Los enclaves son territorios diferenciados donde aflora el sector moderno de la economía. Las minorías étnicas y lingüísticas aparecen en su seno. Así, los hoteles de Saigón en los que se alojaban los corresponsales de la Guerra de Vietnam ejercen como monumentos a visitar. La lengua de los galos está desaparecida en las antiguas colonias de Indochina; pero, recién llegados a Ciudad Ho Chi Minh, escuchamos los ecos de una conversación en francés. Uno de aquellos vestíbulos suntuosos era escenario donde llevaba la voz cantante un mecenas chino-vietnamita, triunfante retornado de la diáspora residente en París. En la azotea de aquel hotel cosmopolita, unos músicos cubanos se ganaban la vida con canciones tipo My Way de Sinatra, temerosos de la competencia representada por las míticas bandas filipinas. Un enclave convertido en escenario global.

Algunas escuelas españolas de negocios, con docencia en inglés, obtienen buenas puntuaciones en “rankings” internacionales: un injerto peculiar en el sistema de enseñanza superior. Cual matrioshka rusa, enclaves herederos de otro enclave: las bases militares de Estados Unidos establecidas en los años cincuenta del siglo XX. Como parte del canon pagado por la administración Eisenhower, algunos becarios Fulbright españoles descubrieron el modelo de business school con sus MBA allende el Atlántico. Unas sinergias impredecibles.

IE University despliega originalidad arquitectónica: un campus vertical, en las alturas de un rascacielos madrileño, se combina con la sede conventual de Segovia. Sin lugar a dudas, más allá de este cóctel estético postmoderno, la universidad angloparlante pertenece por derecho propio al club de los enclaves.

Una escena surrealista forma parte del imaginario del cine de culto español. En Amanece que no es poco (1988), varios estudiantes del colegio británico de Eton llegan a un pueblo perdido de las sierras donde La Mancha termina. Ese recuerdo me afluye cuando en la nocturnidad de un lunes, el inglés es casi única lengua escuchada. Una Segovia muy envejecida tiene cincuenta mil habitantes más dos mil estudiantes internacionales del IE.

Le pregunto a una alumna bávara de la Universidad Complutense por la percepción de España entre los paisanos de su pueblo: “fiesta y vacaciones”, responde de inmediato. Un tópico propagado por Ernest Hemingway que, aunque nuestra demografía tienda a refutar, sigue en pie. Los rescoldos del lema turístico acuñado en el país exótico de la década del 60: Spain is different. Los grupos de estudiantes foráneos conversan rodeados por el silencio, como si hubieran accedido a un parque de atracciones clausurado. Las tornas se invierten una noche cualquiera: ¿qué música suena en Segovia “la nuit”? Un “party” endogámico en apartamento compartido. La interacción con sus coetáneos españoles del campus local de una universidad pública resulta inexistente.

La facilidad logística para pasar una jornada urbanita en la capital de España arbitra ventaja ofrecida por la sucursal segoviana del IE, lo mismo que Cambridge está cerca de Londres. En alguna ocasión, los jóvenes universitarios representan una parte significativa del aforo del autobús para Cenicienta, que abandona Madrid a las 23 horas. “The whole class” (toda la clase) comenta un chico al coincidir en el interior del vehículo con una compañera de estudios. Estos encuentros, casuales pero probables, están cargados de emotividad. Besos y abrazos gesticulantes se despliegan, como si fuera reencuentro tras larga ausencia. Muchachos y muchachas se reconocen cuales miembros de una tribu: “alma mater” en nación extranjera.

La desconexión aparece como atributo propio de enclaves. Los macaenses son mestizos bilingües de portugués y cantonés, una minoría étnica en su ciudad. La avenida porticada de Almeida Ribeiro es puro centro; y, tanto ellos como cualquier abogado lisboeta residente en Macao lo saben. No obstante, la población china mayoritaria desconoce dicho patronímico. El enigma de las ciudades paralelas que comparten decorado sin intersección. Una pregunta me surge respecto a la artería peatonal de referencia en Segovia: ¿cuántos alumnos de IE llegarán a enterarse de que “calle Real” es su nombre no oficial?

Me parece entrever que la interacción con la población local, más allá de los dealers de turno en comercios, resulta limitada. Tal vez, ni unos ni otros tengan mucho interés en conocimiento mutuo. Si la terraza del Hotel Continental de Saigón era enclave de la élite colonial francesa, cuando llega el buen tiempo los veladores ubicados en la Plaza Mayor de Segovia están a rebosar. Los pupilos del IE se agrupan en un local específico, donde el dispendio llama la atención: aquel con las mejores vistas de la catedral. La demanda procurada por estos muchachos explica que, antes de la pandemia, un restaurante italiano regentado por sicilianos llegara a abrir tres sedes. Segovia es destino gastronómico, famoso en España, con su cochinillo asado; pero, eso no interesa a los miembros del enclave. La clientela del IE resulta fundamental en un ambiente cosmopolita: comida exótica, platos veganos incluidos y música relajante de jazz. Los IEitas también son público principal de una arepera inaugurada hace poco tiempo.

En la mesa comunal del Starbucks más emblemático de Nueva Delhi, un joven universitario sij me dijo que le gustaría estudiar en IE University. Los alumnos latinoamericanos de dicha institución son otro enclave dentro de la matrioshka: nivel alto de ingresos y pertenencia a diásporas predominan. Un peruano de origen japonés (nikkei) inquiere en una pescadería por ingredientes para elaborar cebiche; mientras, una joven mexicana pronuncia en alto su apellido libanés en la recepción de un centro médico privado.

El casco histórico se encuentra en vías de colonización por los estudiantes de IE. Ello provoca un aumento de los precios inmobiliarios, que expulsa al resto de la población. Un proceso de gentrificación juvenil en toda regla: cuáles pioneros del far west, jóvenes anglosajones en mangas de camisa se sientan en los balcones, abiertos de par en par, durante el invierno. Una instantánea simbólica, ya que Segovia es una de las capitales más frías de la Península Ibérica.

En la primera mitad de los años 60, muchos jóvenes estadounidenses visitaron Segovia con ansias por descubrir la España real. Y, una vez creado el vínculo, nacionales y extranjeros compartían viaje de tres semanas por el país. Las cosas han cambiado: España ya no es diferente.

En el futuro, cuando ya sean profesionales, muchos estudiantes del IE se alojarán en los Sheraton y Hyatt del mundo y recordarán con nostalgia cómo pasaron el mejor año de sus vidas en el campus conventual de la pequeña ciudad de Segovia.