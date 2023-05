Dos cuestiones complejas protagonizan la noticia estos días: la inteligencia artificial y la pederastia. Hay un ángulo digno de reflexión en que ambas se conectan, pero antes de discutirlo, traeré a esta conversación algunas transgresiones que rigen nuestra sexualidad. En lo que sigue, deje el lector a un lado el prejuicio de la normalidad. Debajo de las sábanas compartidas, esta no es prueba de sanidad, sino de falta de imaginación, y si algo nos choca, quizá sea porque es novedad, no aberración.

Los límites del deseo

Nada en la sexualidad humana es simple, pero comencemos con lo que parece estar al menos bien definido: el estupro. La ley boliviana dice: “Estupro. Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, mayor de 14 años y menor de 18, será sancionado con privación de libertad...”.

La ley hace una excepción de los casados, pero no de menores de 18. Sospecho que estos no lo saben. La relación consensuada entre dos (o más) menores es estupro. ¿Mutuo? ¿Por qué la ley limita el delito a seducción y engaño? ¿Y si es mediante plata no es estupro? Inferimos que la ley entiende por seducción algo pecaminoso; no aquello que nos deleita cuando nos conquistan.

En otros países y tiempos se han establecido disposiciones similares, pero la edad que limita lo permisible ha cambiado. A Goethe no le debió parecer mal que la Margarita que el viejo Fausto seduce tuviera 14años, y cuando Antonio Machado se casó con su Leonor, ella tenía 15. Los menciono por respetables. Cosas más extremas eran y son permitidas en muchos lugares.

Hay buenas razones para que, por ejemplo, un adulto no pueda llevarse a una adolescente a la cama: la inocencia de ella, que quizá no sabe a qué se está metiendo (supone la ley), y la desigualdad de poder. Si una profesora permite que un alumno de 17 realice su fantasía sexual con ella, también es estupro.

Con diferencias de edad y de poder está plagado el mundo. Simplemente ya no le damos importancia a que un hombre rico de 60 que se case con una mujer pobre de 30. Quizá nos consolamos sabiendo que un día la biología invertirá la relación de poder y ella terminará compensada. Pero no juzguemos mal, los amores sinceros son posibles entre todas las edades.

No perdamos de vista que el límite legal que determina lo que es estupro es una convención. No espanta que a un hombre de 19 o 29 le guste una joven de 17, pero si consuma el acto, es delito. Si ella tiene 18, pero parece de 13 no es pederastia.

El niño como objeto del deseo

Podemos ver con cierto interés sociológico las mil variantes que admite la sexualidad humana, pero, mientras sean consensuadas y entre adultos, somos, al menos intelectualmente, capaces de admitirlas sin imponerles un peso moral. Sin embargo, el grado de indefensión y la fragilidad emocional de un niño, cuya personalidad está en formación y que puede sufrir de por vida las consecuencias de un abuso, pone la pederastia en una categoría aparte, sin margen para la tolerancia.

El foco de las recientes noticias ha caído sobre la Iglesia católica, pero sabemos que abusos a niños se cometen también en otras iglesias, escuelas no confesionales, orfanatos, boy scouts y hasta dentro de las propias familias. El drama es siempre múltiple; el del pederasta que vive con el tormento del deseo y la culpa de no haberlo resistido, el del niño que sufre del abuso y sus consecuencias, de las familias y de las instituciones. No creo que haya ámbito de la sexualidad donde los daños sean mayores y más sistemáticos. Es aberrante y es dramático.

Si hay posibles remedios, deberíamos considerarlos.

Sexo con androides

Ya nos acercamos al momento en que androides con piel, voz y “mente” que imitan perfectamente a los humanos estén disponibles para el consumidor. En ese momento, cualquiera podrá encargarse uno con las características deseadas, como compañía para cena, cine o cama.

Para muchos, una parte del atractivo de un otro es la conquista, pero eso no es obstáculo para la IA. Los androides vendrían con desafíos de seducción en rangos ajustables en tipo de vocabulario y dificultad, para que el dueño o la dueña elijan lo que quieren proponerse y tengan como premio una linda noche. Si por frustración o patología, deciden violar a su androide, es suyo, pero si lo hacen con violencia, invalidan la garantía.

Cuando se trata de pedófilos, antes de que se conviertan en pederastas, un androide infantil les permitirá volcar los impulsos que los atormentan en una “relación” en la que no causarán daño a un niño. El cura, por ejemplo, que tema no ser capaz de controlar sus instintos, le podrá decir al superior que la caja que acaba de llegar de Amazon es su nuevo androide. No se podrá producir androides huérfanos, pero si el sujeto tiene una inclinación por un niño en particular, podrá encargarse una réplica y dejar en paz al deseado.

En Holanda se propuso hace años una solución similar para permitir que pedófilos que buscan imágenes eróticas de niñas o niños, pudieran obtener fotos fabricadas digitalmente, pero la propuesta fracasó. La sociedad quiere castigar a los enfermos, en lugar de reconocer lo incurable de su mal. En algunos países se da jeringas limpias y droga a los adictos a la heroína.

Conclusión

Todo esto es muy serio e importante. Con relación al sexo entre adultos, los androides son un triste remedio para los que no pueden lidiar con los desafíos de una relación con otro ser humano que no tiene un botón que lo haga callar. Pero para los pedófilos, que no son capaces de controlar sus deseos, un androide les permitiría satisfacerlos sin dañar a nadie. Para los niños que ya no serán acosados y para las entidades que los acogen, hay en juego un enorme beneficio.

Seguramente, surgirán dilemas, pero debemos estar preparados para enfrentarlos. Lo importante es que construyamos una sociedad donde protejamos a los niños y en la que todas las relaciones adultas consensuadas, sin distinción de preferencia o físico, sean aceptadas sin carga moral. Hay mucho por recorrer.