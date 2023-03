El año 2016, mientras se realizaba el referéndum que rechazó la intención monárquica de Evo Morales, algunos fanáticos seguidores de un club holandés de fútbol cometieron un horrible acto de racismo. La gente que andaba por la plaza mayor de Madrid, como desgraciadamente sucede tan a menudo, miraba ese obsceno espectáculo sin reaccionar. Hasta que apareció este anónimo profesor jubilado de filosofía que increpó a los racistas y que al día siguiente contó porqué hizo lo que hizo: “Las estaban degradando, las deshumanizaban, las estaban tratando como animales. Pero no quiero que se piense: lo hace porque enseña ética. No, lo hice porque hay cosas que todo ser humano tiene que hacer”.

En 2016, en Huanuni, el senador Pedro Montes añadía, si cabe, agravio y ultraje al crimen: “Compañeros, el gobierno municipal es la primera autoridad acá para buscar soluciones y esa carajito debía haber buscado la solución para El Alto y no compañeros hacer asesinar a seis, ella es la única responsable y desde aquí le decimos que no tenemos miedo”. La apología del delito cometido por ellos mismos y el cinismo en su máxima expresión.

El lunes 30 de enero de 2023, otro senador, Félix Ajpi, reitera el mismo agravio y el mismo ultraje ante la muerte de Juan Carlos Manuel, presidente en la clandestinidad del Comité Cívico de Potosí. “Él era un prófugo de una investigación jurídica y no podemos decir nosotros (que era) un fallecimiento clandestino ni en clandestinidad. Simplemente era un prófugo de la justicia, de repente él se sintió culpable y ha tenido que ir a ocultarse en alguna parte..... Ellos pertenecen a un grupo violento bien organizado. Rómulo Calvo es un médico que tiene sus centros privados y entonces tranquilamente ellos podían haber atendido (a Manuel)”. Montes y Ajpi, entre tantos más, son parte integrante de ese culto fascista al delito impune del poder que tanto daño nos hace como ciudadanos, como política y como país.

Hace demasiado tiempo ya el gobierno pretende convertir la mentira en una costumbre cotidiana que acepte la falsificación como arma política legítima. Siguen creyendo que su decreciente masa de adoradores que hoy todavía grita su fe no gritará, muy pronto, su linchamiento. Claro que lo hará. Pero eso añadirá mayor degradación todavía a la caja de Pandora que ya está rebalsando.

La mentira convertida en fraude transformada en farsa. Aquellos individuos, como Montes y Ajpi, aquellas anónimas 1.600 cuentas mercenarias en las redes sociales que todavía gritan su mala fe, son quienes mañana lincharán al que llamarán traidor para salvarse de su propia inmundicia. Así se pasaría del despotismo gubernamental y partidario al salvajismo de la venganza.

Ojo por ojo, dirán, y podríamos quedar todos ciegos. Evo fue nuestro padre, Arce nuestra madre, Choquehuanca nuestro tío, dirán, ellos nos redujeron a hijastros, renunciamos a ser ciudadanos libres, porque creímos en su palabra; pero nos han mentido, todo era una farsa, merecen ser linchados por la justicia popular. Y los Montes Ajpi guerrilleros digitales procederán.

Ese es el despeñadero al que este régimen nos conduce. Ha demandado obediencia, no ha construido libertad. Ha exigido adoración, no ha trabajado por el bien común. Y así como hace “justicia métanle nomás” amparado en la fe de sus amarrahuatos, más temprano que tarde la masa desengañada le cobrará la factura de su desengaño. El escenario se desmorona, la fe de su masa de hijos se corroe, y el régimen ha caído en la tentación fascista de los amigos y los enemigos. Aun así, no podemos siquiera mirar condescendientemente o con una sonrisa escondida esa tentación del linchamiento.

No hubo inversión en educación, el principal instrumento de emancipación de un pueblo, porque se cayó en el infierno del acceso al consumo por la vía de las prebendas. No se optó por el desarrollo de la ciudadanía, sino de la masa ante el penoso espectáculo del caudillo que siembra los nabos de sus caprichos sobre las espaldas populares. Se cultivó la ceguera extractivista, más criminal aun porque vivimos en tiempos de crisis climática. Se mercenarizó el sistema judicial para encarcelar la resistencia democrática. Se hizo de la política una fe de cómplices en el crimen y en el latrocinio.

Y, sobre todo, el régimen miente, cultiva la falacia, hace apología perpetua de sus delitos cotidianos. Aun así, hay que resistir al linchamiento. Porque debajo del linchamiento está el retorno de los privilegios neoracistas, patrimoniales, prebendales y de todas las otras estirpes. Porque al costado del linchamiento está la emergencia del fascismo. Y porque a eso pretende conducirnos este gobierno de fanáticos del poder. Que, así como ellos, nosotros también caigamos en la tentación del fascismo.

Estos días hemos sido testigos de una protesta individual y el consiguiente linchamiento del régimen ante ese acto de rebeldía. El secretario municipal de culturas del gobierno municipal de Uncía, indignado por el abuso del caudillo y la miseria moral de sus acólitos, retiró la silla en la que pretendía apoltronarse el tirano para ser adorado. La reacción de la masa fue brutal. Lo golpearon decenas de manos serviles y pocos días después chicotearon a su esposa y a su hijo expulsándolos de una asamblea de su comunidad. Un linchamiento más del MAS.

No vamos a botar el agua sucia de la corrupción y el crimen y la deshumanización junto con la wawa de la democracia. “Hay cosas que todo ser humano tiene que hacer”. La protesta de Martin Choque Condori, un sembrador de democracia, es una de esas. Así, modesta y valientemente, la cultiva sin caer en la tentación del linchamiento.

Como él, con millones de actos democráticos de resistencia moral, los juzgaremos dándoles el derecho universal a la defensa. Inclusive a Pedro Montes. Inclusive a Félix Ajpi. Inclusive a todos los cómplices del fanatismo. Inclusive a los que construyen diariamente ese culto de padres machistas, rateros y asesinos. Porque no vamos a caer en su tentación nazi stalinista de que el sol se ocultará con su derrota. El sol nos seguirá alumbrando porque este pueblo es una tea encendida.

La plataforma U.N.O. fomenta el debate plural pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.