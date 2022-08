Las maravillas de la Feria Internacional del Libro

Acaba de concluir la 26 Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz y la verdad es que siento una muy rica sensación de felicidad. Ya sé que no es común, no entre los bolivianos, maravillarse de las esplendideces de un evento cultural tan importante como es la FIL. Pero, alguna vez conviene, hasta por cuestiones de salud emocional, dejar la queja y extasiarse con las fascinaciones del libro y la lectura.

Voy a hablar de libros; pero, por favor, permítaseme, previamente, referir lo maravilloso que ha sido ver y escuchar a la cantautora y hermana quechua, Luzmila Carpio, en su extraordinario concierto del 9 de agosto, cuando nos ofreció un repertorio realmente sublime y estrenando canciones de su nuevo disco Inti Watana. Ha sido, pues, “una noche llena de magia de música tan conmovedora y profunda”.

Ahora sí, vamos a lo nuestro. La mayoría de los estands de la FIL han estado ocupados por libros de literatura. La literatura es todo; pero, aquí me refiero a la novela, al cuento y a la poesía, de los que, por obvia incompetencia, no voy a hablar, no aquí (menos de las editoriales universitarias y/o de las subsidiadas gubernamentales), sino de un ámbito menor (en términos cuantitativos), como son las ciencias sociales, que, para mí

–por mi oficio docente– son excepcionalmente importantes, principalmente por su pertinencia socioambiental (cambio climático) y urgencia sociopolítica (la consabida crisis).

Si bien el orden es aleatorio, quiero empezar refiriendo el primer libro, ciertamente prodigioso, que he conseguido con motivo de la FIL, se trata de Potencia de la vida (Comuna, 2022) del maestro Raúl Prada Alcoreza y que he tenido el gusto y el privilegio de comentarlo durante su presentación el 4 de agosto. Este libro procura, centralmente, un tratamiento teórico, político y epistemológico de los ciclos vitales y las luchas por la vida de la Madre Tierra y de las violencias provocadas por el extractivismo depredador.

Luego, está el excelente libro, que también lo he adquirido en la FIL, titulado El neo-extractivismo en Bolivia. Oportunidades. Riesgos. Sostenibilidad (Itinerarios, 2019) de Kruip, Musig y Zikesch (eds.). Este libro trata de la extracción de materias primas (“explotación de bienes naturales”) y de su escasa y prácticamente nula contribución al bienestar de la población boliviana. También habla de los efectos redistributivos de la renta minera e hidrocarburífera y demuestra que no se limitan sino a las prebendas clientelares (corrupción) con las que el régimen masista compra las lealtades de las dirigencias de los movimientos sociales. “Por eso –dicen los autores– no sorprende el descuido (gubernamental) ante los daños ecológicos y la falta de sostenibilidad económica”.

Después, está un libro, que lo andaba buscando desde hace varios años, que, ¡por fin!, lo he encontrado y comprado en la FIL. Se trata de Capitalismo chino en la selva. Los cuerpos desechables detrás de tres obras de infraestructura en Bolivia (Fobomade, 2018) de Nohely Guzmán Narváez. Este libro trata, fundamentalmente, de los impactos provocados por la deuda y el financiamiento chino (“del capitalismo en su versión china”) en la vida de las mujeres y las comunidades indígenas de la Amazonia. La autora los refiere, testimonialmente, desde y a partir de las propias vivencias “en una lectura escrita y narrada por mujeres”.

Asimismo, he adquirido un libro realmente importante, titulado Límites a la descolonización. Territorios indígenas y política de hidrocarburos en el Chaco boliviano (La Paz, Plural, 2022) de Penélope Anthias, quien, a través de un estudio etnográfico y muy bien documentado, demuestra las severas limitaciones del reconocimiento estatal, en el contexto de un Estado (como el nuestro) dependiente de los hidrocarburos, y plantea “interrogantes clave respecto al papel de los mapas y la titulación de territorios en las luchas indígenas por su autodeterminación” y (añadiría) reconstitución político territorial.

En este recuento de las maravillas de la FIL, no podía faltar el excelente libro de Roger Cortéz Hurtado, Del auge a la descomposición de un proceso de cambio. Bolivia 2013-2021 (La Paz, Cep y Ppm, 2022), que es una recopilación de los análisis de coyuntura y prospectiva elaborados cuatrimestralmente por el autor. El libro “contribuye (pues) a reconstruir la memoria y la evolución histórica del país, así como a la necesidad de mantener la llama viva de la reflexión y del debate plural y democrático sobre temas sustantivos y de pertinencia para el futuro de Bolivia y de sus nuevas generaciones”.

Ya tengo poco espacio y no puedo, ni quiero terminar sin antes hablar de un excelente par de libros (adquiridos en la FIL), uno es Periodismo vs. Terramafia. Caso Las Londras (Asociación de Periodistas de Santa Cruz, 2022) de Roberto Méndez Herrera, en el que se refiere el secuestro y tortura de periodistas por encapuchados armados, el tráfico de tierras y el contubernio (apañado por el régimen) entre agro-negociantes y colonizadores (mal llamados interculturales) en desmedro de los pueblos y las territorialidades indígenas (como los guarayos).

Otro es La suplantación conculcatoria de un derecho. El derecho indígena a la consulta en el marco de las operaciones mineras, hidrocarburíferas y de construcción vial en Bolivia (Cejis y Fundación Tierra, 2022) de Alejandro Almaraz, en el que se analiza el estado de situación en el que se encuentra el derecho a la consulta previa, libre e informada y lo hace en relación con el accionar (depredador) de las industrias extractivas, como la minería, la hidrocarburífera, además de la construcción vial, por ser estas “los de mayores impactos negativos sobre el medio ambiente, así como entre los más problemáticos frente a la vigencia de los derechos indígenas”.

¡Muchas gracias a la Cámara del Libro de La Paz!