El 20/01/23 la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó con el consorcio chino Contemporary Amperex Technology (CATL) fabricante y recicladora de baterías de litio un “convenio” para construir dos complejos industriales para la producción de carbonato de litio. El “convenio” permitiría explotar litio en Uyuni y Coipasa, yacimientos en los que se construirían dichos complejos. La inversión acordada: $us 1.080 MM.

En el marco del calentamiento global un objetivo de las economías industrializadas, es abandonar el consumo de los combustibles fósiles en los vehículos automotores. Una opción avanzada es utilizar baterías de litio para generar electricidad. La fabricación de baterías también requiere otros minerales, por ejemplo cobalto y níquel, además de otros insumos.

Australia, mayor productor, exportó 55.000 toneladas el 2021, 52% del total, y explota la mina de litio de roca dura más importante. Chile 24% y China 13% ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. La demanda de litio se orienta a satisfacer los requerimientos de los fabricantes de baterías para automóviles. En 2021 la demanda total de litio para baterías fue 71%, 14% para cerámica y vidrios y el restante 15% grasas lubricantes, polímeros, tratamiento del aire y otros usos. (BP Statistical Review of World Energy 2022)

La demanda creciente de los países asiáticos principalmente de China, impulsaron el precio. 09/2022: $us 71.000/ton de carbonato de litio, 14/11/22: $us 88.449 y el 30/12/22: $us 76.505 China, Japón y Corea del Sur, concentran el 65% de la demanda mundial.

Bolivia, Chile y Argentina, forman el “Triángulo del litio”, debido a que poseen los salares de Uyuni, Atacama y Hombre Muerto y muchos otros de menor extensión. Según la Cepal que emplea información del Servicio Geológico de EEUU, en 2020 los tres países concentraban 58% de los recursos en el mundo que totalizaban 86 millones TM, de los cuales Bolivia tiene 24,4%, Argentina 22,4% y Chile 11,2%. Otros países como EE.UU. 9,2%, Australia 7,4% y China 5,9%. Respecto a las reservas totales, litio económica y técnicamente rentable extraer, de un total global 21 millones TM, Chile dispone 43,7%, Argentina 9%, Australia 22,3%, China 7,1% y EEUU 3,6%. Expertos afirman que no existe un estudio en relación a las reservas en Bolivia, disponiéndose solamente de estimaciones diversas.

Un aspecto importante a considerar son las condiciones adecuadas para la extracción de litio como la cantidad de sales recuperables y la concentración de potasio y/o magnesio. Un clima árido permite aprovechar la evaporación solar para extraerlo. Si el clima es húmedo con lluvias frecuentes deberá recurrirse a otros métodos que repercuten en los costos de operación. Este es el problema del salar de Uyuni, una alta relación magnesio/litio que genera problemas técnicos.

Luego de varios intentos fallidos se creó en 2017 la YLB, responsable desde la prospección hasta la comercialización, con base en la Ley de Minería 535 de 2014 que determina el 100% de la cadena productiva exclusivamente estatal.

Mediante DS 3738, 7/12/18, se creó la Empresa Pública Mixta YLB ACISA (ACI Systems Alemania, empresa alemana) para construir una planta de hidróxido de litio en Uyuni. El contrato de 70 años establecía una inversión de $us 1.300 millones. Posteriormente, debido a las presiones del Comité Cívico de Potosí (CCP) y habiéndose iniciado las protestas contra la relección de Evo Morales, se anuló el contrato mediante el DS 4070 de 2/11/19.

Desde 2011 el gobierno asignó recursos importantes a los entes estatales correspondientes para financiar la investigación y construcción de plantas piloto, para desarrollar una tecnología boliviana y obtener carbonato de litio. Hasta 2021, según Rendiciones de Cuentas de YLB, se destinaron $us 923,9 MM, provenientes de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Cuál fue el resultado? ninguno.

El fracaso gubernamental en iniciar la producción de litio para baterías, empleando una técnica genuinamente boliviana, según expresión de García Linera, y la anulación del contrato con la empresa alemana explican el cambio de la estrategia gubernamental. El 30/04/2022, el presidente Arce anunció una licitación internacional para empresas que tengan experiencia y posean tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), que permita la obtención de carbonato de litio grado batería. Luego el gobierno firmó el “convenio” mencionado en el primer párrafo. No se conocieron los parámetros que se emplearon para escoger a la empresa china.

Quedan varios aspectos obscuros en el proceso descrito, como el desconocimiento público del “convenio”; inexistencia del mecanismo legal de adecuación entre la Ley 535, respecto a que el 100% de la cadena productiva debía ser estatal, y el “convenio” firmado; y el factor esencial: el nivel de regalías que la sociedad chino-boliviana debe pagar en favor de Potosí ¿Se respetará lo establecido en la Ley 535, que establece alícuotas de la regalía minera para: i) Carbonato de litio, Cloruro de potasio y otros subproductos y derivados: 3%; Cloruro de sodio: 2,5%? Otra interrogante se refiere a la vigencia de las obligaciones impositivas según la Ley 843: IVA, IT.

El paro de 72 horas organizado por el CCP persigue obtener regalías más altas y asignación exclusiva en Potosí. Existen dos proyectos de ley, el oficialista y del CCP que establecen regalías de 10%, 15%, 20%, en función de niveles de precio del carbonato de litio, con un mínimo de $us 10.000/ton y mayor a $us 30.000. Asimismo, uno de los proyectos plantea crear el Ministerio de Recursos Evaporíticos y Litio y los dos proyectos contemplan un marco legal específico: Ley de Explotación e Industrialización del Litio.

El camino recorrido para iniciar la explotación del litio fue y es azaroso. Marchas y contramarchas y ausencia total de transparencia gubernamental. Se asignaron más de $us 900 millones para la generación de un método boliviano que permitiese explotar el litio y sus derivados, iniciando la industrialización con dignidad y soberanía y no se logró nada. Ningún funcionario estatal rinde cuentas de los recursos y se firma un acuerdo con una empresa china.