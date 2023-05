¿Es factible el celibato obligatorio en la Iglesia Católica? Este asunto eclesiástico, vigente desde hace siglos, continúa y continuará generando debate, con posiciones, algunas dogmáticas, y otras apoyadas en la ciencia para explicar sus desventajas e inaplicabilidad.

Para José H. Rivera, laico, comunicador social, miembro de la Asociación Voces Católicas, el celibato es factible en la Iglesia católica y así lo demuestra el testimonio de un gran número de sacerdotes que han vivido su celibato ejemplarmente a lo largo de los siglos, un testimonio que se vive en la mayoría de los casos de manera silenciosa.

“Sin embargo, conociendo la naturaleza de la opinión pública y los medios de comunicación, es natural que lo que haga noticia sean más los escándalos que envuelven a clérigos que los discretos ejemplos de vida de los demás”, considera.

“El término ‘factible’, entendido como lo humanamente posible de hacer, tampoco ayuda a explicar la verdadera naturaleza del celibato como don de Dios, posible sólo con la gracia divina”, explica Rivera.

Página Siete intentó conocer la opinión de la Conferencia Episcopal de Bolivia, pero no obtuvo respuesta.

En contrapartida, el escritor y periodista colombiano Juan Carlos Botero dice que el celibato es anacrónico, peligroso, “anti natura”, y que genera un efecto contrario de represión. “El hecho es el que el celibato está vigente desde hace siglos y no tiene ningún sentido en la modernidad”, dijo Botero a Página Siete.

“He tenido mucho contacto con la Iglesia protestante, donde no sólo las mujeres pueden oficiar la misa, sino que los sacerdotes se pueden casar y tener familia con la gran ventaja que eso implica: cuando se habla de amor, saben de lo que están hablando, cosa que no pasa en la Iglesia católica, que mantiene la teoría que el padre debe estar casado no con un ser humano, sino con la Iglesia y que si se casa, el sacerdote no hace bien su trabajo, lo que es falso, porque en la Iglesia protestante los sacerdotes hacen un trabajo igual de bueno y que no afecta el hecho de estar casados”, argumenta.

Para Botero, “el celibato es anacrónico y además es una aberración, porque impone un castigo sexual sobre los hombres y los obliga a tener una vida llena de privaciones, de sufrimiento y represión y eso es el caldo de cultivo para los abusos”.

Cita el caso que publicó hace años el periódico The Boston Globe, con el grupo de periodistas Spotlight, cuando realizaron una investigación sobre los abusos de la Iglesia en Massachusetts, Estados Unidos.

“Llegaron a la conclusión de que aproximadamente el 50% de los curas tienen relaciones sexuales con otros adultos; entonces, el celibato no se cumple de ninguna manera; y un 6% tiene relaciones abusivas con menores de edad, maltrato, pedofilia. El 6% es una comunidad muy grande”, dice.

¿Qué significa el celibato?

Rivera explica que el celibato es un don que Cristo ofrece a los llamados al sacerdocio, también a la vida religiosa e incluso a personas sin votos, pero a las que Dios llama por ese camino, para llenarlas de felicidad y para que, a su vez, ellas busquen llenar de felicidad a quienes las rodean. El celibato es como un potenciamiento del corazón.

“Si antes era capaz de amar a su núcleo familiar y de amistad, como todo el mundo, ahora, con ese don, puede amar como Jesús, a todos y de manera más plena. Los ejemplos son muchos, pero todos podemos recordar a la Madre Teresa de Calcuta, cuya capacidad de amar excedía con mucho la capacidad ‘normal’, porque supo desplegar a fondo ese don de Dios. Este don debe ser acogido con amor, alegría y gratitud. Así, será fuente de felicidad y de santidad. El celibato, antes que ser sólo una disposición canónica, es un don de Dios a su Iglesia; es una cuestión vinculada a la entrega total al Señor”, explica.

Agrega que el celibato viene de tres vertientes: su significado cristológico, el significado escatológico y el significado eclesiológico.

Cristológico: hace referencia al modelo de Jesucristo. Cristo es la novedad y el que realiza una nueva creación. Su sacerdocio es nuevo, Cristo renueva todas las cosas. Se puede asegurar que existe el celibato en la Iglesia como imitación del mismo Jesucristo que fue célibe por amor a la humanidad.

Escatológico: Se refiere a nuestra pertenencia al Reino de Dios, cuando todos resucitaremos de la muerte, pues el Señor ha anunciado que “en la resurrección no se tomará mujer ni marido, sino que seremos como ángeles de Dios en el cielo” (Sacerdotalis caelibatus, 34). En este marco el celibato se vive como un adelanto del Reino al que estamos llamados los cristianos y al que pertenecemos.

Eclesiológico: nos lleva más directamente a la actividad pastoral del sacerdote. Al vivir su celibato, el sacerdote goza de una amplia libertad espiritual para ponerse al servicio amoroso y total de todos los hombres, sin distinción. Como Jesús, el sacerdote célibe, está llamado a una entrega total, libre y voluntaria, de amor y servicio a sus hermanos sin distinción alguna.

Significado para los católicos

Consultado Botero sobre lo que significa en la actualidad el celibato para los fieles de la Iglesia católica, dice que “espero que lo conciban como algo anacrónico, obsoleto, algo anti natura. No le veo ningún beneficio; al contrario, se presta para crear una situación de represión cuando las personas están teóricamente a cargo de cuidar a menores; estando en recintos secretos, privados y aislados, se presta para toda clase de abusos y atropellos. No debería existir”.

Pero para Rivera, la norma del celibato “no se impone”.

“Como escribió el papa Juan Pablo II en 1979: ‘Todo sacerdote que reciba el sacramento de la Orden se compromete al celibato con plena conciencia y libertad, después de la preparación de varios años, profunda reflexión y asidua oración’”.

Añade que en febrero de 2022, el papa Francisco destacó que el celibato sacerdotal “es un don que la Iglesia latina custodia, pero es un don que para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas, vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo”. “Sin amigos y sin oración el celibato puede convertirse en un peso insoportable y en un antitestimonio de la hermosura misma del sacerdocio”.

Todo esto se halla, según explica Rivera, en comunión con la tradición de la Iglesia católica que reivindica y sostiene el celibato “como un verdadero tesoro y bendición para toda la Iglesia, siempre y cuando sea acogido, asumido y vivido en conciencia y libertad”.

“El celibato siempre va a ser vivido entre la gracia divina y las limitaciones humanas, pero como es un don no faltará el testimonio de muchos sacerdotes, religiosos o laicos consagrados que pueden dar cuenta con su propia vida de la importancia y eficacia de esta vocación. La Iglesia católica en su conjunto tampoco está eximida de acoger, valorar y custodiar este don, a través de un acompañamiento responsable y generoso con sus sacerdotes y otros hermanos consagrados”, cierra Rivera.

¿Cuál es su origen?

El escritor Fernando Mires explica que los orígenes históricos del celibato se remontan al año 305 d.C. (Concilio de Elvira). Las razones de su implantación no pueden, luego, ser separadas del contexto signado por el desmoronamiento del Imperio romano el que no sólo fue institucional sino también cultural y, sobre todo, moral. “La Iglesia, en esas condiciones, hubo de cerrar filas alrededor de hombres cuya misión era la de servir de ejemplo en medio de la más caótica barbarie”.

A esa razón fue agregada otra: impedir que los bienes de la Iglesia fueran convertidos en patrimonios, familiares y hereditarios (Concilio de Nicea, 324 d.C.).

Y hay una tercera razón, y es la que predomina todavía en círculos eclesiásticos: separar a los sacerdotes de la vida doméstica a fin de que dediquen todo su tiempo a la causa de Dios. “Idea que en cualquier caso no es cristiana. Como muchos otros atributos del cristianismo, ella proviene del mundo griego”.

Según explica Rivera, originalmente, los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes, aunque no faltaron desde la primera hora, como vemos en san Pablo. “Eso fue siendo reconocido como un valor importante en la Iglesia a medida que pasaron los siglos. Así, entre los católicos de rito oriental, hoy en día existen sacerdotes casados, aunque sólo los célibes pueden llegar a ser obispos”.

Recuerda que la Iglesia de occidente, desde los principios del siglo IV, mediante la intervención de varios concilios provinciales y de los pontífices, corroboró, extendió y sancionó esta práctica. La obligación del celibato fue solemnemente sancionada por el Sagrado Concilio Ecuménico Tridentino e incluida finalmente en el Código de Derecho Canónico (Can. 132, parágrafo 1).

Mires dice que el sexo y el hambre son deseos del cuerpo. Ambos sirven a la perpetuación de la vida, algo que no puede ser contrario al deseo de Dios, que es la vida misma.

“La abstención del objeto del deseo tiene como efecto aumentar el deseo del objeto. Eso lo sabe cualquier sicoanalista de mediana formación. Mientras más prohibido el deseo, más fuerte será su llamado. Lo dijo Sócrates muy bien: ‘El ser desea lo que no tiene porque si lo tuviera no lo desearía’. Y mientras menos se tiene, más grande será el deseo. Luego, si el objeto del deseo es interdicto, el deseo buscará objetos sustitutivos. Ése será –lo sabemos desde Freud– el momento de la ‘perversión’. La perversión (o desvío) emerge justamente ahí donde aparece la prohibición. La perversión es el deseo que se estrella contra el muro de la prohibición y busca salida a través de los menos imaginados acueductos.