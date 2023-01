Hay una alarma. Una que estaba pendiente hace bastante en nuestra sociedad y que hoy se despierta con la aparición de la nueva malla curricular para la educación de Bolivia. La alarma del “adoctrinamiento”, como la denominan los medios. Una narrativa política es pretendida como verdad absoluta expuesta en un espacio de conocimiento y educación. Sin embargo, para otros no hay tal adoctrinamiento ni mucho menos una alarma, sino una reivindicación de la historia y el conocimiento comúnmente compartido; la expresión de nuevos conocimientos no tratados antes.

Pero, si nos encontramos en un conflicto por la verdad, ¿en qué parte se sitúa la crítica ciudadana? ¿hay rechazo con criterio o un olvido muy explícito (una amnesia colectiva) que es aprovechada por los discursos para legitimarse? El revisionismo como fenómeno político-social (educativo) debería primero partir de los grados de conocimiento social de los propios ciudadanos. Analicémoslo.

Recordemos ese cuento de Borges, cuando un adolescente en la pradera sufre un accidente y pierde la capacidad de movilizarse, queda tullido. Pero no hay mal que por bien no venga. El narrador cuenta: “Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales”. Irineo Funes había perdido la capacidad de manejar su cuerpo, pero, a cambio, adquirió una habilidad sobrehumana de recordar cada detalle que se le presentara. Funes no solo recordaba los objetos, los paisajes, las palabras y los rostros, sino que también como una fotografía disparada en ráfaga captaba cada diferencia del propio movimiento. Una memoria dotada.

Voy a hacer la vista gorda a la enseñanza de los profesores Terry Eagleton, Nabokov y otros grandes, y voy a ver esta ficción de Borges como una analogía real, porque identifico en este cuento una metáfora de los sacrificios, desinteresados, por viajar a través de la memoria y enfrentar el olvido que afecta a la sociedad en tiempos de deslegitimación. Funes dejó de caminar, pero ahora tenía el mundo entero en su cabeza, con sus símbolos, con sus momentos e imágenes. Pero había perdido la capacidad de pensar, pues “pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer”.

Acá nos encontramos con un dilema que nos ayudará, porque corta por la mitad la relación entre pensamiento y memoria, y adhiere el primero al concepto de olvido y generalización. No nos es necesario recordar cada diferencia de un objeto en sí, necesitamos pensarlo para comprenderlo. La memoria como recuerdo, no es necesariamente pensamiento ni crítica.

Cuenta el narrador que Funes “19 años había vivido con quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo”. ¿Acaso no es así la sociedad? ¿Acaso no olvida siempre y recuerda cuando debe y al recordar pierde una cosa y encuentra otra? Una base de esta historia radica en los extremos, puesto que no se encuentra ningún equilibrio entre la memoria absoluta y el olvido cotidiano. Extremos que también encontramos en la memoria y el olvido social. O nos vamos al pasado, como lo señalaba Tony Judt, para utilizarlo como aleccionador moral, u olvidamos por desinterés y fatalismo.

Recuerdo el artículo publicado el 18 de abril de 2018 en The New York Times, que titulaba “¿Se nos está olvidando el Holocausto?”, que señala que según una encuesta “muchos adultos estadounidenses tienen un desconocimiento básico de lo sucedido, y esta ignorancia se acentúa más entre los milenials (...)”. La encuesta afirmaba que se estaba olvidando nada más y nada menos que el peor y más dramático genocidio registrado en la historia de la humanidad. Bueno, a simple vista, la memoria social puede no tener tanta importancia para los beneficios particulares de cada uno de sus individuos, como lo es la educación, pero cuando la memoria histórica es distorsionada o manipulada con una intención política, la cosa cambia y empeora, caso en el que se encontró el Holocausto al ser utilizado para ciertos beneficios, en parte por culpa del olvido. Ese fenómeno del revisionismo trae consigo una serie de discursos con un sentido de legitimación.

El revisionismo puede triunfar debido a que forma el conocimiento a su antojo y crea en palabras de Judt “medias verdades egoístas” que pueden ser tomadas como ciertas ante el desconcierto del olvido. El problema de la memoria en la actualidad es que dentro de ella radica la palabra historia, que expone los pilares de una sociedad con sus errores, logros y utopías. La historia está en el recuerdo y en el olvido, es y “ha sido siempre un arma de combate y está destinada a seguir siéndolo siempre, pues es un instrumento magnífico que debidamente manipulado puede servir para legitimar cualquier cosa”, señala Reig Tapia. Si no recordamos es porque en realidad no lo vivimos y lo desconocemos, y en esta parte es donde entra la educación en historia, que nos permite saber cada criterio e idea que formó la sociedad en la que vivimos ahora. Pero la rueda demostró que continúa girando en su mismo sitio. La educación es y fue acosada por el revisionismo, los discursos continúan repitiéndose y la legitimación es la meta. El olvido ha triunfado en una sociedad a la que cada día menos le interesa su pasado y que continúa dando una vuelta de 180 grados a la historia. Situación donde la educación, como institución, no puede sostenerse.

Tocamos la historia como una disciplina aleccionadora-moral, pero historia es, como señala Hugo Zemelman, un “proceso complejo de construcción de voluntades sociales”. Para ello es ideal encontrar el equilibrio entre la memoria detallada, como en el cuento de Borges, que nos evita mirar de forma abstracta y general, cosa que nos puede llevar a resentimiento y violencia; y el olvido, que sirve para aprender y superar lo sucedido, pero no de una forma absoluta. Como lo describió Reig Tapia al prologar el libro Contra el olvido de Francisco Espinosa: “La política de la memoria debe descansar en el olvido del no olvido”. Pues sino lo hacemos el revisionismo será un carácter más de la educación y el conocimiento de la sociedad se verá limitado por una intención parcial y egoísta.