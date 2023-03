En uno de los diálogos que organizamos con el grupo Marcos Escudero, participó Jaime Durán Chuquimia, gerente general de la Gestora Pública de Pensiones, el organismo creado por el gobierno para la administración estatizada del sistema de pensiones. Durante el debate, animado por los resultados positivos que mostraba en su exposición, Durán dijo que el gobierno no le teme a la competencia con los fondos de pensiones privados, pero que la Constitución había dado un mandato claro: estatizar el sistema de pensiones.

El economista Armando Alvarez salió al paso señalando que la propia Constitución recoge un principio jurídico fundamental, y es que sólo se legisla para lo venidero, y que los ahorros previsionales ya existentes no debían ser tocados, porque son privados y han sido establecidos antes de que rija la nueva Constitución.

Adicionalmente, me parece que es útil revisar lo que dice la Constitución respecto al tema de pensiones, ya que el proyecto de ley planteado por la bancada de Comunidad Ciudadana propone conservar los actuales fondos de pensiones y permitir que los ahorristas elijan si quieren permanecer en uno de ellos o trasladare sus ahorros a la Gestora Pública.

La Constitución dedica su Sección II del Capítulo Quinto al “Derecho a la Salud y a la Seguridad Social”. El artículo 45 es clave. Menciona que todos tienen derecho a la seguridad social (inciso I), a que ella se presta bajo ciertos principios y que “su dirección y administración corresponde al Estado” (inciso II). El inciso III define lo que entiende por seguridad social al describir lo que ella cubre (atención por enfermedades, riesgos laborales, desempleo, vejez, invalidez, etcétera. Y no menciona jubilaciones o pensiones de retiro como parte de la seguridad social). El inciso IV dice que “el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”. En el V se refiere a la salud de la mujer y en el inciso VI establece que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”.

Es importante resaltar que en este artículo no se mencionan: sistema de pensiones, fondos de pensiones, Gestora Pública ni otras palabras similares. Sí habla del “derecho a la jubilación” como un derecho garantizado por el Estado, como ocurre con muchos otros derechos.

Es decir que el artículo se refiere a “seguridad social” pero sin definirla de manera general, sino a través de su cobertura, y en la descripción de los servicios que incluye no se menciona a las jubilaciones.

Por lo tanto, este artículo 45 no puede ser invocado para justificar la estatización de los fondos de pensiones y mucho menos para establecer el monopolio estatal de su gestión.

Veamos algunos detalles adicionales para reforzar esta conclusión.

Es evidente que el inciso VI prohíbe la privatización y las concesiones de los servicios de seguridad social pública. Dos aspectos son importantes: uno, que la disposición utiliza el tiempo verbal futuro al señalar que “no podrán ser” privatizados, de manera que no implica la obligación de estatizar los existentes, solo de no privatizar los futuros que vayan a crearse. Y dos, que se refiere a los servicios de seguridad social públicos, y como vimos antes los fondos de pensiones no solamente que no están mencionados en la descripción de seguridad social, sino que tampoco son públicos, son privados.

El inciso IV se refiere al Estado como garante de un derecho. La garantía de un derecho se ejerce respetando la ley y obligando a que sea respetada, no necesariamente proporcionando servicios o bienes cuya disposición el Estado garantiza.

Se ha mencionado con frecuencia que el inciso II obliga a reemplazar los fondos de pensiones por una gestora única, ya que habla de la “unidad de gestión” de la seguridad social. Pero, como ya se mencionó, no se refiere de manera específica al sistema de pensiones o a los servicios de ahorro a largo plazo, o a las jubilaciones o retiro laboral, que no son aludidos. También señala que su “dirección y administración corresponde al Estado”, y algunos argumentan que esto implica que solo el Estado puede hacerse cargo del tema.

Para comprender bien a qué se refiere con “dirección y administración” tenemos que recurrir a la propia Constitución, que utiliza muchas veces y de muy diversas maneras la idea de “administrar”. Como veremos, no podría afirmarse que de este modo se esté determinando que los servicios de ahorro a largo plazo deban ser un monopolio encomendado a una gestora estatal.

Pongo algunos ejemplos.

El art 298.II dice que es competencia exclusiva del nivel central de gobierno la “administración de justicia”. ¿Qué significa ésto cuando el Órgano Judicial tiene independencia?

El art 302.I dice que es competencia de los gobiernos municipales la “administración del tráfico urbano”. ¿Implicará que todo el sistema de transporte urbano debe ser municipalizado?

El art 304.I dice que las autonomías indígenas tienen a su cargo la “administración de los recursos naturales renovables” y de las áreas protegidas. ¿Las obliga eso a controlar árboles, ríos y peces?

En los artículos 309 y 349 emplea la palabra “administrar” de una manera que no contradice los derechos de propiedad privada.

En los artículos 351, 372 y 391 se refiere a la “administración” como un mecanismo de orientación de políticas sin afectar la propiedad de la industria minera, por ejemplo, o de la selva amazónica.

En consecuencia, la determinación constitucional de que haya una “administración” única por el Estado de la seguridad social, no significa que sea el Estado o una entidad estatal la que deba encargarse de ejecutar todas las operaciones que entraña la otorgación del servicio. El significado de “administrar” es múltiple en la Constitución y alude también a la determinación de regulaciones.

En conclusión: no es correcto afirmar que la Constitución determina la estatización de los fondos de pensiones privados y con cuentas individuales de propiedad privada, ni que obligue a que la gestión del sistema de pensiones esté a cargo de una Gestora Pública.

La competencia no es solamente deseable, también es constitucionalmente posible.