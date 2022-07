En la primera parte de esta serie hablamos de cómo la propaganda se utiliza para engañar a las masas e hicimos una introducción a la historia del sistema de trasmisión de gas ruso. Dijimos que tras la independencia de Ucrania de la URSS salió a la luz el tema del robo del gas ruso por parte de Naftogaz, la empresa de gas ucraniana, pero antes de entrar en este tema, tenemos que detenernos para poner sobre la mesa el tema de Crimea y el agua dulce del río Dniéper.

Ucrania fue parte integral de la URSS hasta el 24 de agosto de 1991. Con esto, la importantísima y estratégica península de Crimea, que tanto había luchado por controlar la Rusia imperial y la propia URSS, se fue con Ucrania. Si observamos un mapa veremos que Crimea permite en parte el paso desde el Mar de Azov hacia el Mar Negro, aguas de vital importancia para Rusia.

La pregunta que surge es: ¿Por qué la URSS se desprendió de Crimea? La respuesta radica en el hecho de que, en 1954, Nikita Kruschev decretó la transferencia del óblast de Crimea a Ucrania con el objetivo de abastecer de agua potable a la península ya que desde Rusia era prácticamente imposible hacerlo. El proyecto era que las aguas del río Dniéper se conectaran con Crimea. Entre 1961 y 1971, la URSS financió la construcción del Canal de Crimea del Norte, que une al río Dniéper con Crimea y cuyas aguas se usan para el riego de las tierras bajas del Mar Negro y para proveer de agua dulce a la población. En aquella época parecía una buena idea, Kruschev no se imaginó que más adelante Crimea se convertiría en un problema para la política rusa. Hoy, en medio del conflicto ruso-ucraniano, el agua dulce se ha convertido en un arma tan poderosa como cualquier otra, y este detalle no es un simple anexo, pues es un ejemplo claro de lo que sucederá en un futuro entre las naciones del mundo; la lucha por el agua dulce.

Al poco tiempo de que Ucrania pasó a ser un Estado independiente, los problemas con su vecino Rusia se hicieron presentes. Rusia acusó a Ucrania de haber desviado ilícitamente el gas natural de las exportaciones rusas hacia la UE entre 1992 y 1994. En medio de las disputas saltó la cuestión de Crimea, pues Rusia pretendía recuperar por medios supuestamente pacíficos la península; digo “supuestamente” porque las deudas económicas con otras naciones, o con organismos como el FMI, se convierten en herramientas de presión que pueden hacer a un país débil, perder parte de su territorio, o perder parcial o totalmente su soberanía en favor de países o entes supranacionales tan poderosos como el FMI.

Es importante añadir que la soberanía nacional no sólo se pierde cuando una fuerza militar ocupa territorio de otro país, sino que también cuando el país se ve obligado a entregar concesiones de la industria nacional o derechos a explotar los recursos naturales por deudas con otra nación.El analista internacional Adrián Salbuchi denomina a esto “canje de deuda por territorio”. Y precisamente esto fue lo que Boris Yeltsin intentó hacer, ya que en 1993 le propuso a su homólogo ucraniano Leonid Kravchuk, condonar la deuda de su país a cambio de Crimea, oferta que fue rechazada, pero a cambio la empresa energética rusa Gazprom obtuvo derechos de privatizar empresas de gas ucranianas y de otros sectores.

En 1994, Gazprom obtuvo una participación del 51% del sistema ucraniano de gasoductos y se acordó crear la empresa ruso-ucraniana Gaztransit para operar la infraestructura a cambio de condonar parte sustancial de la deuda. Cinco años después Gazprom acusó a Ucrania de desviar ilegalmente gas destinado a la exportación a otros países y le cortó las exportaciones de petróleo y electricidad, que ya tenía una deuda con Rusia de 2 800 millones de dólares.

El robo del gas fue reconocido en 2001 por el viceprimer ministro de Ucrania, Oleh Dubynar, quien declaró que en el año 2000 se habían desviado de 7 a 8 mil millones de m3 de gas de los gasoductos de exportación rusos. En 2005 las relaciones ruso-ucranianas se volvieron a tensar por los costos del tránsito del gas. En las negociaciones salió de nuevo a la luz que Ucrania estaba desviando parte del gas que debía ir hacia la UE y aunque en un principio se negó, más tarde la empresa Naftogaz admitió que durante el invierno empleó para consumo interno parte del gas que Rusia enviaba a la UE.

Debido a las tensiones, en 2006 Rusia cortó el suministro de gas que pasaba por Ucrania, aunque se logró un acuerdo y se restableció el suministro. Sin embargo, al año siguiente la calma se rompió por las deudas acumuladas de Ucrania hacia Rusia. En 2008 Rusia redujo el suministro de gas y en marzo de ese año volvió la tensión por la falta de pago de deudas.

Para desembarazarse de su ahora muy inconsistente socio, Rusia inició en 2010 la construcción del gasoducto Nord Stream 1 en el Mar Báltico conectando con Alemania, por lo que Gazprom redujo drásticamente el gas que pasaba por Ucrania. Rusia declaró que planeaba un nuevo gaseoducto denominado Nord Stream 2 y que para 2018 abandonaría por completo el tránsito de su gas hacia Europa a través de Ucrania.

Para Alemania y Rusia los ahorros económicos con la eliminación de las tarifas de tránsito por otros países se convirtieron en una prioridad para el proyecto. No sólo esto, sino que se ahorrarían los costos operativos y eliminarían las costosas estaciones intermedias de compresión de gas. Pero para Ucrania significó un golpe tremendo a su economía, pues de acuerdo a Naftogaz, para el 2011 Ucrania perdería $us 720 millones a causa del Nord Stream 1 y para 2019, perdería $us 3 mil millones por año a causa del Nord Stream 2.

En nuestra próxima entrega continuaremos con el papel de EEUU en el conflicto ruso-ucraniano.