En Bolivia estamos viviendo y sufriendo una compleja serie de desastres climáticos (cfr. “El eje troncal del país con lluvias, sequía y heladas”, Página Siete, 16 enero 2023). Sin desconocer las graves problemáticas socioambientales que hoy se están generando en el país, tales como la de la reserva nacional de Tariquia, cuyas organizaciones campesinas han venido alertando la sistemática agresión de las empresas petroleras (como Petrobras y YPFB Chaco) y el avance depredador hacia la zona más sensible (núcleo) de la Reserva, y exigiendo la paralización (por sus efectos devastadores) de las actividades petroleras en la dicha reserva.

Sin desconocer, decía, esta y otras acuciantes situaciones, como la sequía y la helada que se vive y se sufre en el cono sur de Cochabamba (cfr. “Desastre: la sequía y heladas dañan el 98% de cultivos de papa en el cono sur”, Los Tiempos, 2 febrero 2023), así como en Oruro y Potosí, el chaco cruceño y la Chiquitania, el chaco chuquisaqueño y tarijeño, el altiplano paceño y la zona alta de Cochabamba, que al presente son también los sectores más afectados por la sequía.

No obstante, por hoy vamos a concentrarnos en la problemática socioambiental del norte paceño, donde, durante el fin de semana pasado, cuatro municipios (Yanacachi, Guanay, Tipuani y Mapiri) quedaron prácticamente anegados debido a las intensas lluvias, que a su vez provocaron el desborde de los ríos colindantes.

A tiempo de solidarizarnos con los pueblos y las comunidades afectadas por las inundaciones, sequías y heladas, tanto en el norte de La Paz como en el conjunto del país, queremos demostrar, en los marcos del presente artículo, que estos desastres y devastaciones ambientales que parcialmente se intensifican por la crisis (no sólo cambio) climática, se agravan severamente por las políticas racistas, fascistas y extractivistas del régimen masista.

Para fundamentar este complejo argumento recurrimos a la senadora Cecilia Requena, quien, en una lúcida intervención en el Programa “El café de la mañana” de Radio Fides, trata precisamente de dilucidar las causalidades de estas temáticas tan apremiantes, como el desborde de los ríos y los efectos letales (biocidas y etnocidas) de la minería aurífera.

La senadora Requena empieza expresando que los burócratas del régimen del MAS “no entienden la gravedad de la situación en la que estamos, siempre hubo inundaciones, seguidas de sequias secuenciales, más o menos graves, no es que todos los años, pero de algún modo. Pero, esto se va a agravar y es esto lo que estamos viviendo con el cambio climático; pero, no es sólo el cambio climático, esto es muy importante (decirlo), porque yo veo que –ahora– el cambio climático le resulta muy conveniente al gobierno, para culpar al cambio climático de todos los problemas que ellos también contribuyen a generar”.

“También está el problema de las políticas públicas, en este caso las políticas públicas devastadoras con respecto al oro, a la minería del oro en el norte de La Paz, particularmente, pero no solamente, porque este es un fenómeno amazónico, la fiebre del oro está ocurriendo en varios países (...). Estamos hablando de una actividad, insisto, que está carcomiendo no sólo la selva tropical y sus ríos, que está generando que estas inundaciones de hoy hayan sido aún peores, sino que está destruyendo mucho más que eso, el tejido social, la legitimidad del Estado”.

“Lo que está pasando es que la minería con maquinaria carísima, (me dicen que cuesta un cuarto millón de dólares cada una de esas retroexcavadoras y hay muchísimas en la región), está destruyendo los cursos de agua, los ríos y también los bordes de los ríos. Cualquiera que ha ido a la Amazonia sabe que son arenosos, no son rocas, pues destruyen todo eso con agua a presión, con pala mecánica, porque de ahí sacan el oro, unas cuantas pepitas de oro, mezclando eso con el terrible veneno del mercurio. Entonces, viene la riada y se lleva todo. Ahora, obviamente, cuando ven una riada por estos fenómenos atmosféricos de cambio climático, más (el fenómeno de) la Niña, combinados con el desastre que estamos haciendo de deforestación de los bordes de los ríos y de destrucción de los cursos de los ríos, porque ahí se hace la minería, sin ningún control, entonces, lo que sigue es un desastre completo”.

En este contexto, tan catastrófico, ¿hay alternativa? La senadora Requena con la palabra: “Voy a ser clara, porque yo, la verdad, no estoy aquí para que nos engañemos, ni para contribuir al autoengaño de todo este país, que tiene que abrir los ojos con respecto a lo que está pasando ... Realmente estamos en una situación dramática, en la que el gobierno, el Estado, que debería estar velando por el bien común, porque estemos desarrollando resiliencia, o sea resistencia ante lo que va a venir, que va a ser cada vez peor, estábamos en sequia hasta hace poco, sequía seguida de inundación. Se lo ha dicho miles de veces; pero los funcionarios del MAS no entienden, no generan políticas públicas que por ejemplo protejan el bosque de la Amazonia, protejan los ríos y protejan el agua y protejan los glaciares, porque eso es lo que vamos a necesitar. Lejos de eso, lo que hacen es subastar nuestros recursos naturales, mire quiénes hablan, los del MAS, que tanto han criticado, ‘se están llevando nuestros recursos naturales’, eso es lo que está pasando ahora, porque ese oro está beneficiando sobre todo a unos cuantos comercializadores, de la India, de Dubái, que son mercados a los que les importa un bledo cómo se ha producido el oro, si con violación de derechos humanos, si de manera ilegal, les importa un bledo, y compran. Y ahí estamos, sacando todo el oro de este país para el beneficio de unos cuantos, que son la cúpula de los cooperativistas, la mayor parte son explotados”.