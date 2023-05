En una reciente reunión de profesionales, convocados por un político, nos preguntaron qué podríamos hacer por el país. Me sorprendió que casi todos querían acelerar el tránsito de nuestra sociedad “de un estadio al siguiente” mediante una planificación expresada en buenos proyectos y programas públicos, que naturalmente, serían dirigidos por una tecnocracia escogida.

No estoy de acuerdo con esa visión. Es equivocada y conduce a grandes errores.

El error de partida es creer que la historia de las sociedades se parece a un viaje en tren. Se irá siempre del punto A al B y de éste, al C y así sucesivamente. Denomino, a los que piensan así, “historicistas”. El historicismo se presenta de varias formas (como historicismo natural, nacional, o étnico) pero su forma más popular es el marxismo, cuya tesis según la cual se pasa de la barbarie al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo, al socialismo y por fin al comunismo, es archiconocida. Pero las profecías marxistas fallaron. Como señaló Popper, “ninguna de las más ambiciosas conclusiones historicistas de Marx, ninguna de sus ‘inexorables leyes del desarrollo’ ni sus ‘etapas de la historia por las cuales hay que pasar forzosamente’ se han cumplido en la realidad”.

Los historicistas están fuertemente emparentados con los constructivistas y partidarios de la ingeniería social, que creen que las sociedades se pueden construir “a gusto del cliente” y que, por tanto, tienen una gran preferencia por la planificación.

Pero, ¿Es posible planificar el futuro de una sociedad? De ninguna manera. En primer lugar, porque las sociedades evolucionan de manera espontánea, a saltos y de manera desigual. Ninguna sociedad conocida ha evolucionado por planificación.

Los marxistas creyeron que una vez que los medios de producción fueran del Estado, la planificación sería muy fácil, pero se equivocaron. En las sociedades de mercado, cuando los empresarios deciden dejar de producir algo y empezar a producir otra cosa, lo hacen en respuesta a las señales que les envían los consumidores mediante sus compras. Así, los precios juegan un vital papel, al actuar como señales informativas de las preferencias.

En el Estado socialista ocurre lo contrario. Los precios dejan de reflejar la escasez de las cosas, ya no indican las preferencias de los consumidores y las capacidades de los empresarios, sino el deseo de los burócratas. De pronto, ya no se sabe si algo debería costar más que otra cosa y por qué. En los países socialistas, los ingenieros sociales decidieron sustituir millones de decisiones diarias de los consumidores por unos cuantos criterios administrativos y esa decisión llevó al desastre a sus economías.

En segundo, porque la planificación lleva al control central, y éste, a que los individuos se conviertan en unidades intercambiables sin relaciones recíprocas o duraderas, que es el verdadero significado de “sociedad de masas”.

Las tradiciones fundamentales de las que está construida una sociedad moderna –como el lenguaje, la religión, las formas de intercambio, las muchas costumbres– no han sido inventadas ex profeso, ni planificadas, ni estudiadas suficientemente. Nos gusta admirar las grandes pirámides, pero rara vez nos preguntamos por las empresas que las construyeron ni por los miles de hombres cuyas habilidades se combinaron para erigirlas. Estudiamos con atención las decisiones de los reyes y los grandes tiranos, pero rara vez examinamos la vida cotidiana de la gente común de sus épocas: el herrero, el orfebre, el pastor, el panadero, el albañil, el escultor y sobretodo, el comerciante.

Por supuesto, esto no le parecerá peculiar a un constructivista. Como señaló Popper, si uno sufre la alucinación de la “ingeniería social”, la idea que el hombre puede escoger conscientemente dónde quiere ir, ya no le parecerá tan importante descubrir cómo llegó a su situación presente.

Entonces, la tercera razón es que las cosas parecen funcionar mejor al revés: las sociedades podrían avanzar mejor, pero no bajo gobiernos que pretenden controlar los asuntos diarios de sus ciudadanos. Todas las sociedades avanzadas contemporáneas se han desarrollado con gobiernos que protegieron la propiedad e iniciativa privadas, pero su crecimiento los llevó a abusar de su poder y a suprimir la libertad que antes habían asegurado, para no permitir que las instituciones sociales “se desarrollen caóticamente”.

En Bolivia, la intención de planificar ha dado origen a más perjuicios que beneficios. El deseo de planificar fue el responsable de la infortunada nacionalización de las minas, de la creación de innumerables empresas públicas deficitarias de toda clase, de las grandes inflaciones de 1956 y 1982, del despilfarro de la renta gasífera, y en buena parte, de la destrucción de gran parte de nuestros bosques. Ningún partidario de la planificación se ha tomado la molestia de calcular la cuantía de estos enormes perjuicios.

Si el camino a seguir no es el de la planificación, ¿cuál es? Pues, devolver a los ciudadanos sus libertades, especialmente las económicas. Todos los productores rurales deben tener la capacidad de disponer de su tierra como les parezca. Todos los ciudadanos deben poder organizar una empresa en pocos días y no pagar impuestos si no han realizado ninguna venta; deben poder internar mercaderías al país sin que el gobierno les imponga aranceles de ningún tipo; hacer sus transacciones en la moneda que deseen, ahorrar para su vejez en la entidad que prefieran, escoger el banco en el que guardarán su dinero o la aerolínea en la que viajarán, y elegir la educación que recibirán sus hijos, sin aceptar calladamente el menú “igual para todos” de la educación oficial.

En fin, los ciudadanos deben recuperar la capacidad de decidir por sí mismos. La recuperación de sus libertades es profundamente contradictoria con las intenciones historicistas y constructivistas de los nuevos ingenieros sociales, anidados en todos los partidos políticos y con un rasgo en común: en nombre de la planificación, quieren tener más poder del que se les debe conceder.

