Desde finales de 2021, Ana María Borzone ha expresado valiosas críticas sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en Argentina, denunciando que los estudiantes no aprenden a leer y escribir y que eso los convierte en personas prescindibles dentro del sistema. Ese es precisamente el resultado más perverso de no enseñar a leer y escribir en su debido momento. Como consecuencia de ello, las personas no son capaces de actuar de manera independiente y competente en un contexto social cuya fuente de riqueza es el conocimiento, razón por la que esta problemática debiera despertar la preocupación de la sociedad y más aún de los profesionales del área de educación.

En la región iberoamericana se ha impuesto desde la década de los 90 una modificación en el método de enseñanza de la lecto-escritura que busca que los estudiantes desarrollen un “aprendizaje significativo” basado en el “descubrimiento” de la lectura y la escritura por parte del niño, por lo que enseñar los sonidos de las letras en el aula se ha convertido en poco menos que un pecado, en asunción de que todo aprendizaje significativo es un aprendizaje por descubrimiento. Este planteamiento no es cierto.

De acuerdo con el propio Ausubel (autor de la teoría del aprendizaje significativo), puede haber un aprendizaje significativo por descubrimiento o por recepción, simplemente se requiere como condiciones necesarias que la información a ser aprendida tenga una organización lógica (significatividad lógica), que ésta se relacione con lo que el estudiante ya sabe (significatividad psicológica) y que quien aprende tenga motivación para aprender. Por lo tanto, la enseñanza de los sonidos de las letras no riñe en absoluto con el aprendizaje significativo.

La realidad es que los niños no van a adivinar cómo leer y escribir por sí mismos, necesitan que alguien les enseñe claramente el sistema de signos y las reglas con las que opera; por tanto, los escolares que tienen más problemas son precisamente quienes menos apoyo tienen en la casa. Esto no se debe a que el apoyo en la casa sea absolutamente imprescindible, de ser así, los hijos de padres analfabetos jamás habrían aprendido a leer y escribir; lo que sucede actualmente es que los niños aprenden reglas de conversión de grafema-fonema fuera del aula y de la mano de una persona que no es su maestro de aula, quien replica el método antiguo, por lo que persiste la comercialización de los libros de lectura “de antes” (Semilla, Alma de niño, Alborada).

Esta situación no es aislada y no es menor, implica un gran costo social en términos del fracaso escolar a temprana edad, un problema de aprendizaje que estigmatiza al estudiante por el resto de su vida y la carga emocional y financiera para la familia que se ve empujada a buscar una respuesta médica o psicológica para explicar el problema. Se trata de una falla sistemática de la escuela que insiste en trasladar al aprendizaje, lo que en realidad es un problema de la enseñanza.

El detalle que suele perderse de vista al insistir en la aplicación del método aplicado actualmente en la enseñanza de la lecto-escritura, el método global, es que el idioma español es un idioma de ortografía transparente en que cada letra tiene un sonido propio y particular, con excepciones y accidentes poco relevantes a diferencia de los idiomas de ortografía opaca, en los que el sonido de la letra es variable dentro del conjunto de palabras que hacen a la lengua. Para todos quienes hablamos español y nos dispusimos a aprender inglés o francés, habrá sido iniciativa común la instintiva búsqueda por desentrañar “el sonido de las letras” del idioma a aprender y así, comprendimos antes o después la inutilidad de esa estrategia.

Por ejemplificar con el caso del inglés, idioma de ortografía opaca, es mucho más productivo apreciar la palabra como una totalidad y aprender su pronunciación dado que los sonidos de las letras son altamente variables, particularidad que explica la relevancia de los concursos de deletreo en los países angloparlantes (ser capaz de pronunciar la palabra no posibilita escribirla). En el caso del español, el deletreo no es particularmente complejo porque cada letra tiene un determinado sonido, e incluso las confusiones al aplicar las reglas ortográficas no comprometen significativamente la comprensión de la palabra escrita (cambiar una “s” por una “z” o la “v” por la “b” no hace a la palabra incomprensible); asimismo, la persona hispanohablante puede deducir la manera de escribir las palabras en base a su pronunciación.

Por tanto, sin mayores explicaciones a las ya ofrecidas hasta aquí, queda en evidencia que el fundamento para la aplicación del método global en la enseñanza de la lecto-escritura es totalmente ajeno a las particularidades del idioma español y, por tanto, es impertinente para la enseñanza de un idioma de ortografía transparente como el español, o el quechua y el aymara, cuya escritura es también transparente a influencia de la escritura en español.

La determinación del Estado Boliviano a través de la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez en sentido de impartir la enseñanza de la lecto-escritura a través del método global es la prueba más grande de la farsa de la supuesta educación descolonizadora que se lleva a cabo con el modelo educativo sociocomunitario productivo (MESCP).

En contrapartida, cada maestro que no se conforma con el método que le han indicado seguir, que no se resigna a que sus pequeños estudiantes no puedan leer y escribir con facilidad, que comprende lo imprescindible que resulta enseñar el sonido de las letras y que opta por la ruta fónica en la enseñanza de la lectoescritura, está propiciando en sus estudiantes ese aprendizaje sin el cual nunca podrán desempeñarse como ciudadanos independientes y como personas competentes en la sociedad del conocimiento, lo que sí es verdaderamente liberador y descolonizador.