Los países con buenas instituciones prosperan; y atraen migrantes; mientras, las naciones con baja calidad institucional expulsan población. The Economist tiene un enfoque analítico que marca distancia frente a cualquier semanario de actualidad internacional. Desde dichas credenciales, hay que tomarse en serio el titular de una portada, editada hace años: “Venezuela, probablemente el país peor gestionado del mundo”. Juego de palabras y antítesis del anuncio clásico de Carslberg: “probablemente la mejor cerveza del mundo”. Un simple dato contrasta el fracaso sin paliativos de la etapa chavista y madurista: seis millones de venezolanos han abandonado su país, casi un 20% de la población. Los protagonistas de este éxodo, propio de Estado fallido y con alcance inédito en Sudamérica, han votado con los pies.

Muchos países exportadores de petróleo suelen combinar una divisa fuerte con superávit en la balanza por cuenta corriente, susceptible de engrosar un fondo soberano –o fondo de inversión con titularidad estatal– soberano que beneficie a las generaciones futuras. No ha sido el caso de Venezuela, dependiente de financiación china y rusa que hipotecó las ventas futuras de crudo. Populismo macroeconómico rancio: la monetización del déficit público, vía creación de dinero transferido a las administraciones públicas para parchear el agujero presupuestario, promovió hiperinflación, hundimiento de la moneda y aumento superlativo de la población por debajo de la línea de la pobreza. Hacer las maletas como única salida para muchas familias sin acceso a la economía dolarizada. El caso venezolano es ejemplo de “tormenta perfecta”.

¿Por qué Venezuela ya no es noticia en los diarios internacionales? Recuerdo la reflexión de un académico británico: lo mejor de las crisis económicas es que, cuando se toca fondo, solo queda ir para arriba. Dolarización y entrada de remesas han sido bálsamo para una economía derruida; pero la brecha traza divisoria, entre aquellos con dólares, frente a los que carecen de billetes verdes. Se abren nuevos restaurantes de lujo en el este de Caracas; y, la guerra de Ucrania ha revalorizado, en alguna medida, los yacimientos petroleros del país de Bolívar ante los ojos de Washington. En el otro extremo, me atiende una camarera venezolana en un restaurante: ¿las cosas han mejorado?, pregunto. “Si fuera así, no habría abandonado mi país”, transmite con nostalgia. Llegó a España apenas hace unos meses.

Yo disfrutaba de una estadía en Lima en 2012, poco antes de la muerte de Hugo Chávez. Un “turismo cambiario”, digno de “viveza criolla”, llamó mi atención. Los visitantes venezolanos compraban fichas de los casinos de Miraflores con tarjeta de crédito –a una tasa de 4 bolívares por dólar–, con objeto de devolverlas y solicitar reembolso en efectivo. Una vez en el aeropuerto de Maiquetía, vendían sus divisas a 18 bolívares por dólar en el mercado negro. Lo peor todavía no había llegado.

En 2009, mi familia y yo conocimos a una viuda asturiana que, por primera vez en 30 años, regresaba a España, para pasar unas vacaciones, desde Venezuela, donde había emigrado con su marido en los años 60. Llegaron a regentar 15 salas de cine en Caracas, tras muchos años de trabajo arduo. Sin embargo, ya solo les quedaba una, pues las restantes habían sido expropiadas. Algún tiempo después, esta señora fallecía, debido a la carencia de medicinas para tratar una dolencia ocasional. Por entonces, sus hijos permanecían en Venezuela; pero, ahora, ya llevan bastante tiempo en España. Historias vividas con anterioridad. Un conocido mío de Madrid, nacido en una aldea de Galicia, me hablaba de su hermana mayor, antaño establecida en La Habana, donde llegó a tener varios apartamentos en propiedad. Como si se tratase del mito del peñasco de Sísifo, después de perderlo todo, los miembros de dicha familia iniciaron una segunda vida, otra vez emigrados, en Inglaterra.

Las diásporas han sido sustrato principal de la clase media venezolana. La nación sudamericana recibió una fuerte llegada de españoles, italianos y portugueses a mediados del siglo XX. Cuántas panaderías eran del “portu” de la esquina. Los descendientes son privilegiados: sus pasaportes de la Unión Europea posibilitan ciudadanía de pleno derecho en España. Me he encontrado a jóvenes venezolanos de origen libanés en Beirut (2019), donde esperaban a que sus padres malvendieran las propiedades en Sudamérica. Ingenieros y técnicos del derruido sector petrolero han alcanzado los países más variopintos, incluida Guinea Ecuatorial, única nación hispanohablante del África subsahariana.

Canarias (España) no alcanzó el desarrollo hasta el auge del turismo (década de 1960); y, El Hierro es la isla más periférica. A finales de los años 40, se activó un flujo de emigración clandestina, que surcaba el Atlántico en pequeñas embarcaciones. Por ello, había más herreños en Venezuela que en el archipiélago.

En los últimos años, suelo resaltar el alto rendimiento académico de los estudiantes de esta nación sudamericana en la Universidad Complutense de Madrid (pública). Algunos de ellos se encuentran entre mis mejores alumnos. Como testigos del colapso del país natal, atesoran motivación especial para salir adelante. En clave numérica, se hacen notar: he llegado a tener hasta seis venezolanas en un grupo con 45 matriculados.

En las alturas, son recurrentes las notas de prensa sobre la compra masiva de inmuebles en el barrio de Salamanca, milla de oro madrileña, por parte de millonarios venezolanos. Hay dos grupos: aquellos que abandonan el país; y, los miembros de la “boliburguesía”, deseosos de invertir. Una colectividad muy visible en Pozuelo de Alarcón, municipio colindante cuya renta per cápita es la más alta de España, donde también residen estrellas del fútbol.

Alguien me cuenta cómo un señor venezolano acaba de hacerse cargo de un bar de barrio en Madrid. Los clientes de toda la vida le apodan, con cariño, “el Maduro”. El emprendimiento latinoamericano, savia energizante para una España envejecida, salta a la luz en el Intercambiador de Moncloa: ciudad subterránea en miniatura.

En pleno contexto adverso de la pandemia, se inauguraba “Arepa’s”. Las cachapas son deliciosas, igual que la versión casera del postre de tres leches con maracuyá. Lugar personalizado en un no-lugar, cual es una estación de metro y autobuses. Las cosas van bien: Alfredo y su mujer, ambos muy amables, ya han tenido tiempo para abrir otros dos restaurantes. España gana con este flujo migratorio.