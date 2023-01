La primera COP (Conference of the Parties) para el Cambio Climático se celebró en Berlín en 1995. En noviembre pasado se llevó a cabo la COP-27 en Egipto. Dependiendo de su estado de desarrollo, población, dotación de recursos naturales y cultura, entre otros, los países contribuyen al aumento de la temperatura global de diferentes maneras y en diferentes grados.

Estados Unidos y China son responsables de alrededor del 40% del total de las emisiones. En términos per cápita, EEUU genera 14,4 tm de CO2 per cápita/ año, China alrededor de la mitad (pero el doble como país). Sudamérica emite el equivalente de 15% de CO2 que genera EEUU, India al igual que Rusia 11%, y África genera 5%. Lo irónico es que el cambio climático golpea más a los más pobres, por sus circunstancias precarias de sustento, protección social y recursos institucionales y financieros limitados de los gobiernos. Más irónico aún, los países con los ingresos per cápita más altos del planeta como Bahréin, Kuwait y Catar generan la mayor cantidad de CO2 per cápita por año, 19,5 tm.

Así, las emisiones globales siguen altas. El mundo ya está 1,2°C más caliente que en la época preindustrial. Dado el impacto duradero de los gases de efecto invernadero ya emitidos y la imposibilidad de detener las emisiones de la noche a la mañana, no hay forma ahora que la Tierra pueda evitar un aumento de la temperatura de más de 1,5°C. Todavía habría esperanza que el “sobre impulso” no sea demasiado grande, y puede ser solo temporal, pero incluso esta posibilidad consoladora es cada vez menos probable.

¿Qué país/ región debería contribuir más a la reducción de CO2? Lo lógico y lo que parecen reflejar los datos factuales, son los países industrializados. Se han firmado varios acuerdos internacionales, pero se hace poco o nada. Hoy en día, nuestras sociedades valoran más el poder y el dinero, que vivir en paz y armonía. En el afán de crecer más y ser más ricas y poderosas, las naciones van en conquista de la naturaleza.

Para el mundo en general, primero es la economía y luego es el ser humano. Perdón, primero es la política (que va con el poder y, lamentablemente, con el dinero) y luego la economía... y luego las personas. Si bien el desarrollo económico (que no es lo mismo que el crecimiento económico) es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, el crecimiento económico es desigual dentro de los países y entre los países del mundo. Esto tiene que cambiar y no cambiará hasta llegar a una crisis mundial. El ser humano es así. Su instinto de sobrevivencia lo convierte en un ser que va por el poder –sobre los animales, la naturaleza o las personas– y por extensión, de falta de solidaridad. Su instinto concibe un juego de suma cero; es decir, lo que gano yo, pierdes tú. De alguna manera, las naciones están en ese juego, por lo menos en el corto plazo: reducir emisiones es reducir producción, generar más costos o disminuir la productividad que iría en favor del resto que no lo hace, a pesar de que la evidencia no lo confirma.

¿Cuál es la situación? Primero, reducir las emisiones requerirá de muchos recursos. La inversión global (pública y privada) en energía limpia debe triplicarse desde los $us 1.000 millones actuales al año y concentrarse en los países en desarrollo. Sobre este último, los países desarrollados se comprometieron a movilizar $us 100 mil millones anualmente a partir del 2020 para ayudar a combatir el cambio climático en los países pobres y ni siquiera se cumple a cabalidad.

Segundo, la verdad es que los combustibles fósiles no se abandonarán de la noche a la mañana. Europa se esfuerza por construir instalaciones de importación de gas natural, después de haber perdido el acceso a los suministros rusos, precisamente porque no puede encontrar ninguna alternativa inmediata. Para algunos países más pobres, las inversiones en gas, junto con las energías renovables, siguen siendo necesarias: ayudar a más ciudadanos a obtener electricidad para mejorar sus vidas también es un imperativo moral.

Como en anteriores ocasiones, la COP27 eludió este desafío, los países que se niegan reducir la quema de combustibles fósiles. En cambio, repitieron promesas anteriores de “reducir gradualmente el carbón” y deshacerse de los subsidios a los combustibles fósiles “ineficientes”, frases que dejan mucho margen de maniobra útil para los desmotivados.

Tercero, la transición no será fácil porque en el proceso hacia una economía global más verde, también se aumentarán las emisiones. Es decir, si bien la energía verde se origina en fuentes renovables como el sol y el viento, se requiere grandes inversiones para esas transformaciones. Para hacer esto, necesitaremos adquirir cantidades masivas de recursos naturales; simplemente no serán los combustibles fósiles a los que estamos acostumbrados. Es más, para deshacernos de los combustibles fósiles se requerirán de otros metales y minerales. De acuerdo a Cambridge House, previo a su Conferencia de Inversión en Recursos de Vancouver 2018, para hacer una transición completa a una economía verde se requiere grandes cantidades de metales como cobre, silicio, aluminio, litio, cobalto, tierras raras y plata. Estos metales y minerales son necesarios para generar, almacenar y distribuir energía verde. Sin ellos, la realidad es que tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas, baterías de iones de litio, reactores nucleares y vehículos eléctricos simplemente no son posibles.

Adicionalmente, las baterías eléctricas son pesadas y los nuevos vehículos usarán más aluminio. Las baterías demandan más litio, cobalto, níquel, y grafito. Para que se produzca un cambio ecológico completo, necesitaremos multiplicar por 10 lo que actualmente obtenemos de las energías renovables.

Parecería que la revolución verde está ocurriendo a una velocidad vertiginosa. En Costa Rica, por ejemplo, la energía renovable abasteció a cinco millones de personas con todas sus necesidades de electricidad durante un tramo de 300 días consecutivos. El operador de red más grande de California anunció que obtuvo el 67% de su energía de fuentes renovables (excluida la hidroeléctrica) el 13 de mayo de 2017. Google ha comprado 536 MW de energía eólica para compensar el 100% del uso de electricidad de la empresa. Cada año se podrán establecer más récords. Sin embargo, el reto es tan inmenso que lo avanzado es casi nada.