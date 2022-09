Si hay un rasgo que diferencia a la política económica boliviana del resto de la región son sus empresas públicas. La participación estatal es marcadamente mayor. Las empresas públicas son el corazón del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) porque cumplen diferentes funciones que se articulan y dan lugar al funcionamiento del modelo boliviano, porque generan excedente económico, contribuyen a la redistribución del ingreso, favorecen a la expansión del crecimiento económico, aportan a la generación de divisas, ayudan a la estabilidad de precios internos y son actores directos del proceso de industrialización.

Bolivia alcanzó una renta petrolera sin precedentes de más de $us 40.000 millones a partir de la nacionalización de los hidrocarburos. Las tempranas reformas fiscales (2005 y 2006) que elevaron la presión tributaria en el sector fueron determinantes para aprovechar el ciclo de auge de precios internacionales que vinieron los años siguientes. De no haberse nacionalizado el sector, la renta petrolera habría sido solo de $us 25.000 millones entre 2006 y 2019. Estos ingresos de la nacionalización permitieron una rápida corrección de los desequilibrios fiscales históricamente negativos.

La contribución de las empresas públicas al crecimiento económico no es menos relevante. En 2005 su participación sectorial en el PIB era prácticamente nula, es decir, el sector público no cumplía tareas productivas. Luego de 2006 ese rol cambió radicalmente y la presencia del Estado como productor se fue incrementando de 4,5% en 2006 a 11,7% en 2019. A un comienzo fueron los sectores extractivos de minería e hidrocarburos los predominantes, pero luego comenzaron aparecer nuevos rubros económicos, como los servicios y la manufactura.

El sector productivo desde el lado público es la principal fuente generadora de divisas en los tres últimos lustros y es responsable de la estabilidad cambiaria en el país. Entre 2007 y 2014 las empresas públicas aportaron el 35% de las reservas internacionales netas. Los siguientes años continuó el flujo de entrada de dólares, pero en menor medida. Las divisas provinieron principalmente de la venta de gas y minerales, pero también se abrió el espacio para el GLP, el carbonato de litio y la urea.

Las empresas públicas también construyen de manera directa e indirecta a la estabilidad de precios. Por un lado, aportan a la oferta de bienes y servicios nacionales y, por otro, regulan los precios de los alimentos más sensibles de la canasta familiar para que lleguen a precios accesibles a los consumidores. Actualmente participan de la estrategia de sustitución de importaciones que busca reducir el costo de las subvenciones a los carburantes.

Las empresas públicas también se han distinguido por su alto nivel de inversión pública que acompaña la estrategia de industrialización del MESCP. Entre 2006-2019 se invirtieron 9.847 millones de dólares. Por orden de magnitud, se encuentra ENDE con un total de $us 3.825 millones. Le sigue en importancia YPFB, $us 3.825 millones equivalente al 31% de la inversión global. La minería estatal concentró el 8% de inversiones. Las líneas de Mi Teleférico involucraron una inversión de $us 628 millones.

Las empresas públicas contribuyen también a la política social de forma directa a través de sus dividendos y las transferencias para financiar los bonos y rentas que otorga el Estado. Entre 2006 y 2019, aportaron el 69,2% (Bs 3.930 millones) del pago del bono Juancito Pinto a través de sus utilidades. También participaron del financiamiento de la renta universal de vejez a través de las utilidades de las empresas nacionalizadas.

Entre 2011 y 2016 se obtuvieron dividendos por Bs 5.972 millones, representando un retorno del 5% sobre los aportes de capital que realizó el TGN en el mismo periodo.

En suma, las empresas públicas propiciaron el cumplimiento de objetivos macroeconómicos estratégicos y dieron sostén financiero a la política social.

Empero la presencia estatal en la economía no estuvo libre de controversias. Desde los sectores conservadores y la academia neoliberal se cuestiona la estatización de la economía tildándola de ineficiente y poniendo en duda su rentabilidad y viabilidad económica a mediano plazo. Los flujos de caja deficitarios de los últimos años en algunas empresas públicas han sido interpretados como signo de ineficiencia y mala gestión económica.

La rentabilidad de las finanzas públicas empresariales, así como su sostenibilidad, no puede medirse a través del balance fiscal que refleja entradas y salidas de recursos al sector privado. Un examen real sobre la rentabilidad financiera de una empresa debe pasar por los estados financieros y la construcción de indicadores. Es así que entre 2006 y 2019, las empresas del Estado alcanzaron utilidades todos los años de en promedio 9% del patrimonio y 5% de los activos, éstos últimos valuados en más de $us 23.000 millones.

En días recientes, se ha cuestionado los sueldos que ganan algunos dirigentes sindicales en empresas públicas los cuales estarían creando empleo improductivo y derrochando los recursos del Estado. Esta crítica trata de estigmatizar a todo el empleo público. Si bien se debe establecer límites gananciales homogéneos a todas las entidades públicas, el derecho a representación sindical asalariada no debe ser eliminado. En realidad, las empresas públicas absorben únicamente 3% del empleo público total y un porcentaje similar de la estructura de gastos de todo el sector público por cuanto no son válidas las denuncias que tratan de insinuar un descontrol en contratación de empleados públicos.

También se cuestiona que muchas empresas públicas no han logrado consolidarse. No se considera que éstas al igual que cualquier empresa privada requiere un periodo de estabilización para ser autosostenibles. Es por eso que el Estado debe continuar apoyándolas hasta que alcancen su madurez.

Un análisis más profundo de estos argumentos se encuentra en mi libro La política fiscal en Bolivia: lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que se presentó en la UMSA el pasado 17 de agosto, el cual invito a leer.