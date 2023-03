La megacárcel de El Salvador, considerada la más grande de América, es parte de la “guerra” que declaró el presidente Nayib Bukele a las “maras” (pandillas), en una medida que está siendo muy cuestionada y resistida por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El régimen de excepción que ha instaurado el mandatario permite detenciones sin orden judicial, y se puso en vigencia en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022, según un reporte de AFP.

A finales de 2022, Human Rights Watch (HRW), sugirió al gobierno de Bukele “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo “con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. La respuesta del Presidente fue un tajante “no”. La medida, que fue extendida hasta el próximo 17 de marzo, es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas.

Recientemente, el Gobierno inauguró en el sureste del país, en las afueras del poblado de Tecoluca, una megacárcel donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros y que ha sido denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Según la misma agencia AFP, El Salvador registró en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100 mil habitantes, la más baja durante la administración de Bukele, que asumió en junio de 2019. Esta semana Bukele aseguró por Twitter que durante su mandato se han registrado “300 días sin homicidios”.

Como ejemplo de la lucha contra las pandillas, Bukele condenó a 1.310 años de cárcel a Wilmer Segovia, por 33 homicidios, 9 intentos de homicidio y pandillerismo.

Bukele es “muy peligroso”

En opinión de Dardo Justino Rodríguez, analista, comunicador y consultor argentino, que vivió muchos años en Centroamérica, “Bukele es muy ubicuo, cambia de posiciones, es autoritario, es corrupto, tiene un gobierno en el cual ejerce los tres poderes, tiene dominada la justicia, el Congreso, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, pero lo que ignora Bukele, o pretende ignorar, es que mientras más alto se llega más profunda es la caída”.

Según narra, “ha metido más de 60.000 personas presas, que si todas fueran pandilleros, el país estuviese tomado por ellos, el Ejército tiene menos efectivos. Hay procesados y condenados y las violaciones a los derechos humanos son tremendas; por ejemplo, cuando se produce algún problema les quita una comida del día, lo que es una barbaridad; se trata de una política netamente represiva”.

Asegura que en una parte de la ciudadanía estas medidas caen bien porque están hartos de la violencia, pero no disminuye la violencia, pero “en cualquier momento se vendrá una contraofensiva como pasó a principios de este siglo en Honduras, donde la tolerancia cero aguantó un par de años y vino un rebrote espantoso”.

Rodríguez señala que “el otro problema que no tiene en cuenta Bukele es que los presidentes que hacen ese tipo de cárceles muchas veces terminan como huéspedes de las mismas. El mejor ejemplo es el de Vladimiro Montesinos, en Perú, que creó una cárcel de Callao, subterránea, que es un espanto; él está allí desde hace unos años”.

Critica a Bukele apuntando que, además de las violaciones a los derechos humanos, su política es netamente represiva y no va a las soluciones de raíz, que son mejorar las condiciones económicas de la población y mejorar los niveles educativos.

“Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dijo algo que es cierto, dijo que ‘en Colombia no hicimos cárceles, creamos universidades’. Pero él siempre se opuso a los gobiernos conservadores, entonces está reconociendo que los gobiernos a los que se oponía en vez de construir cárceles hicieron universidades, es una contradicción para su posición. Los políticos tienen esas contradicciones”.

En su análisis, “Bukele se está pasando de largo, él ya venía a la baja en la percepción ciudadana, aunque todavía tenía hace poco un 58% de aprobación, con respecto al 80% que tenía antes. Para él se trata de reelección o cárcel”.

Consultado sobre cómo toman los salvadoreños estas medidas, dice que la situación es variable. “Las clases medias, asustadas, en todos lados reaccionan con posiciones de ultraderecha. El pobre siempre responde a lo que los medios le meten en la cabeza. Algo había que hacer, porque los problemas con las maras ya eran insoportables, lo que es cierto, pero cuál es la solución? Las cárceles no son una solución, son un paliativo”.

Asegura que la política de Bukele es mostrar a un gran número de presos y en esa cárcel hay muchos inocentes.

¿Qué puede pasar? Según el analista, por el momento y a nivel interno le da resultados. “El tema es que el ‘marero’ no habla del mañana, porque el mañana suele no existir y eso lo tienen asumido; la muerte la tienen asumida, ellos sólo creen en la madre, la familia y en Dios, pero no creen en nada más. Con gente que asume la muerte, como los suicidas islámicos, no se puede luchar. Va a llegar el momento en que van a reaccionar, y muy feo. El tema es hasta dónde las Fuerzas Armadas y de seguridad podrán hacerles frente”.

Hay que ver también para qué lado patee Bukele, no sería extraño que mañana haga otros pactos con las maras. “Bukele patea para el lado que le conviene en el momento que le conviene. Es peligroso. Hay hombres como Daniel Ortega, que de ser un joven revolucionario se convirtió en un viejo reaccionario, pero se sabe cómo va a reaccionar, pero con Bukele no se sabe.El Salvador es un país chico donde los que realmente tienen el poder son los grandes empresarios; por el momento están tranquilos”.