Isabel II, la reina global de Inglaterra

En cierta ocasión, se representaba una obra de Henrik Ibsen en el último sótano del Teatro San Martín de Buenos Aires, estandarte decadente de la política cultural del primer peronismo. Un empleado accedió al escenario; y, como si fuera otro actor de reparto, pidió el desalojo de la sala, pues un incendio se propagaba por el edificio. Una espectadora mayor, muy metida en la trama, preguntó: “¿pero es verdad o es teatro?” La divisoria entre realidad y ficción puede resultar tenue. Y aquella circunstancia propiciaba confusión.

Esta interrogante me surgía al seguir las honras fúnebres por la muerte de Isabel II, retransmitidas por la BBC durante diez días consecutivos. Todo era tan fastuoso que parecía sumergirnos en una superproducción de Hollywood clásico. La realidad superaba a la ficción, según frase ya manida. Si los arquitectos medievales buscaban el sentido de la transcendencia con altura y profundidad interior en los templos góticos, el avance en las técnicas cinematográficas ahonda dicho efecto visual. Las tomas elevadas en perspectiva, con el féretro como centro del orbe en el crucero de Westminster, impresionaban. La visita castrense de los hijos y nietos de la reina al velorio, cuadrados de forma simétrica ante el ataúd

–de espaldas– era secuencia transmisora de sentido dinástico, orden y continuidad.

En el pasado, Inglaterra fue enemigo ancestral de España, mi país: la “Union Jack” en Gibraltar nos lo recuerda. No obstante, debo confesar que, cuando sonaba ese himno tan bonito de Dios salve al rey en el decorado majestuoso de la abadía, se te ponía la carne de gallina. En los actos diversos, hemos visto una amplia gama de uniformes de épocas diversas, incluidos los chambelanes ataviados con golilla, propios del tiempo de Enrique VIII. El sonido de las trompetas también ha estado muy presente.

Las ciudades nacen con la Revolución Neolítica. Si la historiografía tradicional resaltaba el papel económico, cuales centros para el almacenamiento de grano, una segunda dimensión se superpone, incluso como dimensión primigenia: la representación del poder. Desde la consideración de la primacía de la ciudad política –la polis de los griegos–, Henri Lefebvre criticaba la visión de Jane Jacobs acerca de unas metrópolis centradas en la vitalidad comercial.

La avenida que conduce al Palacio de Buckingham y su entorno están diseñados para los desfiles a la mayor gloria de la monarquía. La cabalgata con banda sonora de marcha fúnebre impresionaba. Como en una película de Cinemascope, el espectador se veía inmerso en un regreso a los días de la era victoriana: la entrada fugaz a un tiempo mítico y atemporal. El ataúd cubierto de corona, cetro y orbe: un simbolismo propio de la aspiración a la monarquía universal, anhelo compartido con los Austrias de España.

Y, entre los escoltas a caballo, la guardia real con esas casacas rojas que son imagen recurrente en la gran pantalla del Imperio Británico. ¿Recuerdan el filme El hombre que pudo reinar? Está basado en un relato de Rudyard Kipling; y los dos personajes protagonistas, remedo de Don Quijote y Sancho Panza, portan la prenda mítica con sus grandes botones. ¿Qué decir de la serie televisiva Sandokán (1976), personaje de Emilio Salgari? La muerte de la soberana en Balmoral otorgó protagonismo a Escocia; y posibilitó una escena de gran belleza estética: el desfile fúnebre cuesta abajo, hacia la catedral de Edimburgo por la preciosa Royal Mile. Téngase en cuenta que, desde el 1900 se han editado múltiples tarjetas postales con motivos funerarios, algunos correspondientes a países exóticos como China o Vietnam.

Los mitos se renuevan vía rituales. A rey muerto, rey puesto. La sencilla ceremonia de proclamación de Carlos III –en espera de la magna coronación dentro de unos meses– parecía de película: participantes con vestimentas exóticas y la sonoridad de las trompetas. Los funerales son fundamentales en la renovación de la adhesión monárquica. El luto por el rey de Tailandia tuvo un año de duración. A finales de 2016, cuando visité Bangkok, impresionaba la cantidad de mujeres llegadas desde todas las provincias, enfundadas en un tipo de vestido negro muy llamativo; mientras, la efigie del monarca en cartelones inmensos aparecía por doquier. Cuando murió Don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I de España, mi abuelo se emocionó al presenciar por televisión un protocolo ancestral: la entrega del cuerpo a los monjes agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, encargados de la conducción del ataúd al llamado pudridero, paso previo a la cripta real de Austrias y Borbones.

Gran Bretaña ha estado conmocionada, republicanos incluidos, en un luto compartido por muchos. Según los psicólogos expertos en multitudes, el deseo de ser parte de la Historia explica, en parte, que muchos ciudadanos soportaran esas colas interminables para acceder al velatorio en Buckingham Palace. La asociación con los propios recuerdos familiares de seres queridos que ya no están también influye. ¿Por quién doblan las campanas?, preguntaba un poeta inglés. Por todos nosotros. La muerte acechante es implacable.

La monarquía británica fascina a los estadounidenses. Una joven neoyorquina residente a orillas del Támesis decía que la reina finada, quien sería la abuela de todos, estaba en lo más alto del “ranking”. CNN retransmitió todos los actos con el mismo celo que la BBC. Si los ingleses respetan y saben organizar muy bien las colas, una mujer con rasgos indostánicos portaba la pulsera asignada con el número uno. Un malayo entrevistado por las cámaras rompió a llorar. Algún chino de Hong Kong también legó sus comentarios para la posteridad. El Londres multiétnico estaba representado entre aquellos aspirantes a pasar unos segundos junto al féretro en el salón del trono de Buckingham.

El antropólogo brasileño Roberto DaMatta ha teorizado sobre una cuestión bien conocida en Latinoamérica: ¿sabe usted con quien está hablando? El engreimiento de aquellos que se consideran élite. Yo he visto a famosillos televisivos de tres al cuarto estacionar el auto en lugares del centro de Madrid donde ni siquiera se puede parar unos segundos. Y resulta que el exfutbolista David Beckham, icono global, pasó 12 horas en la nocturnidad de la cola para alcanzar el velatorio. Lo mismo hizo Theresa May, primera ministra hasta 2019. Sin palabras.

Los paralelismos con la reina Victoria, fallecida en 1901, tras 63 años de reinado, son evidentes. En una etapa de globalización tal vez más intensa que la actual, bajo su mandato, el Imperio Británico alcanzó su máximo esplendor, con intereses más allá de las colonias. En Sudamérica, los capitales del Reino Unido copaban desde la construcción de ferrocarriles hasta la exportación de salitre y guano; mientras, Belgrano era el barrio de Buenos Aires donde vivían los gerentes corporativos. Por su parte, en los inicios de sus 70 años de reinado, Isabel II asistió al desmantelamiento del imperio, mantenido en la ficción bajo el paraguas de una Commonwealth que envejece mal.

La elegancia de la Policía Montada del Canadá a caballo y los sombreros doblados de los militares australianos, acompañantes en algún momento del cortejo fúnebre, nos recordaron cómo la reina también lo seguía siendo en aquellos antiguos dominios. El ocaso del cisne, puesto que amplios sectores perciben dicho marco institucional como entelequia; y Barbados ha sido la última excolonia en abandonar la monarquía (2021).

En cualquier caso, queda un legado que no es ficción: el liderazgo de Londres, una de las dos ciudades globales más importantes del planeta, representa –junto al extensión del inglés cual “lingua franca”– la herencia viva más relevante del Imperio Británico.

Las críticas por haber sido Jefa de Estado de aquel Reino Unido que aplicó una dura represión en el epílogo de las guerras coloniales, desde Kenia a Malasia, constituyen un debe en el balance de la corona. Como heredera de una larga dinastía, también se le echa en cara el vínculo de la institución con el oprobio de la esclavitud.

En la monarquía parlamentaria más antigua, gestada tras ejecución de un rey y una segunda revolución en pleno siglo XVII, Isabel II exhibía credenciales de imparcialidad en su relación con la recua de primeros ministros. Si el protocolo dictamina una reunión semanal, se comenta que pudo tener la discrepancia más seria con Margaret Thatcher, debido a la condescendencia de la “Dama de Hierro” respecto al régimen sudafricano del “apartheid”. De forma simbólica, Isabel II y el presidente Nelson Mandela mantuvieron una relación muy cordial. Y, en los últimos meses, el otrora príncipe Carlos ha tildado como pésimo el plan neocolonial de Boris Johnson, consistente en expatriar refugiados a Ruanda. Una forma de expiar culpas pasadas.

Una leyenda atribuye al Cid Campeador, héroe medieval de Castilla, una victoria después de muerto. En alguna medida, ocurre algo parecido con la soberana inglesa. Si su coronación constituyó una retransmisión televisiva pionera (1953), para la que muchos británicos compraron su primer aparato receptor, un seguimiento extraordinario a nivel mundial ha presidido los funerales regios. Reino Unido ha sido centro de atención internacional durante estas jornadas. La fuerza de la monarquía abanderada por la Casa de Windsor

–nombre que sustituyó a la denominación germánica de “Sajonia-Coburgo y Gotha”, a raíz de la Primera Guerra Mundial– radica en la continuidad; y, por ello, a pesar de sus 96 años de edad, la reina no se planteó la abdicación.

Toda una profesional que, 48 horas antes de morir, recibía a Liz Truss para ratificar la toma de posesión como premier. Una “vida bien vivida”, sentenció el rey Carlos III, en la que dio tiempo a celebrar el Jubileo de Platino (2022).

Una joven francesa que, como tantos compatriotas suyos, vive en Londres, declaró a la BBC cómo Isabel II era la reina que todos conocían. Cuando desde la ciudad nepalí de Pokhara se contempla la grandiosidad del macizo del Annapurna en la cordillera del Himalaya, uno piensa que no son unas montañas cualesquiera; se trata de las montañas globales. En buena medida, Isabel II ha sido la reina global. Cuántas personas en el mundo sabían de su existencia; y, hasta en los territorios más remotos, le ponían rostro, efigie de miles de monedas acuñadas en los cinco continentes. Sus perros corgis también se hicieron famosos. La reina Victoria presidió un imperio global; mientras, Isabel II se erigió en personaje global de una era que abarca desde los inicios de la televisión hasta Instagram y Facebook.

El cotilleo nos fascina a los españoles; y, dicho sesgo ha propiciado ventaja comparativa en la prensa del corazón ibérica. “Hola”, que uno leía en la peluquería desde niño, es un clásico. Una señora limeña me decía que, en los años de plomo de Sendero Luminoso, solo acudía al centro histórico de Lima para comprar su ejemplar. La revista decana se ha internacionalizado, más allá de América Latina, gracias a “Hello” la edición inglesa. Los dos últimos números en español se han dedicado de forma monográfica al deceso de la reina más conocida del planeta, quien atesoraba múltiples portadas en décadas.

Desde su protagonismo mediático, algunos recuerdos relacionados con la familia real inglesa se me han quedado grabados. En el verano de 1990, yo me alojaba en una residencia londinense junto al Tower Bridge. Y una tarde había gran gentío en dicho puente. Todos contemplaban el mítico yate Britannia, donde la reina madre –viuda de Jorge VI– celebraba su cumpleaños número 90. Muchas personas recuerdan dónde estaban al conocer el trágico final de la princesa Diana de Gales (1997). Mi hermano y yo nos enteramos en Tahití; mientras, mi madre seguía los acontecimientos con gran interés por televisión desde Madrid.

En una mañana veraniega de 2007, había cierto revuelo en el exterior del hotel más emblemático de Punta Arenas; y allí presenciamos la salida de Ana, hija de la reina, desplazada en viaje privado a Chile para visitar la Antártida. La noche anterior fuimos al coqueto bar de estilo inglés en el establecimiento, sin saber que allí se alojaba la princesa.

Isabel II ha sido fuente de poder blando para un Reino Unido que no cesa de dar bandazos tras la consumación del Brexit. Según ha trascendido, se vio nervioso a Barack Obama –todo un orador– cuando se entrevistó con ella por primera vez como presidente. Desde el primer momento, se anunció que Joe Biden asistiría a los funerales. ¿Cómo no iba a ir, más allá de la relación especial entre ambos países? ¿Qué habría pensado, aquel niño de clase media cuyo padre vendía automóviles, si alguien le hubiera dicho que un día asistiría a las exequias de la reina de Inglaterra? Isabel II acumulaba el poder simbólico de antigüedad dinástica y permanencia: quien resiste gana. Su tasa interna de popularidad –un 80%– superaba a la de la institución monárquica –un poco por encima del 60%–.

Los británicos tienden a esconder sus emociones; pero, la reina fue acusada de frialdad excesiva ante la muerte trágica de su nuera, Diana de Gales, “princesa del pueblo”, tras unos escándalos previos que desacralizaron la institución. A partir de la resiliencia, soportó el vendaval, ampliado con nuevos problemas de familia; y, desde hace tiempo, la contribuyente millonaria pagaba más impuestos que antaño. El príncipe Carlos, conocido como verso libre, llevaba una vida pensando en el porvenir, desde el servicio a la llamada “firma”; pero, ya es un rey de verdad. Los hijos del príncipe William, mejor visto que el padre, también asistieron al funeral. Ellos representan la continuidad del linaje.

Monarquía y meritocracia no casan bien; pero, en tiempos de mudanza, que han conducido al Brexit, la primera supone cierto arraigo frente a la globalización. En un país con cambios tan rápidos, que abarcan desde el multiculturalismo al declive del Estado del Bienestar, la reina seguía ahí desde hace 70 años. Cierta adhesión tribal, pareja a la sentida por los hinchas de un equipo de fútbol, no debe obviarse. No obstante, el apego monárquico ha mermado en la última década, con unos jóvenes desmarcados de sus mayores.

Europa busca su integración, algo alcanzado por las casas reales hace mucho tiempo. ¿Qué compartían Isabel II, su esposo Felipe de Edimburgo, Juan Carlos I y Sofía de Grecia? Una tatarabuela y matriarca: la poderosa reina Victoria de Inglaterra. Su nieta Victoria Eugenia volvería a Madrid por unos días (1968), tras 37 años de exilio, como bisabuela y madrina de bautizo del futuro Felipe VI. Además, dio un paseo en automóvil por la capital que la recibiera con un atentado el día de su boda con Alfonso XIII (1906).

Las monarquías tienen sus códigos y protocolos, desde la existencia de una auténtica familia real europea. Por ello, Juan Carlos, rey emérito y caído, autoexiliado en Abu Dabi, ocupó un asiento frente al féretro en el funeral de Estado por su prima Lilibeth, muy por delante de Joe Biden en la bancada de la abadía de Westminster. Los últimos privilegios de la realeza.