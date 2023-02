El 21 de febrero de 2016, el pueblo boliviano, ejerciendo el derecho a la democracia participativa o directa mediante referendo, consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), le dijo no al intento del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, de reformar el artículo 168 de la CPE, para que puedan ser reelectos por dos veces de manera continua.

La idea del MAS, al convocar al referendo, era permitir que el mencionado binomio, que ya había sido reelegido en contra de la Constitución para el período 2015-2020, pudiera serlo nuevamente para el período 2020-2025, lo que hubiera abierto las puertas a su reelección indefinida. Pero un 51,3% de los votantes dijo no al intento prorroguista, en tanto el 48,7% votó por sí.

Como se sabe, el referendo es un mecanismo de la democracia participativa o directa (para algunos de la democracia semi-directa) que se ejerce en determinadas circunstancias establecidas por ley. En el caso boliviano, está reconocido en el artículo 11.II.1, como una forma de ejercicio de la democracia directa o participativa y su desarrollo se encuentra en la Ley Nº 26, de Régimen Electoral (LRE), en los artículos 12 al 24.

La reforma parcial de la Constitución requiere de un referendo constitucional aprobatorio (artículo 411.II); asimismo, las decisiones adoptadas mediante referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante, siendo las autoridades e instancias competentes responsables de su oportuna y eficaz aplicación (artículo 15 de la Ley Nº 26).

Pero, he ahí que el MAS, violando de manera clara e irrefutable la Constitución y desconociendo la voluntad del soberano del que tanto habla, se dio modos para “habilitar” a su binomio.

Al efecto, varios de sus asambleístas interpusieron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de varios artículos de la LRE, por considerarlos contrarios a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y también interpusieron una inexistente acción de inaplicabilidad de varios artículos de la Constitución, relativos a la limitación de la reelección por una sola vez de manera continua por supuesta contradicción intra-constitucional y por también supuestamente contradecir convencionalmente varios artículos de la CADH.

El TCP, que debería ser el órgano encargado del control de constitucionalidad que, a su vez, comprende el control normativo (compatibilidad de normas con la Constitución), el control tutelar (para la protección de los derechos humanos incursos en la Constitución como derechos fundamentales) y el control del ejercicio del poder político (preservando el principio de la separación de funciones o la división del ejercicio del poder político), emitió la tristemente célebre Sentencia Constitucional 84/2017, que determinó declarar de aplicación preferente el artículo 23 de la CADH por sobre varios artículos de la CPE y la inconstitucionalidad de otros artículos de la LRE, para permitir la segunda reelección de Morales y García. En suma y para simplificar las cosas, declaró –sin decirlo así– que la reelección indefinida es un derecho humano y desconoció la voluntad popular expresada en un referendo, caso único en el mundo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el TSE hicieron luego su parte y, el 4 de diciembre de 2018, este último emitió una resolución habilitando al binomio Morales-García para participar en las elecciones generales del año siguiente.

A solicitud de la OEA, el 20 de marzo de 2018, la Comisión Europea para la Democracia a través Del Derecho (Comisión de Venecia), órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, emitió un informe sobre los límites a la reelección señalando expresamente que “no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección”, que el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y que los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), mediante opinión consultiva OC-28/21 de 13 de agosto de 2021, señaló que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos; que la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana; y que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Las opiniones consultivas de la Corte IDH y no solamente sus sentencias, tienen carácter vinculante, en tanto en cuanto los Estados que de manera expresa reconocen la competencia contenciosa de la Corte (lo que ocurrió en el caso de Bolivia el año 1993), se someten a sus resoluciones. Por otro lado, la Sentencia Constitucional 110/2010, emitida por el TCP, señala que las decisiones que emanan de la Corte IDH son vinculantes, porque forman parte del bloque de constitucionalidad y son fruto del denominado principio de juridicidad, diferente al principio de legalidad. Y en tercer lugar, porque el mismo TCP, en varias oportunidades, ha fundamentado sus sentencias en opiniones consultivas de la Corte.IDH.

Ahora bien, en noviembre de 2019, un grupo de abogados solicitó la nulidad de la SC 84/2017, aduciendo que el TCP actuó sin competencia para declarar la inaplicabilidad de una norma constitucional, privilegiando el supuesto derecho humano de dos personas por encima de los derechos de los ciudadanos que rechazaron la reelección en el referendo del 21 de febrero.

El mismo mes, otros abogados solicitaron la reconducción de cuatro resoluciones y sentencias constitucionales que dieron paso a la repostulación de los exmandatarios. En 2022, un diputado de oposición interpuso una Acción Popular para dejar sin efecto la indicada sentencia.

En el caso de la solicitud de nulidad de 2019, se rechazó la misma con el argumento de que quienes la presentaron no tenían supuestamente legitimación activa para hacerlo. En el caso de la reciente acción popular, el argumento de la Sala Constitucional, respaldado por un informe del TCP, fue que los fallos del TCP son de cumplimiento obligatorio y que no existe recurso ulterior alguno contra esa figura de cosa juzgada; en otras palabras “esa sentencia no se puede modificar”.

Pese a la claridad de la opinión consultiva 28/21, el TCP mantiene vigente la sentencia constitucional 84/2017, que es totalmente contraria al ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de Derechos Humanos, desconociendo de este modo la voluntad popular expresada en un referendo lo que, como lo reconocen expertos en el tema, el propio GIEI y varios militantes masistas, fue el detonante de la grave crisis de octubre-noviembre de 2019, que pudo haber sumido a Bolivia en un auténtico baño de sangre, solo por el capricho de quienes no quieren admitir que no son líderes eternos.

Es bueno aclarar que una resolución dictada vulnerando el ordenamiento jurídico no surte efecto, más allá de cuestiones relativas a la legitimación activa, y es bueno recordar que el Derecho no es solo la ley y que, pese a que las resoluciones del TCP son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y no cabe contra ellos recurso ordinario ulterior alguno.

Con la misma creatividad con el que este alto tribunal admitió, tramitó y resolvió una acción de inaplicabilidad de artículos de la CPE, sin tener atribuciones para ello, en aras de la pacífica convivencia entre bolivianos y dejando de lado su sumisión al poder político, debería dejar sin efecto la bochornosa sentencia 84/17 que solo para los fanáticos “sigue vigente”, como consuelo tonto para encubrir otra evidente derrota del MAS, esta vez en un tribunal internacional como la Corte IDH.