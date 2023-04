Casi todo el mundo está celebrando que, una vez más, hayamos hecho recular al régimen masista en su enésimo intento

–esta vez a través del proyecto de ley 280– de criminalizar las protestas sociales y de reinstaurar el terrorismo de Estado. Sin embargo, no habría que conformarse con esta derrota coyuntural del gobierno, sino más bien afilar las armas de la crítica.

Desde el inicio de la administración del presidente Arce, el 8 de noviembre de 2020, en continuidad lógica con los anteriores gobiernos de Morales, hay una clara perspectiva de construir e imponer (al conjunto de la ciudadanía boliviana) un proyecto de poder racista, fascista y extractivista.

¿El gobierno del MAS tiene un proyecto racista?, sí, porque aquí, en Bolivia, a despecho de la ideología pachamamista, el conjunto de las políticas públicas es radicalmente contrario a los pueblos y territorialidades indígenas, cuyas fuentes de vida y agua están siendo gravemente depredadas, contaminadas y envenenadas por la minería, por la actividad hidrocarburífera y también por los monocultivos, los transgénicos y los agrotóxicos.

El 22 de abril de 2023 se recordó el Día Internacional de la Madre Tierra, quien, como sujeto de derechos, nos pide que actuemos perentoriamente; más aún, en Bolivia, ya que aquí sufrimos temperaturas altas, heladas intensas, incendios forestales (como en la Chiquitania), inundaciones; tanto así que, en el reciente verano, las lluvias inundaron las zonas bajas del país, mientras que los valles y el altiplano sufren una dura y crónica sequía. No hay pues mayor atentado a la vida misma de los pueblos y comunidades indígenas que los evidentes y flagrantes extractivismos etnocidas y biocidas y que, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de la ONU, constituyen el quinto delito de lesa humanidad: el ecocidio.

Con todo, el extractivismo moderno colonial y capitalista, ordinariamente ausente en los discursos de los/as analistas políticos, quienes –en general– sólo abordan el campo superestructural e institucional, desdeñando, neciamente, la base material de la vida humana y no humana (hoy devastada), no es el único problema. Aquí, en Bolivia, desde hace 17 años vivimos y, más todavía, sufrimos la instauración de un régimen de gobierno radicalmente fascista.

Si bien, aquí, todo el mundo reivindica la democracia y las libertades democráticas (izquierdistas y derechistas); pero, más allá de la retórica y demagogia democratizante y/o democratizadora, e incluso de las elucubraciones pseudo teóricas, como la supuesta “recuperación de la democracia” (una de cuyas versiones más estúpidas es la del Fer Mayorga) y –a falta de consenso– el régimen MASista recurre a la violencia física y psicológica –además de las consabidas y abyectas coimas y prebendas– para lograr algún grado de adhesión social y también para imponer sus políticas autoritarias, atrabiliarias y violentas.

Nos gustaría muchísimo desarrollar las pulsiones atrabiliarias del régimen y demostrar cómo sus políticas opresivas y represivas tienen un origen, un desarrollo y un sentido radicalmente fascistas y cómo es que el régimen del MAS entronca perfectamente con las guerras de contrainsurgencia (propias de las potencias coloniales y neocoloniales) y más aún con el ejercicio del terrorismo de Estado propio de las dictaduras del Cono sur o dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense, de la “escuela de asesinos” (mal llamada de las Américas, de la que Quintana es un conspicuo alumno), o incluso del famoso Plan Cóndor, que ha matado y desaparecido a cientos de miles de nuestros compatriotas latinoamericanos. Pero, el espacio del presente artículo nos limita severamente. Por ello, nos limitaremos a nombrar apenas un caso –ciertamente emblemático– del fascismo masista.

Se trata del secuestro y la tortura de periodistas en Las Londras. Recordemos, qué pasó en Las Londras, que es una propiedad ubicada en la zona de expansión soyera, al este de Santa Cruz. Ahí, un grupo de periodistas de redes televisivas nacionales y medios escritos locales y trabajadores de la propiedad en cuestión, han sido vilmente secuestrados y luego cruel e inhumanamente torturados. Los periodistas y los trabajadores fueron sorprendidos por un grupo tipo comando de encapuchados armados, que se declararon “dueños” de las tierras en disputa y golpearon y torturaron a los comunicadores (varones y mujeres) por más de 17 horas (es pues evidente que los secuestradores y torturadores tienen entrenamiento militar).

Más aún, los terroristas obligaron a los periodistas a firmar un “acta de compromiso” para que no vuelvan nunca más y además destruyeron sus cámaras de video para que no haya registro alguno de los vejámenes sufridos por los periodistas. Luego del secuestro y la tortura, los cabecillas de los terroristas, se escondieron en San Julián, obviamente bajo la protección del poder político, que está en manos de los colonizadores (mal llamados interculturales) y tuvieron la alevosía de notarizar el documento apócrifo.

Lo grave de este secuestro y tortura es la impunidad oficialmente garantizada, tanto que al presente no hay un solo detenido por esta evidente vulneración de los derechos de los periodistas. Y, por supuesto, no deja de ser un claro y contundente mensaje del masismo: que nadie ose criticar al gobierno y mucho menos luchar y movilizarse por la defensa de los derechos y las libertades. No obstante, contamos con un excelente libro, que documenta esta violación de derechos: Periodismo vs terramafia. Caso Las Londras (Santa Cruz, APSC, 2022), editado por Roberto Méndez Herrera.