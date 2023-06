El laicismo es una de las bases fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. No es casual que el principio de “independencia de la religión” se encuentra previsto en el Artículo 4, Capítulo Primero, Título I (Bases Fundamentales del Estado) de la Constitución Política del Estado de 2009. La independencia religiosa es la base del Estado Laico y el Estado Laico es la base del Estado Plurinacional.

Dicho precepto señala: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.

Se trata de un cambio constitucional trascendental, considerando que, desde la Constitución de 1826, se instituyó la religión católica como oficial, exclusiva y excluyente; a pesar de la recomendación del mismísimo Bolívar de no prescribir en la Constitución una “profesión religiosa”, “porque según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, éstas (las Constituciones) son las garantías de los derechos políticos y civiles y, como la religión no toca a ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social y pertenece a la moral intelectual”.

La Constitución de 2009 rompe con esta histórica relación Estado- Iglesia, a partir de la cual las funciones o fines del Estado no están ni guiadas ni influidas por criterios religiosos. Bidart Campos dirá que en el Estado Laico, “ni al Estado le interesa la suerte de los diversos cultos que actúan en el seno de la espontaneidad social, ni las iglesias se introducen en temas específicamente políticos”. Pero lo cierto es que, a pesar de la contundencia de la voluntad del constituyente, la relación con la Iglesia aún subiste en otras esferas de la vida política y jurídica.

Desde la fundación de Bolivia, se suscribieron diferentes tratados con la Santa Sede (también conocidos como Concordatos), mediante los cuales se reconocen o, en algunos casos, exime de determinadas obligaciones a favor o en beneficio de la Santa Sede y de su estructura y jerarquía eclesiástica. Algunos ejemplos de lo señalado son los siguientes Concordatos:

El Concordato Fra Pío IX de la República di Bolivia, de 29 de mayo de 1851, aprobada por la Convención Nacional el 5 de noviembre de 1851, disponía que “la Religión Católica, Apostólica, Romana continuará siendo la Religión de la República de Bolivia, y se conservará siempre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar, según la ley de Dios y las disposiciones de los sagrados Cánones”.

Dispuso que la enseñanza en universidades, colegios, escuelas públicas y privadas y demás establecimientos de instrucción, será conforme a la doctrina de la misma religión católica.

El gobierno de Bolivia se compromete a “conservar la dotación de los obispos, cabildos y seminarios, y a proveer a los gastos del culto y de fábrica de la Iglesia, de los fondos del Tesoro Nacional...”.

El “Solemne Convenio entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre Misiones” suscrito el 4 de diciembre de 1957, por la cual el Gobierno de Bolivia “...reitera solemnemente su reconocimiento a los Vicarios Apostólicos erigidos en el territorio nacional por la Santa Sede”. Otorgándoles liberalidades respecto a obligaciones impositivas nacionales, departamentales y municipales para “obtención y posesión de bienes raíces”, “adquisición y posesión de tierras”, entre otros.

El acuerdo entre la República de Bolivia y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía Nacional, suscrito el 1 de diciembre de 1986, sustituyó el firmado entre ambas partes el día 29 de noviembre de 1958.

El acuerdo de “complementación a los convenios suscritos entre el gobierno de Bolivia y la Iglesia suscrito el 10 de noviembre de 1989, señala que “en todo el territorio nacional la Iglesia católica recibirá del gobierno de Bolivia, por medio de sus ministerios y oficinas descentralizadas, la mayor colaboración posible en sus proyectos e iniciativas específicas que benefician al pueblo boliviano y que se traducen en obras en campo de salud, educación y formación social, máxime teniendo en cuenta que el Estado Boliviano considera como religión oficial la católica, de acuerdo con la Constitución Política del Estado”, entre otras exoneraciones.

Las notas reversales entre el gobierno de Bolivia y la Santa Sede referentes al establecimiento de procedimiento de certificación sobre su pertenencia a la Iglesia católica en Bolivia de fecha 3 de agosto de 1993, señalan que el Estado boliviano otorga a la Iglesia el mismo tratamiento tributario que a las personas colectivas sin fines de lucro; en materia de impuestos a la propiedad de los vehículos reciben el mismo tratamiento otorgado a las instituciones públicas, entre otros.

El Estado laico se materializa, no únicamente en la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales, sino en la eliminación de aquellos beneficios y exoneraciones otorgados a la Iglesia católica bajo un marco constitucional que ya no existe.

No parecen existir mayores elementos debatibles respecto al significado y alcance del Estado laico y la consecuente ruptura relacional Estado-Iglesia. En lo que parece no haber mucha contundencia es en los efectos jurídicos del laicismo respecto a los concordatos suscritos por Bolivia. En efecto, con la constitucionalización del Estado laico, todos los concordatos carecen de fundamento jurídico y constitucional para existir a la vida jurídica. Por esa razón, no es suficiente que el Estado se declare “independiente de la religión”, concordante con el Artículo 4 del texto constitucional, debe tomarse debida observancia a la disposición transitoria novena que señala que los tratados suscritos con anterioridad, serán “denunciados o renegociados” si se encontraran elementos contradictorios con la actual Constitución.

Los concordatos señalados son, evidentemente, contradictorios con la vigencia del Estado laico. Los diferentes beneficios, exoneraciones, prerrogativas de las que goza la Iglesia católica, producto de éstos concordatos, son contrarios con el principio de independencia religiosa del Estado. Así, solo quedaría una cuestión de naturaleza jurídica sobre la cual analizar desde la instancia que corresponde y proseguir con acciones concretas dirigidas a la terminación (Denuncia) de los Concordatos celebrados con la Santa Sede a fin de dar cumplimiento a la Constitución.