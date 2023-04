Cuenta la historia de grandes y pequeños sucesos de este rincón del planeta, que cierta vez a un preso político le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras, antes de ser fusilado en un cuartel militar. Esto previo de la orden final de apunten y disparen.

Dijo que quería hablar, usar la palabra para despedirse de sus verdugos y de sus amistades. Se hizo sacar las vendas de los ojos e hizo escuchar con fuerza sus últimas reflexiones: “A la muerte hay que enfrentarla, hay que vivirla, no escapar de ella, incluso hay que gozarla plenamente y acá estoy para eso, a la muerte no se le rehúye porque todos algún día moriremos...”.

Nunca paró de hablar, ya eran dos horas de su discurso final y el hombre no terminaba con su último deseo. Seguía hablando y las palabras se apropiaron de su ser. Los soldados ya no lo apuntaban, descansaban, esperaban la orden de apunten, disparen, fuego...

Alto, una vez más, pidió la palabra el futuro muertito. “Mi vida fue de todos y para todos, siempre estuve en alerta y presente en las luchas, no había que desfallecer, porque caer, porque mostrar debilidad, no tenía miedo, sino que había que luchar siempre frente a las presiones, a las lágrimas, al dolor, es que algo hay que darle a la vida, no se puede vivirla sin sobresaltos, revueltas, esfuerzos, porque cada vida tiene un sentido, razones suficientes para alumbrar y provocar....”

Y seguía el sujeto sin parar de hablar, incluso pidió un vaso de agua. Le concedieron. Ya iba cinco horas de bla bla bla y los soldados se sentaron, lo escuchaban atentamente, al aparecer quería seguir escuchándolo. Algunos lo aplaudían.

El capitán se molestó y dijo ya basta de charla, hasta acá llegamos y dio la orden, pero su edecán le hizo recuerdo que estaba infringiendo los códigos militares en tiempos de guerra, y ya que el que iba a morir tenía derechos, mucho más en estas circunstancias, y el uno de ellos era que su último deseo se cumpla, y este último deseo era hacer uso de la palabra, algo que siempre lo había hecho en su intensa y ajetreada vida de dirigente sindical y político.

Y el compañero no quería dejar de hablar: “El amor nunca lo conocí, siempre huyó de mi presencia y caricias, nadie se acercaba por mi condición de revoltoso, de político, ellas tenían miedo de enamorarse, eso nunca se sabe. Pero en toda mi vida tumultuosa he conocido pocas mujeres, a las que amé con pasión y desesperación”.

Y luego hizo una larga historia de las ideas revolucionarias, marxistas, leninistas, gramcianas, de las revueltas populares de la humanidad y del país, y en eso ya se le iban diez horas de hacer uso de su último deseo.

Este tipo no quiere morir, se aferra a la palabra, pensaba el capitán, pero tenía que aplicar los códigos, sino él era también pasible de sanciones disciplinarias, en algunos casos también con el paredón y como era un militar de honor y dispuesto a todo, estaba en seria disyuntiva.

Los soldados bostezaban, ya no querían disparar, querían irse a dormir. El hombre seguía con la palabra, la palabra se hizo viento, soplo, mundo, noche, día, luna, estrellas, rostros, hechos, mujeres, sangre, lágrimas, recuerdos, enojos, la palabra se hizo vida y de pronto el capitán no aguantó más y le destapó los sesos, y enseguida el capitán se apuntó al corazón, su uniforme impecable se cubrió del color rojo, la sangre. Dos estampidos fuertes se escucharon en el cuartel.

Al amanecer dos cuerpos estaban abrazados, rodeados, inundados, impregnados de versos, de letras, de palabras.