¿Está La Paz ante una nueva crisis de agua?

A fines del año 2016 e inicios del 2017, La Paz vivió una crisis del agua que afectó a cerca de un centenar de barrios de las zonas este y sur de la ciudad, debido a una fuerte sequía que imposibilitó el almacenamiento de este elemento en la represa de Incachaca. Ante la emergencia, el gobierno de entonces conformó un gabinete interministerial del agua, se desarrollaron campañas de concientización respecto al uso de este recurso, y, entre otras medidas, se incrementó el monto destinado a las inversiones en nuevas captaciones de agua en La Paz. A cinco años de aquella situación de emergencia, vale la pena formularnos una pregunta: ¿Estamos preparados para afrontar una nueva crisis del agua en La Paz?

Compartimos información de una investigación desarrollada por el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” (IDIS UMSA), que tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades de la disponibilidad del agua en La Paz, precisar las características de la gestión del agua en este municipio, y analizar el proceso de crecimiento urbano. La suma de estos temas nos permitirá apreciar, al concluir el estudio, en diciembre de este año, la dinámica de la urbanización del agua en La Paz.

El abastecimiento de agua para el municipio de La Paz depende del sistema de represas de Incachaca, Ajuan Khota y de Hampaturi, que a su vez se abastecen con agua de lluvias; el agua, de la misma forma, proviene de los deshielos del Tuni y el Condoriri, y de los cuerpos de agua de Milluni, Palcoma o Estrellani. Estas, sin embargo, no son las únicas fuentes. La disponibilidad de agua también está relacionada con la infraestructura hidráulica que permite viajar a este elemento por kilómetros para abastecer del recurso a toda la población paceña.

El marcador distintivo de Epsas es que suministra el servicio de agua potable no solo a La Paz, sino, también, a otros siete municipios (El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Pucarani). Epsas, sigilosamente y sin mucha publicidad, ha pasado a ser la primera empresa metropolitana de agua potable en Bolivia, administrada por el gobierno central.

Respecto al crecimiento urbano, este es lento en el municipio de La Paz en clave comparativa con otras ciudades de Bolivia: el crecimiento intercensal (2001 al 2012) es de -0,3%, por debajo del 1,7% que es la media nacional, incluso debajo del 1,3% que es la media del departamento de La Paz. No obstante, la expansión urbana no cesa, incluso en áreas de reserva o en áreas inestables no recomendables para el asentamiento humano.

A esto debe sumarse un crecimiento vertical, densificación con edificios de mediana o gran altura. Estos son aspectos que gatillan considerablemente en el incremento de la demanda hídrica, tanto para el consumo humano de agua potable como el agua destinada a la construcción de las casas o departamentos que aparece como parte de un boom inmobiliario.

El plan de desarrollo quinquenal (PDQ) 2018-2022 de Epsas recoge como dato que en el municipio de La Paz, el año 2016, había 128.788 conexiones que garantizaban el acceso al agua a 902.375 personas. Sin embargo, a 2022, es de suponer por lo señalado que la demanda ha crecido de manera considerable.

Después de la crisis de 2016- 2017, una de las primeras medidas asumidas por Epsas para garantizar el suministro de agua al municipio de La Paz fue el incremento en las inversiones en nuevas captaciones de agua. Según el PDQ, a los cerca de 780 millones de bolivianos planificados para el 2016, se incrementaron 100 millones –alrededor de 14 millones de dólares– de emergencia para la construcción del trasvase Pongo-Huaylara-Estrellani.

Por otra parte, el año 2017 se han realizado importantes inversiones en las represas de Hampaturi, Incachaca y Palcoma, que muestran un avance en el desarrollo de la infraestructura hidráulica de captación y aducción del agua. Diversos medios informaban en enero de 2017 que la empresa pública YPFB invirtió en dicha obra alrededor de 6,3 millones de dólares.

Si bien hay avances sustantivos, como los señalados, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura de las redes de distribución del agua, tanto para la expansión como la renovación de redes antiguas en estado de obsolescencia, se presentan como el principal reto para administración de Epsas en lo que atañe a la urbanización del agua en la ciudad de La Paz (ver cuadro).

Los datos muestran que Epsas viene asumiendo las inversiones relativas a la expansión de redes como el recambio de manera muy lenta, en particular en la red de agua potable de Achachicala, que es la que abastece a la zona central de La Paz.

En esta zona, la antigüedad de las redes de agua potable supera el medio siglo, tal como se señala en el mismo PDQ 2018-2022; situación que genera problemas de fuga de agua, es decir, buena parte del agua captada, potabilizada y distribuida se pierde en el camino y sin que sea facturada por Epsas. Además, esta situación ocasiona la disminución de la presión para abastecer a las conexiones domiciliarias, entre otras cosas.

Por otro lado, es importante señalar que una parte de las inversiones en la expansión de las redes de distribución de agua hacia áreas de reciente urbanización está siendo asumida por los propios pobladores, bajo la modalidad regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), llamada obras con participación vecinal (OPV), situación que constatamos como parte de la investigación en las visitas de campo a Apaña e Irpavi II.

Las OPV son un mecanismo de autofinanciamiento que ha permitido que los pobladores que no tienen acceso a agua potable puedan cubrir los gastos de la expansión de las conexiones domiciliarias, cubriendo de esta manera la falta de presupuesto o de rapidez con la que se disponen los recursos económicos por Epsas.

Para finalizar, retomamos el dato de que la disponibilidad de agua en el municipio de La Paz también está relacionada con la infraestructura hidráulica. El recambio de las cañerías antiguas experimenta un evidente rezago, sumado al hecho de que estas cañerías abastecen de agua a áreas urbanas en las cuales se está presentando un creciente fenómeno de densificación, debido a la construcción de edificaciones de altura. En ese marco, se mantiene la pregunta: ¿Estamos preparados para afrontar una nueva crisis del agua en el municipio de La Paz?