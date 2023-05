El neorrealismo italiano, con rodajes en exteriores y elencos incluyentes de actores no profesionales, se encuentra entre lo mejor que nos ha regalado la historia del séptimo arte. En torno a las 14 horas del 21 de abril de 2023, día de autos, me encaminé por las calles de Segovia hacia Villa Estrella. Quería hacer una foto; pero solo pude tomar instantánea del producto de la barbarie. El derribo del edificio, condenado a ejecución en guillotina alzada con grúas, habíase consumado, con objeto de construir apartamentos. En el almacén de la memoria, la visión de aquellas tristes ruinas, rodeadas de árboles asemejados a cipreses, me recondujo a escenas de Alemania, año cero (1948), obra maestra de Roberto Rossellini, rodada en el Berlín derruido, derrotado, recién finalizada la IIGM.

La alcaldesa socialista se excusa. Qué si carecía de competencias para haber declarado bien de interés cultural al inmueble. Qué si los derechos urbanísticos del solar están valorados en diez millones de euros. ¿Una actitud condescendiente? Sí hubo recursos destinados a políticas electoralistas, como poner 30 euros en el bolsillo de cada vecino para compras en tiendas locales.

Markus Gabriel, joven filósofo alemán, plantea cómo, desde el sueño ilustrado de la razón, aspirante a la utopía, el progreso económico debe ir acompañado por el progreso moral. Segovia y España han dado un paso en sentido contrario: cruce del Rubicón hacia la distopía.

La piqueta acaba de perpetrar un atentado contra la equidad intergeneracional. Me quedo con mal sabor de boca, porque quería haber permanecido, parado, unos minutos delante del palacete, antes de su caída; y contemplarlo por última vez. Por lo menos, conservaré el recuerdo. Las generaciones futuras no disfrutarán de dicho privilegio. Sus miembros no podrán observar la estética de un paisaje urbano dinamitado por la sinrazón. La búsqueda de la gran belleza motiva al protagonista romano de un guion existencial, correspondiente a la película de Paolo Sorrentino con el mismo título, para mí el mejor film en lo que llevamos de siglo XXI. Tal vez algunos ciudadanos la encontraron en Villa Estrella.

Miraflores es una urbanización exquisita de Biarritz. En torno a villa aristocrática de la “Belle Époque”, datada en 1910 y blindada con protección oficial, hacia 1990 se levantaron edificios adicionales, en armonía arquitectónica con el epicentro de la finca, repleta de árboles centenarios. No en vano, hablamos de Francia, donde la defensa del patrimonio disfruta de mayor tradición que en la Península Ibérica.

En el centro de Madrid, existe una gasolinera. La estructura derruida con estilo “art decó” volvería a alzarse muchos años después. Lo mismo ocurrió con la gran basílica ortodoxa junto al río Moscova en la capital de Rusia. El vetusto Palacio de la dinastía Trastámara se mantuvo, como convento de monjas, hasta la década del ochenta en Arévalo; pero, ahora, el solar está ocupado por viviendas de dudoso gusto estético. Se trata del emplazamiento donde Isabel la Católica, reina de Castilla, pasó su adolescencia. A raíz del éxito de la serie televisiva sobre la mentora de Cristobal Colón, se editaron folletos turísticos relativos al vínculo regio con la localidad. ¿Tanto había costado preservar el monumento? Las fotografías muestran una estructura exterior impecable. La esposa del monarca de Aragón, tomado como referencia por Maquiavelo para El príncipe, fue natural de Madrigal de las Altas Torres, rareza en tanto villa llana amurallada. En cierto libro de viajes de los años 70, Ramón Carnicer recoge cómo había vecinos de dicho pueblo que solían apropiarse de piedras del monumento.

Villa Estrella era rareza, cisne negro. Se me asemejaba a embajada de Neguri en Segovia. Este topónimo tiene dos acepciones: por una parte, grupo de familias de la alta burguesía bilbaína, pioneras en la industrialización de España; y, por otro lado, ciudad-jardín en la margen derecha de la Ría del Nervión, repleta de mansiones fastuosas erigidas por aquellos magnates, muy influidos por la modernidad llegada de Inglaterra.

Villa Estrella (1925) fue producto de un conato aislado de burguesía industrial en Segovia, urbe funcionarial. El recuerdo de Neguri también aflora por una razón principal. El arquitecto eximio a quien debemos este chalet era bilbaíno; y, por tanto, buen conocedor del enclave ubicado en el municipio de Guecho-Getxo. Silvestre Manuel Pagola impregnó el inmueble con aires de casona montañesa. La influencia de la arquitectura indiana, símbolo del emigrante enriquecido en América, muy presente en el Norte de España, también saltaba a la vista en la contemplación del chalecito solariego recién derribado.

Antes de haber oído hablar de Pagola, algunos edificios de la ciudad me llamaban la atención. Gracias a los reportajes de prensa, comprendí que todos ellos compartían denominador común: la impronta creativa del arquitecto vasco.

La defensa del patrimonio local no debe restringirse al legado de los periodos de esplendor medieval. Así, me sorprende la abundancia de edificaciones interesantes de los siglos XIX y XX, cuando Segovia pintaba muy poco en el mapa económico de España. La cercana capital del España era imán absorbente de los mejores recursos procedentes de las dos Castillas.

Cuántas veces solo se valora la arquitectura más antigua; y olvidamos el resto. A medida que pase el tiempo, cotizará al alza el patrimonio del siglo XX, alejado en el tiempo. Y, en cuántos países añoraremos iconos de la memoria afectiva como Villa Estrella, testigos de los felices años 20. Las viejas mansiones del Paseo de la Castellana de Madrid también han desaparecido. A pesar de todas sus tragedias, el 1900 nos trajo la modernidad auténtica; y terminó con gran parte de la ñoñería anterior. Viva el siglo XX.

Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, de Jane Jacobs, se considera el libro de Urbanismo más influyente en Estados Unidos. Según los planteamientos de la autora, que fuera llamada “genio del sentido común”, basados en las observaciones de una señora que paseaba por Nueva York, la diversidad en los tipos de edificios, antigüedad incluida, posibilitadora de usos varios, determina la vitalidad de una calle. Ezequiel González es arteria dinámica; y la ausencia de Villa Estrella empobrece vista, variedad, profundidad y relato. Habría podido albergar desde un museo a dependencias municipales. Lástima.

¿Cuándo se acabará el desarrollismo, también castigo de América Latina?