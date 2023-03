¿Qué significa esta afirmación?: Bolivia es un país industrializado y la principal manifestación de ello es que la mayoría de sus exportaciones son bienes manufacturados, es decir bienes industriales. Por tanto, ya no dependemos de las exportaciones de materias primas, logramos el ansiado desarrollo o estamos en ese camino. Es decir: vamos muy bien.

C uando el INE publicó la información de la balanza comercial con información a diciembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó, entre otros aspectos, que Bolivia logró un nuevo récord en las ventas externas debido a que “las exportaciones de la industria manufacturera se duplicaron en relación a 2020, son el motor de las exportaciones bolivianas”. El anuncio se puede leer en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El examen de las cifras permite advertir que:

1. La clasificación de las exportaciones empleada por el INE permite “mostrar” que la principal actividad económica que aporta a las exportaciones es la industria manufacturera: 51% de las exportaciones nacionales.

2. En la composición de las exportaciones por producto se advierte que los principales son: gas natural: 22%; oro metálico: 22%; soya (semillas, habas de soya y productos derivados de la soya): 16%; y zinc: 13%.

3. En las exportaciones de la industria manufacturera los productos relevantes son oro metálico, es decir fundido, 22%; y productos derivados de la soya: 14%.

4. Pregunta: ¿todos los productos incluidos en las exportaciones manufacturadas son realmente manufacturados, es decir ya no son materias primas?

5. Rp. El oro metálico de la misma forma que el estaño, plata y cobre metálicos, y todos los minerales fundidos, tienen un pequeño valor agregado debido a que como lingotes dejaron de ser minerales en bruto. No obstante, continúan siendo materias primas ya que aun deben transformarse para convertirse en productos semimanufacturados, generalmente en aleaciones con otros minerales, que serán empleados en los casos de los minerales en procesos industriales. En las bolsas de metales del mundo se transan precisamente metales, o sea lingotes, no minerales en bruto. Por tanto, estaño, plata y cobre metálicos continúan siendo materias primas y no deberían incluirse en la categoría de exportaciones de la industria manufacturera.

6. Respecto al oro metálico también debe transformarse para emplearse en varias actividades. Los principales usos del metal amarillo son la joyería (50%), electrónica (37%) y monedas conmemorativas (8%). También, bajo la forma de lingotes constituye reserva de valor. El precio de este mineral en los mercados internacionales es considerablemente elevado en comparación a los metales industriales.

7. La plata se utiliza en fotografía, química, electrónica, medicina y odontología (70%), asimismo en acuñación de monedas y medallas conmemorativas (30%). Su empleo se produce a partir de la aleación con otros minerales.

8. Las exportaciones de oro, estaño, plata y cobre metálicos suman $us 3.660 millones. Agregando las exportaciones mineras incluidas en la categoría de extracción de minerales ($us 2.942 millones), se registra el total de exportaciones mineras: $us 6.602 millones, 49% de las exportaciones nacionales. En otras palabras, la preponderancia de las exportaciones mineras continúa.

9. Sumando a las exportaciones mineras totales (metálicas y mineral en bruto): $us 6.602 millones, las exportaciones de gas natural: $us 2.973 millones, se alcanza: $us 9.575 millones. Es decir, 70% de las exportaciones nacionales son materias primas minerales y gas natural.

10. Las exportaciones de la industria manufacturera tienen a los productos derivados de la soya como principal componente: $us 1.886 millones (14% de las exportaciones nacionales). Sumando otros productos del mismo ramo: $us 1.376 (10% del total de las exportaciones nacionales), se llega a $us 3.262 millones (24% del total nacional exportado)

11. Solamente el 24% de las exportaciones nacionales están constituidas por productos genuinos de la industria manufacturera. Mientras que 70% de las exportaciones nacionales son materias primas y el 5% se originan en las exportaciones de la agricultura, caza, silvicultura y pesca, que tienen a las semillas y habas de soya como principal producto. Sumando 99% de las exportaciones nacionales. El saldo, 1%, se pierde por los redondeos.

12. Por tanto, el discurso oficialista es totalmente engañoso. Bolivia continúa exportando principalmente materias primas mineras y gas natural. Mientras que únicamente el 24% de las exportaciones nacionales son productos manufacturados.

13. Esta realidad no solamente desmiente el exultante discurso oficial, sino también el hecho que entre 2006 y 2022, en 16 años, la base económica de Bolivia, producción y exportación de recursos naturales –principalmente no renovables– no se modificó.

El problema es más complejo tomando en cuenta que de 2006 a 2022 el Estado captó más de $us 30.000 millones de renta petrolera que pudieron emplearse, por lo menos una parte, para iniciar un proceso en alianza con la empresa privada, serio, continuo y gradual de diversificación de las exportaciones hacia productos semimanufacturados o de la industria liviana, como indumentaria, entre otros productos, que hubieran disminuido gradualmente la extrema dependencia de la explotación de materias primas.