El análisis de la crisis múltiple en el Perú, en los espesores de la coyuntura, implica la comprensión simultánea de los distintos planos de intensidad y de las diferentes estructuras temporales, las de larga duración, las de mediana duración y las de corta duración.

Comenzando el año 2023, estamos ante un estallido social, cuyo epicentro se encuentra en la sierra, sobre todo en la sierra sur de Perú. Sin embargo, la geografía de la crisis se ha extendido a 18 provincias, abarcando las distintas geografías, regiones y micro regiones, ya en el desplazamiento mismo de las movilizaciones, y logrando un alcance nacional, los “cuatro suyos” han tomado Lima, la capital ahora convulsionada.

En este contexto, a los medios de comunicación empresariales, que juegan con estereotipos, les resulta Pedro Castillo de izquierda. Las acusaciones contra Castillo comenzaron antes, ya en la primera vuelta, y se hicieron más insistentes y desmesuradas en la segunda vuelta. Se trata de acusaciones infundadas, desde el señalamiento de “izquierdista”, incluyendo la acusación de que tuvo vínculos con Sendero Luminoso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron detener la victoria de Pedro Castillo. Recurriendo a todos los métodos viles, no pudieron lograr sus objetivos; a pesar de esto, persistieron, no agotaron, ni renunciaron a la guerra sucia, la continuaron; llegando al extremo de decir que hubo fraude, el mismo que no pudieron demostrar nunca.

La campaña sistemática la guerra sucia no para, va a continuar de manera convulsiva. Pedro Castillo elige a Guido Bellido como su primer ministro; sin embargo, la derecha ultraconservadora lo acusa de pertenecer a Sendero Luminoso y presiona para que el presidente lo saque del gobierno. Contra lo esperado que se haga, respondiendo a su propio programa electoral, de manera sorprendente, el presidente sede a las presiones y saca a su primer ministro, al hombre más fuerte de su gabinete, al más claro, de acuerdo con lo que se planteó en el programa, que había ofrecido el mismo Pedro Castillo al pueblo.

Con esta actitud condescendiente cree que puede capear la tormenta, la presión permanente, pero no ocurre esto. Mediante estas concesiones a la derecha cree que lo iban a dejar gobernar, pero no ocurre lo que esperaba lograr, al contrario, lo acorralan más.

El problema se ahonda, el mismo Pedro Castillo no solamente cede a la derecha, sino que cae en sus prácticas, incursiona en manejos de corrupción; incorporándose, de este modo, al comportamiento sinuoso del círculo vicioso de poder, comprometiendo a su familia en prácticas dolosas, dándole excusas suficientes a la derecha para buscar la vacancia del presidente por “incompetencia moral”.

Sin embargo, como dice Guido Bellido, a la derecha no le alcanzaban los votos para lograr la vacancia. Como escena de teatro o de cine, Pedro Castillo, en su desesperación o quién sabe por qué, se presenta el 7 de diciembre del año pasado haciendo una declaración, donde cerraba el Congreso, intervenía otras instituciones del Estado, convocaba a elecciones nacionales y llamaba a la realización de la Asamblea Constituyente. Con esta declaración presidencial se le da a la derecha, al Congreso, la excusa necesaria para darle la vacancia a Pedro Castillo y después apresarlo por su acción inaudita de golpe de Estado, al estilo de Alberto Fujimori.

Ante la destitución y posterior apresamiento de Pedro Castillo, el pueblo serrano, sobre toda la sierra del sur, se manifiesta en contra, protesta, expresa su desacuerdo y pide, en principio, la liberación de Pedro Castillo, la restitución del presidente, la renuncia de la presidenta (por sustitución constitucional), que era su vicepresidenta, la convocatoria a elecciones nacionales y a la Asamblea Constituyente.

La respuesta del Estado va a ser virulenta, la represión sañuda, 18 muertes en Juliaca, después viene aumentando la marcha fúnebre de la muerte; hasta la fecha ya se contabilizan 65 fallecidos, el último corresponde al asesinato en Lima por parte de la policía.

Estamos ante el estallido social, que dura más de un mes, más de dos meses de levitación gubernamental y congresal, contando desde el 7 de diciembre. Se han movilizado las organizaciones sociales y comunidades en 18 provincias, se han bloqueado varias carreteras principales y secundarias, entre ellas la Panamericana. La crisis política se transforma en el avance del desplazamiento de las movilizaciones, en su alcance en intensidad, que exige, de manera clara, la renuncia de Dina Boluarte, incluso se pide el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata elecciones.

De alguna manera,sigue pendiente el reclamo a la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En el transcurso hay como dos alternativas, una menor, que habla de reformas constitucionales, y una mayor, que persiste en la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto presentado como clave, para liberarse de la Constitución fujimorista, que es una Constitución correspondiente a la institucionalización del terrorismo de Estado, donde prácticamente se convierte a toda protesta, a todamovilización, a toda demanda en un acto terrorista, aunque no se lo diga explícitamente.

Por otra parte, la Constitución fujimorista permite el saqueo del Perú, la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales extracivistas.

Hasta ahora no ha renunciado Dina Boluarte, parece que no piensa hacerlo, supuestamente ha pedido al Congreso que se convoque a elecciones este año, 2023; pero el Congreso ha rechazado la propuesta de la presidenta. Ahora lanza la posibilidad de reformas a la Constitución, buscar salidas para lograr un adelanto de las elecciones para este año; sin embargo, no renuncia, que es la única solución para la convocatoria inmediata a elecciones. Dina Boluarte no puede mantenerse después de su trágico haber de 65 muertes, una masacre; quedarse en la presidencia es como institucionalizar el asesinato del pueblo.