Keynes: el hombre a quien no se puede enterrar

El pasado domingo se recordó el natalicio de John Maynard Keynes (1883-1946), el economista más influyente del siglo XX. Pero era mucho más que un gran economista, fue un gran hombre, un humanista erudito.

Era una maraña de paradojas: un burócrata que se casó con una bailarina, un hombre gay cuyo mayor amor fue una mujer, un leal servidor del Imperio Británico que cargó contra el imperialismo, un pacifista que contribuyó a financiar las dos guerras mundiales, un internacionalista que ensambló la arquitectura intelectual del Estado-nación moderno, un economista que cuestionó los propios fundamentos de la economía y, finalmente, un liberal que contribuyó a ensamblar el corazón de las ideas socialdemócratas.

A Keynes no se lo puede enterrar mientras la economía siga padeciendo altas y bajas profundas como las que se turnan en el mundo real. Cuando la economía del mundo va bien, el funeral de Keynes prosigue a cámara lenta, pero cuando más bien es la economía mundial la que va muriendo lentamente, como durante la recesión global del 2008, o en encierro en la pandemia, incluso los detractores y los poderosos vuelven suplicantes la vista al economista y entonces la ciencia económica se aleja de la pirotecnia ideológica.

A Keynes se lo recuerda fundamentalmente porque sus ideas ejercieron una inmensa influencia en la economía. A los estudiantes universitarios de Economía se les enseña, sobre todo, que ha instado a los gobiernos a aceptar déficits públicos en una recesión y a gastar dinero cuando el sector privado no puede ni quiere hacerlo.

Pero eso el keynesianismo a brocha gorda. Su agenda económica siempre se desplegó al servicio de un proyecto social más amplio y ambicioso. Keynes fue un filósofo de la guerra y de la paz, el último de los intelectuales ilustrados que concibió la teoría política, la economía y la ética como parte de un diseño unificado. Era un hombre cuyo principal proyecto no residía en la fiscalidad o el gasto público, sino en la supervivencia de lo que él denominaba “la civilización”.

Al escribir la necrológica de su maestro, Alfred Marshall definió esta profesión del siguiente modo: “el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes; debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo; debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes, debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento; debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro; ninguna parte de la naturaleza del hombre y de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración; debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político”.

Sus vínculos intelectuales lo unieron a algunos de los filósofos más valiosos de la época, como G. E. Moore, Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein. También al círculo universitario de Los Apóstoles, la sociedad más selecta y secreta de Cambridge. Casi todos ellos confluyeron en el llamado grupo de Bloomsbury, una comunidad de escritores, pintores, filósofos, novelistas, editores, poetas, artistas y bohemios residentes en Londres que ponían en cuestión la moral victoriana con su forma de vivir y pensar, y proponían un nuevo orden social.

Keynes, como persona vinculada a la economía y a los “aspectos prácticos”, era excepcional en este ambiente, aunque no solo perteneció a él, sino que fue parte de su núcleo más central. Bloomsbury fue, posiblemente, el círculo cultural más poderoso de la Inglaterra de su tiempo. Entró en la cámara de lores y recibió el título nobiliario de barón Keynes de Tilton.

El keynesianismo atravesó pronto el Atlántico y se transformó en una cultura política netamente norteamericana, o al menos tan estadounidense como británica: el New Deal de Roosevelt o el Plan Beveridge reordenaron de modo esencial las vidas en EEUU y el Reino Unido logrando que ambas sociedades fueran más igualitarias, más democráticas y más prósperas.

Una de las paradojas más sobresalientes de la vida de Keynes, quizá la mayor, es que sus ideas hayan sido utilizadas como bandera económica de la izquierda socialdemócrata siendo él un liberal. Su objetivo fue siempre una especie de revolución pasiva del capitalismo, para hacerlo más eficiente. Keynes pensaba que los principales enemigos del capitalismo son los propios capitalistas. No podía soportar el marxismo como análisis ni el comunismo como método. Sus ataques fueron continuos a las pretensiones científicas del marxismo y a los horrores (todavía no conocidos en su mayor parte: faltaba casi medio siglo para la publicación del Archipiélago Gulag, de Aleksandr Solzhenitsyn) del sistema soviético.

Dirigió y agitó diversas publicaciones y escribió habitualmente en los medios de comunicación. Odiaba permanecer en una torre de marfil. Quería dirigirse al ciudadano común a través de cualquier soporte, incluida la radio. También a auditorios más selectos y de economistas. Su famoso poder de persuasión estaba vinculado a su uso del lenguaje verbal y escrito, pleno de elocuencia e ironía.

Siempre se ha dicho que pocos economistas como Keynes han empuñado la pluma con tanta calidad y tanta efectividad. Fue el editor de The Economic Journal, revista profesional de la Royal Economic Society, y se conservan artículos suyos en The Economist, The Times, The Manchester Guardian, The Sunday Times, Evening Standard, New York Evening Post. Fue editor de The Economic Journal y del New Statesman casi hasta su muerte, para mantenerse al día de la teoría económica y para tener a mano un medio persuasor e influyente con el que comunicar sus ideas.

Bertrand Russel, filósofo, matemático, escritor británico y Premio Nobel de Literatura, dijo de Keynes: “Es la mente más aguda y más clara que jamás conocí. Cuando discutía con él, sentía que mi vida pendía de un hilo y raramente terminaba sintiéndome algo muy diferente a un estúpido.” Ese era Sir John Maynard Keynes.