasta en 2021... pero no ya en 2020.

“Salvando la fractura entre ambas bancadas -se debe recordar a Barrientos, fe de bancada en el Senado de CC, diciendo que era más cercana al MAS-IPSP que a Creemos?-, da mucho que pensar qué hicieron los jefes de bancada y los asesores parlamentarios (que los tienen) cuando aceptaron los pedidos de licencia de 32 miembros de sus bancadas, sabiendo (suponiendo, aceptemos) que el MAS-IPSP estaba desesperado para elegir su Defensor”, analiza.

Y los líderes de sus agrupaciones (que no son estructuras con cohesión y dirección partidarias) ¿cómo aceptaron dejar que sus representantes dejaran de ser barrera de esa elección? ¿Y por qué los asesores de esos líderes (también los tienen, claro) no lo previeron?, se pregunta.

Vilar sostiene que, quitando las bajas médicas (tres por banda, démosle el beneficio solidario), otros 26 parlamentarios opositores pidieron licencia, los más para celebrar aniversarios en Santa Cruz (arropando a su líder) y en Pando. Y, después, las defensas intentando justificar “la alevosía del MAS”, que sí fue pícaro y aprovechó el hueco del reglamento. “Patético, y patéticos ‘opositores’”, cierra.

En mayo de 2021, Ideas publicaba una evaluación del rol de la oposición en la Asamblea, y mientras los partidos de la oposición denunciaban el “matonaje legislativo” del oficialismo y el sabotaje a la labor legislativa por parte del Poder Ejecutivo, el MAS argumentaba que a la oposición le faltan argumentos y propuestas alternativas. La situación actual pareciera ser la misma, la oposición que denuncia “prácticas antidemocráticas” de los asambleístas del MAS y un oficialismo que sigue apelando a sus dos tercios para la aprobación de leyes.

¿Cuál es su función?

El periodista cruceño Carlos Valverde fustigó duramente a los legisladores opositores, sobre todo a la bancada cruceña.

“Los diputados cruceños reclaman, ¿pero cuál es tu función? Diputado cruceño, que estabas habilitado para la sesión, ¿cuál era tu función?, ¿estar allá defendiendo que esto no pase, o estar en Santa Cruz desfilando para salir en la foto del 24 de septiembre?”, preguntó.

“Ustedes no están para desfilar, están para defender lo que entienden que deben defender. Yo no les voy a decir qué, no voy a pedir a ningún diputado que defienda mis derechos, pero espero que se ciñan a su trabajo y lo cumplan”, agregó.

Valverde dice que estamos acostumbrados a culpar al MAS por todo. “El MAS es un partido sucio, de gente que no tiene palabra, que busca cómo sacar ventaja. Al Contralor lo elegirán igual y la oposición hará lo mismo. El MAS no es el culpable, en este caso la responsabilidad es de la oposición. Sabían que iba a ocurrir, lo denunciaron los mismos diputados cruceños”.

“Hay que demostrar coherencia, si se quiere hacer oposición dura, ésa era la oportunidad de hacerlo y de impedir la elección. Estar donde se debe estar no tiene precio, hay que cumplir con las obligaciones”, criticó.