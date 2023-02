El señor René Rocha, gerente de inversiones a.i. de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo (otro funcionario interino en una entidad pública) y el señor Iván Quisbert Soria han tenido la amabilidad de dedicarle unos minutos de su valioso tiempo a mi último artículo, cuyo propósito era develar la supuesta eficiencia, en cuanto a rentabilidad, de la Gestora. En él había destacado que no se podían comparar inversiones de 25 años con inversiones de 4 meses, porque las inversiones anteriores de los fondos de pensiones con rendimientos más bajos que los últimos dos años tenían mayor ponderación en comparación a las inversiones de los últimos 4 meses de 2022.

Respecto a las utilidades de la Gestora del año 2021, ratifico que de no haber sido por el Bono contra el Hambre, hubiera reportado pérdidas. Nos zambulliremos en los estados financieros de la Gestora a riesgo de no ser muy amigables con los lectores, a quienes ofrezco las disculpas, por lo escabroso de los números.

La cuenta 5.2 venta de bienes y servicios registra 90,02 millones de bolivianos y la cuenta 6.1 gastos de consumo registra 111,40 millones de bolivianos, la simple diferencia entre estas cuentas arroja una pérdida operativa de 21,38 millones de bolivianos. Esta pérdida fue revertida por las transferencias corrientes recibidas (Bono contra el Hambre) registradas en la cuenta 5.7 por 830,23 millones de bolivianos, de las cuales solamente se ejecutó 799,02 millones de bolivianos registradas en la cuenta 6.5 transferencias otorgadas; de la resta de estas dos cuentas surge un saldo positivo de 31,22 millones de bolivianos.

Si de este saldo se descuenta la pérdida operativa, se tendría un saldo positivo de 9,83 millones de bolivianos; finalmente, restando a este saldo otros gastos menores netos por 1,98 millones de bolivianos se llega al resultado del ejercicio de 7,85 millones de bolivianos; es decir, la utilidad que reporta la Gestora. Con lo que queda demostrado el origen de la utilidad de 2021.

No puedo emitir opinión respecto al “vertiginoso crecimiento de 127%” de las utilidades del año 2022, seguramente tendré la oportunidad de hacerlo cuando los estados financieros sean públicos.

En cuanto a la comisión por pago de rentas a los jubilados, evidente, ésta ya no será cobrada, porque la Ley 065, en su artículo 151, dispone que la Gestora financiará sus actividades con: 0,5% del total ganado, comisión por pagar la Renta Dignidad, donaciones y préstamos. En otro artículo he abordado extensamente este asunto donde he demostrado que ese ahorro significa 25 bolivianos mensuales por jubilado, en promedio; es decir, nada. En cambio, la Gestora, a pesar de la disminución de las comisiones de 4 a 1, continuará percibiendo la parte del león, el descuento del 0,5% del total ganado de los aportantes, que representa el 72,7% de los ingresos de las AFP y también lo será de la Gestora.

Con relación a la rentabilidad reportada por la Gestora. Empecemos por distinguir la media aritmética simple de la media ponderada, dos estadígrafos que se enseñan en las primeras clases de estadística. Supongamos que se invierte, a un año, 200 bolivianos, de los cuales 180 bolivianos (90%) con un interés de 3% y 20 bolivianos (10%) con un interés de 6%. Si deseamos saber el interés promedio a percibir; una primera respuesta sería el promedio simple entre 3% y 6%, en este caso 4,5%. Pero, una respuesta más precisa resultará de ponderar las tasas de interés por la importancia relativa de las inversiones. En este caso, el promedio ponderado resulta 3,3%.

Si calculamos los intereses con el promedio simple obtendríamos 9 bolivianos (200*4.5%), pero, es un error; porque, los intereses de 180 bolivianos a 3% son 5,4 bolivianos y los intereses de 20 bolivianos a 6% son 1,2 bolivianos, arrojando un interés total 6,6 bolivianos. Se obtiene lo mismo aplicando la tasa ponderada de 3,3% sobre el total de la inversión (200*3.3%).

Claramente, el promedio simple sobrestima el rendimiento esperado. Por ello, es recomendable acudir a la media ponderada. Este es el error en que incurre la Gestora al comparar los rendimientos de sus inversiones de 4 meses con las inversiones de las AFP de 25 años.

Apliquemos lo anterior para evaluar los rendimientos de las AFP. Las inversiones de los fondos de pensiones, a agosto de 2022, sumaban 23.138,7 millones de dólares, con una rentabilidad promedio de 3,20%. Por otra parte, las inversiones estimadas entre septiembre y diciembre de 2022 suman 634,9 millones de dólares, con un rendimiento promedio simple de 4,97% (suponiendo que se ha invertido en bonos del tesoro, que por definición son AAA), haciendo un total aproximado de 23.773,6 millones de dólares.

Pero las inversiones a agosto representan el 97,3%, en cambio las inversiones de los últimos 4 meses, solamente, el 2,7%; entonces, el rendimiento promedio ponderado, sería de 3,24%. Definitivamente, este rendimiento no es comparable con el alcanzado por la Gestora, porque las inversiones están reflejando únicamente las inversiones de los últimos cuatro meses en un contexto favorable del mercado financiero, como explicamos a continuación.

En efecto. El boletín estadístico del Banco Central de Bolivia de septiembre de 2022 (cuadro 43) da cuenta que los intereses en depósitos a plazo fijo han estado subiendo continuamente, de 1,97% en enero de 2015 a 4,53% en septiembre de 2022. Por otra parte, los bonos del tesoro se han estado colocando cada vez a un mayor plazo, vale decir a 50 años con un retorno de 5,1%.

Esta, y no otra, es la situación del mercado financiero, un entorno de tasas de interés de captaciones, creciente; consecuentemente, las inversiones de la Gestora de los últimos 4 meses de 2022 reflejan esta situación. Nuevamente. No hay ni magia ni eficiencia como pretende atribuirse la Gestora.

