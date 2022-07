Euromaidán, ¿revolución u operación de inteligencia?

Los medios occidentales impulsaron la idea de que el Euromaidán se produjo debido a que Yanukovich canceló las negociaciones para que Ucrania se anexara a la UE, lo cual provocó la ira del pueblo ucraniano. Tras esto, el ambiente social en Kiev se convulsionó sospechosamente. Algunos señalaron que EEUU estaba orquestando una operación de baja intensidad, un tipo de enfrentamiento que se mantiene a un nivel por debajo de la guerra caliente que involucra luchas de principios e ideologías apoyados por medios de comunicación, políticos, económicos y militares, y que incluye la creación artificial de problemas sociales en las naciones objetivo, convirtiéndolas en terreno fértil para la insurgencia y conflictos internos que tambalean al gobierno.

Algunos elementos del Euromaidán dieron indicios de una operación de inteligencia que aprovechó las tensiones ruso-ucranianas, mismas que se exaltaron abiertamente por políticos estadounidenses como John McCain y Victoria Nuland. McCain viajó en 2013 a Ucrania para apoyar a los revolucionarios y declaró en un mitin masivo: “el futuro de Ucrania está en Occidente y no al lado de Rusia”. Nuland fue grabada entregando galletas a los manifestantes en Kiev.

No está de más decir que Nuland sirve actualmente como subsecretaria de Estado para asuntos políticos de Joe Biden y es esposa de Robert Kagan, asesor de los finados George W. Bush y John McCain, además, Kagan pertenece a la sociedad secreta Skull and Bones y es cofundador del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, Think Thank dedicado a proyectar el poder militar y dominio mundial de los EUA y del cual sería menester otro artículo.

La crisis se agrava

Varios periodistas reportaron que se produjeron disparos desde edificios matando a civiles y policías, muestra de que el fuego no había sido ordenado por Yanukovich. Los disturbios dejaron 82 muertos y varios heridos. Yanukovich tuvo que huir a Rusia donde cinco días después declaró que Putin lo había presionado para cancelar el acuerdo con la UE a cambio de préstamos para el país. Lejos de apaciguarse la situación, se sucedieron protestas prorrusas en las ciudades de Donetsk y Lugansk. Aquí inició la primera fase de la guerra ruso-ucraniana; y apenas estamos en 2014. Hasta ahora la mayoría del gas ruso llegaba a la UE pasando por Ucrania, pero las cosas cambiaron.

No es nuevo que el objetivo de Occidente es que Ucrania entre a la UE y a la OTAN. En 1997 el influyente Zbigniew Brzezinski declaró esto en su obra El gran tablero mundial. Esto significaría que Ucrania contaría con bases estadunidenses y muy seguramente con armamiento nuclear. Ante tal amenaza a Rusia, Putin se anexionó Crimea, desatando enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y grupos prorrusos.

Durante el mandato de Poroshenko, magnate del chocolate y los confites, la crisis se agravó, y sorpresivamente, tras su salida ascendió al poder Zelenski, un actor cómico apoyado por Obama, Biden y otros dirigentes estadounidenses. Zelenski tomó la batuta en el momento más álgido de la crisis en el Dombás, pero lejos de intentar mediar la situación diplomáticamente, mostró muy pronto intensiones de acercarse a la esfera europea y manifestó su rechazo a Rusia.

¡Destruir a Rusia!

Desde 2014, diplomáticos y periodistas ucranianos publicaron incendiarios artículos que manifestaban que la única manera en que Ucrania estaría tranquila sería la balcanización de Rusia. El 9 de julio 2014, Oleksandr Kramar publicó en Ukrainian Week “Lo que queda del imperio”, donde menciona: “Para Ucrania, la desintegración de Rusia es vital. (...) Los ucranianos no pueden sentirse seguros al lado de un imperio militarizado, (...). En esta situación, la seguridad nacional de Ucrania depende directamente de la incautación de la existencia de Rusia dentro de sus fronteras actuales. El proceso de desintegración debe ocurrir para no dejar un solo estado con problemas demográficos.”

Kramar añadió que Ucrania debía hacer todos los esfuerzos para alentar la desintegración de Rusia e intervenir en la conformación de estados más pequeños favorables a Ucrania. Kramar agrega: “Ucrania debe seguir persuadiendo a europeos y estadounidenses de que los beneficios de tal desintegración son potencialmente mucho mayores para el mundo occidental que los posibles riesgos causados por la desestabilización temporal del enorme territorio que posee armas nucleares”.

El periodista ucraniano Dmitro Sinchenko publicó, en Euromaidan Press, “Esperando la Tercera Guerra Mundial”, donde declara: “Los países del mundo, en realidad solo tienen una opción: la guerra dentro de la propia Rusia. Una rebelión nacional democratizadora y guerras de liberación nacional de varias repúblicas. (...). La disolución de Rusia finalmente pondrá fin al sistema bipolar del mundo, sin embargo, traerá un sistema multipolar.”

En 2019 el medio ucraniano Radio Lemberg publicó “La única manera de tratar con Rusia es desintegrarla”, firmado por Oleksandr Aleksandrovych, embajador de Ucrania en Serbia quien menciona: “La desintegración de Rusia debe convertirse en política estratégica de la comunidad internacional. (...) Nuestras acciones deben volverse ofensivas y tener como claro objetivo final la desintegración de la Federación Rusa”.

Lo anterior suena nimio al enterarnos de que la RAND Corporation publicó un estudio titulado Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, donde propuso armar a Ucrania para llevar a Rusia a una guerra de desgaste y evitar que se convierta en competidor de EEUU. Todo esto, por supuesto, es sabido por Putin y reaccionó llevando la guerra fuera de su territorio. Como podemos ver, Rusia se juega su propia existencia.

Aún quedan muchas aristas fuera de nuestro análisis, como el papel de las nuevas rutas del gas ruso hacia la UE y los intereses de EEUU por arrebatarle una importante cuota de mercado europeo de gas. Sin embargo, esto requiere un artículo exclusivo.