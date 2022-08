Estuve en Afganistán tres veces. Realmente admiro y me gusta mucho el pueblo afgano. Si me pidieran que fuera de nuevo (siempre que haya arreglos de seguridad), no lo pensaría dos veces. Hubo la necesidad de invadir Afganistán. La eliminación del santuario de Al Qaeda era esencial para empezar a desterrar al terrorismo. Se creía en la promesa de libertad y democracia. Como resultado de la invasión en 2001, EEUU y los países aliados tenían la responsabilidad de continuar ayudando a Afganistán y ayudar a mejorar su destino. El fracaso fue rotundo y cada uno de los cuatro presidentes estadounidenses contribuyó al mismo.

Desde un inicio (primer acto), bajo el primer mandato de George W. Bush , no hubo claridad de objetivo y resolución estratégica y, en consecuencia, un compromiso claro. Tampoco hubo un sistema de seguimiento serio y transparente que permita examinar la situación con seriedad y autocrítica. No se adoptó un enfoque consistente, coherente y global que se mantuviera de una administración a otra, o incluso dentro de las administraciones individuales. Un año después (2002), EEUU estableció un gran cuartel militar

–Bagram– sobre terreno afgano que albergaba hasta 10.000 soldados. Sin embargo, ocho meses después, se concentró la atención a Irak. Cuando los recursos volvieron a dedicarse a Afganistán, unos ocho años después de la invasión inicial, se había perdido la oportunidad para avanzar en el desarrollo de las fuerzas e instituciones afganas. En ese tiempo, en cambio, los talibanes y otros elementos insurgentes se reagruparon en Paquistán y luego en Afganistán.

De acuerdo al general David Petraeus, al terminar el año 2010 finalmente se establecieron las grandes ideas y la estrategia general correctas, se desplegaron fuerzas razonablemente suficientes para detener y hacer retroceder el impulso de los talibanes, se dispuso de mayor capacidad civil para impulsar el desarrollo y complementar los esfuerzos militares, se comenzó un esfuerzo organizado para reconciliarse con las bases talibanes, mientras proseguían las negociaciones con los líderes talibanes, entre otros.

Desafortunadamente, este período duró menos de un año. Cuando quedó claro que no se podía dar un golpe de gracia a los talibanes, se decidió que era preferible la retirada a un compromiso prolongado y frustrante (segundo acto). Era junio del 2011, gobierno de Barack Obama. Básicamente, se volvió a lo que se convirtió en el patrón en Afganistán: no la construcción de una nación a largo plazo, sino una búsqueda repetida de salidas. A pesar de que la construcción de una nación era evidente, si no esencial para negar el refugio a los terroristas, ésta fue timorata, ineficiente e inefectiva.

A partir de ahí se sucedieron administraciones estadounidenses de ambos partidos afirmando repetidamente que era mejor irse a lo que socavó la posición negociadora con los talibanes y deterioró las relaciones con las autoridades afganas y la población. Después de todo, ¿por qué deberían asociarse con EEUU si, de todas maneras, los dejarían?

El gobierno de Donald Trump terminó de cavar la fosa (tercer acto). El acuerdo que se logró con los talibanes en 2020, comprometía a EEUU a retirarse al año siguiente. Un error fatal –se negoció sin el gobierno afgano en la mesa–. Se accedió a las demandas de los talibanes porque el acuerdo resultó en lo que se quería –un cronograma definido para la partida de EEUU y una promesa de los talibanes de no atacar a las tropas aliadas– claramente un objetivo estrecho y miope. ¿Se olvidó el objetivo de evitar que Afganistán vuelva a ser cuna de terroristas? Es más, se obligó al gobierno afgano a liberar a más de 5.000 talibanes detenidos, muchos de los cuales ayudaron en la ofensiva que derrocó al gobierno afgano. Sin duda, fue una salida que figura entre los peores acuerdos diplomáticos de EEUU.

La salida de Afganistán el 30 de agosto de 2021 (cuarto acto), fue más humillante aún que la retirada de Vietnam el año 1973. Los resultados son desgarradores y trágicos para muchos afganos y devastador para su país. Los derechos de las mujeres se han evaporado; no tienen derecho a trabajar, excepto en un conjunto reducido de trabajos relacionados con mujeres. Los talibanes han ordenado a las mujeres que se queden en casa y se cubran por completo si salen. Alrededor de la mitad de la población afgana está hoy “enfrentando un hambre aguda”, según las Naciones Unidas.

Además de no dedicar suficientes recursos de las propias capacidades estadounidenses, éstas no fueron utilizadas adecuadamente. Se falló en apreciar o proporcionar lo que afganos realmente necesitaban. La estrategia oscilante llevó a solucionar todo con dinero para lograr más y más rápido. Esto contribuyó a un aumento de la corrupción (que se deterioró de -1,3 en 2000 y -1,48 en 2020) y a la implementación de soluciones insostenibles que, de haber potenciados las alternativas afganas, quizás hubiesen sido más viables con el tiempo. Por último, tampoco hubo confianza en la potencialidad de los líderes afganos a quienes, en lugar de empoderarlos, se les impusieron programas militares y civiles que no favorecieron estabilidad política ni civil.” El índice de estabilidad política y reducción de la violencia empeoró de -2,44 en 2000 a -2,73 en 2020.

Afganistán no iba a transformarse en una democracia liberal próspera en un futuro previsible, pero hubo progreso. El índice de rendición de cuentas y libertad de expresión mejoró de -2,03 en 2000 a -1,08 en 2020 (Banco Mundial, donde el índice -2,5 es el extremo peor y 2,5 es el extremo mejor). Sus perspectivas ciertamente eran mejor de lo que son hoy. Afganistán se estaba convirtiendo en un Estado algo funcional que vio un progreso sorprendente en la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida, que proporcionó empleos para mujeres y educación para millones de niñas; nutrió decenas de medios de comunicación independientes y celebró elecciones presidenciales periódicas, aunque defectuosas. Pero no se fortalecieron las instituciones y, por tanto, esos resultados difícilmente eran sostenibles.