El educador y psicólogo social argentino Gabriel Garzón llegó a Bolivia para dictar cursos para profesores y estudiantes. En las charlas, el experto habló sobre la necesidad de reconocer aspectos que comprometen los sentidos en el aprendizaje, invitar a la participación protagónica en el proceso de aprendizaje-enseñanza y desplegar posibilidades de instrumentación pedagógica a través del juego.

Garzón es autor de El Agua, nuevas tendencias pedagógicas (1999), El Cuerpo en juego, (2005), Procesos de Autonomía en Recreación, (2016) y recientemente publicó su último libro, Pasaporte a la lúdica, en 2022.

En la actualidad es docente asesor en la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) y ha dictado conferencias, exposiciones y talleres en más de 40 congresos de aprendizaje, juego y creatividad en Brasil, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, México, España, y ahora en Bolivia.

Página Siete conversó con el educador para abordar aspectos como la malla curricular en el país, la calidad de la educación en América Latina y otros aspectos de su propuesta metodológica para enseñar a través de la lúdica.

Cuéntenos el motivo de su visita a Bolivia

Me trajo la Red de Juego, Educación y Cultura, junto con la Fundación Teko Kavi y Visión Mundial para hacer visible una temática y problemática también que vemos en la educación, y tiene que ver con la posibilidad de que el sistema educativo no “achate” a los niños, sino que les impulse a crecer y les abra puertas a la imaginación y al juego, de manera que podamos armar una serie de puentes y encuentros entre varias de las dicotomías que el sistema nos invita a transitar, como lo serio y lo divertido, lo que hay que aprender y lo que hay que disfrutar, el goce, el placer y el aprendizaje. Algunas dicotomías que nos parece interesante encontrar algunos nexos con cosas que estamos trabajando en Argentina y que encontramos que pueden servir para dar una mano a la infancia. Que se encuentren con esa posibilidad de aprender jugando; el juego es el idioma de la niñez, pero muchas veces se lo aborda como algo distanciado, como que la niñez tiene que ser adulta.

Dada su experiencia en la región, ¿nos puede hablar de la calidad de la educación en América Latina?

Quiero cuidarme de ser un portavoz de una mirada tan global. Puedo dar una idea, porque estamos trabajando hace mucho en Red Latinoamericana de Educación, y vemos una dificultad por la valorización de culturas originarias, de culturas que son propias de la región, por haber adoptado otras culturas. Ha costado mucho tiempo, sangre y lágrimas poder reconocernos por lo nuestro, lo de la región, lo propio y qué valor le damos a lo que somos y a lo que tenemos, a lo que no viene de afuera, y en todas partes de América se puede observar una lucha de culturas, de valores, donde hay una puja por cuáles valores de cada cultura son los que tienen que trascender. Ahí hay una mezcla importante de miradas y algunas de éstas tienen un sesgo eurocéntrico; seguimos mirando, sobre todo Buenos Aires, para bien, en cuanto hay mucha riqueza de culturas y para mal porque esas culturas no se integran a las originarias. Entonces, hay que hacer un trabajo de revalorización de culturas, de valores, de lo que es nuestro, de lo que es de América Latina.

¿Qué elementos o lineamientos debería contener una currícula educativa? La malla curricular de Bolivia, resistida por maestros y padres, ha sido cuestionada sobre todo por el contenido de la educación sexual y el adoctrinamiento en los textos. ¿Qué opinión tiene sobre este aspecto?

Me parece fuerte lo que nos pasó en el Ministerio de Educación, con protestas afuera, con gases lacrimógenos. Es imposible no atender esto que está pasando y es imposible no ver que hay una ruptura del diálogo. En este proceso veo que hay una falta de información de qué se trata realmente la currícula, no es para imponer. ¿Sabemos de qué se trata, o estamos asustados? Lo que no queremos es que nos impongan, y ahí hay una lucha, como que se pierde de vista qué es lo que no se quiere que se imponga. ¿Cuál es el contenido de esa lucha? Pareciera ser que lo más fuerte es la resistencia a la imposición, más que de qué se trata lo que se quiere imponer, porque si me lo dicen sin pensar en el contexto, creo que son discusiones que se deben dar.

Sería importante cambiar la estrategia, la imposición no nos lleva a otro lugar que a la lucha, la lucha de querer imponer una cultura sobre otra. Entonces nos dejamos de entender y eso pone una venda en lo que queremos transformar. Hubo preguntas a los maestros, hubo algún diagnóstico para ver qué se puede transformar o reformar. Son decisiones que se toman en algún escritorio y que desea imponer. La verdad es que eso cansa, que venga un gobierno a imponer, entonces yo digo no a todo y ni siquiera sé de qué se trata.

¿Cómo podemos entender una currícula educativa y qué lineamientos debe seguir?, ¿qué principios?

Hay una currícula educativa y una currícula oculta, como decimos, hay una que se expresa y otra que está por debajo y en secreto, que son valores que se quiere transmitir por detrás de lo que aparece como explícito. En Argentina se trabajó mucho en reformas educativas, algunas salieron bien y otras muy mal; y las que mejor nos salieron tuvieron que ver con una detección de necesidades, que son distintas en cada lugar y en cada pueblo; no puede haber una misma currícula para el campo que para la ciudad, o un pueblo en la montaña. No puede haber manuales que salen de esa currícula que no respetan las realidades. Lo que hicimos en Argentina son currículums que tengan diagnóstico previo, que puedan salir de preguntas reales, de necesidades que los chicos tienen, porque de ahí emergieron las escuelas secundarias con orientación agrícola, otras con trabajos técnicos y otras tecnológicas.

Vuelvo a pensar que hay que reinstalar el diálogo; veo en Bolivia que el diálogo entre adultos entre sí, entre chicos y adultos se ha roto. Hay que preguntarnos y ojalá los chicos también puedan intervenir en esas opiniones. La currícula tienen que tener un poquito de esa escucha.

Hay instituciones que han hecho análisis de contenido de los textos educativos en Bolivia y se ha comprobado que muchos tienen un fin político de adoctrinamiento, ¿ha leído alguno de estos textos?

No lo puedo ayudar porque no pude leer, entiendo lo que menciona del adoctrinamiento y creo entender lo que está pasando con esa lectura, pero no he leído.

Volviendo a su planteamiento de su metodología, la lúdica en la educación, ¿cómo se debe ver esto desde el docente y desde los alumnos? ¿Cómo funciona?

Hay varias diferencias, una cosa es la lúdica y otra el juego, esto para poder contar que estamos embarcados en una propuesta que mejore el estar de la gente, de los chicos y de los adultos, de los maestros y de los estudiantes y ahí surge el puente de la lúdica para que intervenga. La lúdica es una actitud, una forma de estar hacia el otro, hacia el aprendizaje y hacia el objeto de estudio. Esto tiene que ver con un giro que hay que dar a la pregunta ¿qué es lo que estudiamos?, ¿qué tiene que ver con la currícula?, ¿por qué a los chicos no les interesa? ¿Por qué el modo que tenemos no les gusta, o nos ven siempre lejanos a los maestros? Como que estamos haciendo cosas que no les interesa, entonces aparece un método o una forma de educar que nos lleva a pensar que la pedagogía de la pregunta, la didáctica de emergentes, la manera de crear proyectos para el trabajo en educación es muy útil y que requiere de algún pequeño cambio en la forma de estar con los chicos. Es decir, si nos siguen viendo lejanos que siempre miran de arriba, es posible que nos encontremos con las mismas respuestas. Ahora, si nosotros nos concebimos como aprendices también, el docente que aprende junto con los chicos, armando una malla no curricular, sino una malla social, un tejido social, que para eso debiera ser la escuela, para (re) entramarnos como comunidad, volver a sentir que estamos bajo un mismo techo y esa actitud lúdica depende de algunos factores que, con prestarles atención, cambian radicalmente el modo de estar de los chicos, y de los maestros, obviamente. Tiene que ver también con la idea de la corporeidad, ¿dónde está el cuerpo del maestro?, ¿el cuerpo del alumno?, ¿cómo lo veo? si lo sigo viendo cortado, cabeza, miembros... o puedo ver que somos una unidad integral que hace, siente y piensa siempre en el mismo lugar, que es nuestro cuerpo.

Hay mucho trabajo que hacer, pero sobre todo trazar puentes, líneas de diálogo, diálogo de uno con uno, diálogo de uno con el compañero, estamos juntos en esto o compitiendo. Nos encontramos con cierto placer con el encuentro con el otro, cierto placer por la escucha al otro, hasta con la humildad de decir “yo esto no lo sé”. Lo vamos a ver juntos. Como cuando me dijo, ¿leíste la malla curricular?, yo digo que no pero apenas cortemos voy a ver de qué se trata, porque no puede ser que no lo sepa.

¿Qué significa ser creativo al educar?

Darse permiso a equivocarse, probar, cierta rebeldía ante lo impuesto, es decir, creo que tiene que haber otra salida, tiene que ser de otra manera. No lo entiendo, pero voy a probar, una, dos, tres, cuatro veces, porque el probar me permite darme cuenta de qué es lo que se puede aprender. tengo que ser rebelde, tengo que transgredir. La creatividad es transgresión y juventud, a cualquier edad; pero no veo la creatividad como propiedad de algunos iluminados, sino que es de todos, del ser humano. Al nacer ya tenemos creatividad, tenemos que sobrevivir, inventar la manera; ni hablar de los chicos que nacen en situaciones muy vulnerables. La creatividad hay que bajarle un poco los humos de los tocados por la varita mágica y pensar que usted y yo somos creativos, estamos pensando en la manera de buscar palabras y de escuchar en silencio, y ver de qué manera a la gente le puede llegar mejor lo que estamos hablando.

No hay que darse por vencido para ser creativo, se puede de mil maneras, pero el mejor ayudante de la creatividad es la ausencia de juicios vulnerables. Hay que darse el permiso de equivocarse. En toda esta gira que hicimos por Bolivia, nos estamos dando permiso y éste ayuda a que los maestros se cuestionen y se permitan volver al aula y hacer pequeños cambios, no esperar grandes reformas. El saberse creativo es un enorme cambio.

Hay un tema que preocupa y es educar en la sociedad de la información, las herramientas tecnológicas, las redes, ChapGPT, ¿cómo se puede integrar todo eso para una educación eficaz?

Es algo que hoy debe preocuparnos. En todos los encuentros tuvimos el tema de los celulares, cómo se conectan, cómo no se conectan... ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es una tentación pensar en quitar la tecnología para que nos veamos, nos encontremos, pero es una trampa volver a caer en métodos de represión para hacernos visibles, para hacer que lo nuestro tenga interés.

Hay que tomar la tecnología a favor y decir vamos a investigar, vamos a buscar. No en todo momento puedo tener el celular en la clase, pero sí en otros usarlo a favor de lo que estemos viendo. Si tenemos algo interesante que salió de una clase, por ejemplo, el tema de las sombras en un grupo, vamos a buscar a ver qué hay de eso, qué es la sombra y vamos a ver si traemos experiencias y vamos a ver si hacemos experiencias. Yo jugaría con más, con la posibilidad de tomar la tecnología a favor que quitarla. Entendiendo también que cuando hablamos de tecnología también hablamos de desigualdad social, porque no todo el mundo tiene acceso y no todo el mundo está adentro del sistema. Entonces, hay que ver de qué manera la utilizamos a favor.

Hoy, una escuela tiene que tener wi-fi, internet, posibilidades de conexión, no creo que hay que tenerle miedo, pero algo hay que hacer con eso. Antes los chicos salían al recreo y jugaban, se encontraban con el otro, hoy están con el celular. Todo el mundo está con el celular, ¿cómo se lucha contra eso? Si se tiene que evitar que una persona vaya del punto A al B, ¿qué se hace? ¿Lo bloqueas?, o piensas, vamos a inventar un punto más atractivo, que es el punto C; vamos a inventar un punto C, una nueva educación que los invite, que los involucre, que hable de lo que a ellos les importa. Estamos desafiados. Hay que abrir la mirada, hablamos de tecnología, ¿para quién?

Uno de los fines de la educación es transformar la sociedad para mejor, ¿no es cierto? ¿Es una utopia? ¿Cómo se logra esa transformación?

Dicen que las utopías sirven para eso, para caminar. Es una utopía, no sé si existe, pero sí tenemos la esperanza los que trabajamos en educación en que sirva para mejorar, para el buen vivir, que sirva para otra cosa que para que está sirviendo. Es más fácil poder decir que estamos en la lucha, que no hemos perdido las esperanzas y que tenemos utopías. Tener utopías es como tener derecho al delirio, como tener derecho a la imaginación, sirve para caminar. Cuando perdimos la idea de que algo mejor puede pasar, estamos fritos, no podemos darnos ese lujo, en una situación tan cambiante y desigual, que nos da bronca. Quizás cambiemos algo muy pequeñito, pero algo habremos hecho. A mi me deja tranquilo, al menos en este encuentro en Bolivia. No sé cuánto hicimos, pero transmitimos que no estamos vencidos los que creemos que algo mejor puede pasar.