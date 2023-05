Si bien es altamente probable que, cuando se publique el presente artículo, ya esté aprobado el proyecto de “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, considero necesario advertir de las consecuencias emergentes de la comercialización del oro y, más aún, en el contexto de las políticas racistas y extractivistas del régimen del MAS.

Según el presidente del Senado, el propósito de la Ley de Oro es que “pueda, de alguna u otra forma, fortalecer nuestras reservas internacionales”, lo cual es cierto; pero, su aprobación también “tiene que ver con una falta de liquidez en dólares (sumamente) apremiante”. Aquí un primer y grave problema es que “esto tiene que ver con la ley de compra del oro 175 (Ley Nº 175 del 11 de octubre del 2011) y que está vigente, pero que no tuvo los efectos que se esperaban”.

Juan Antonio Morales, expresidente del BCB, expresa que el oro no es un medio de pago, es decir, no sirve para cancelar importaciones; en cambio, las divisas o los Derechos Especiales de Giro (DEG) se pueden convertir y generar liquidez. “El oro para las importaciones, para pagar el servicio de deuda, no nos servía. Ahora con la ley se cambiará la composición de las RIN con más divisas y menor oro, pero el objetivo es evitar que siga disminuyendo”, subrayó.

El 8 de febrero quedaban 2.592 millones de dólares en oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), según el último reporte proporcionado por el BCB. La situación es pues desesperante y es ante esta coyuntura en verdad crítica que el gobierno del MAS necesita recurrir al oro para seguir solventando las importaciones de hidrocarburos, el pago de la deuda externa y la obvia demanda del público.

De acuerdo con el exviceministro de Presupuesto, Ramiro Cavero, “es un error vender y gastar lo poco que nos queda, sin tomar las medidas económicas necesarias”. Más aún, para resolver un problema estructural, a consecuencia del elevado gasto fiscal, tipo de cambio fijo, subvenciones costosas, deuda pública extraordinaria, se necesitan medidas estructurales, no bastan paliativos. “Hoy no sabemos dónde están los 500 millones de DEG. Con el déficit fiscal, con el enorme costo de subsidio al combustible y con el déficit en balanza de pagos, todo lo que se reciba (de la venta del oro) se irá a gasto, si es que no se hacen ajustes”.

Un reciente comunicado del BCB refiere que el país cuenta con 43,05 toneladas de oro, esto implica que el ente emisor puede emplear 21,05 toneladas en operaciones financieras en el exterior; es decir, que podrá vender hasta 21 de las 43 toneladas de las reservas internacionales. No obstante, es de aquí que emergen varias consecuencias y la más inmediata es que arriesga gravemente las reservas en metal que tiene el país en el BCB.

La tercera y peligrosa consecuencia es que, además, de permitir al Banco Central la compra directa del metal, le habilita a realizar transacciones con las reservas de oro para monetizarlas y así generar liquidez. Y ¿cuál es el problema?, que, con la futura venta para obtener liquidez en divisas, no habrá un incremento sustancial de las RIN, sino simplemente un cambio en la composición del stock. Dicho de otra manera, las reservas sólo se incrementarían si el BCB comprara oro en una cantidad importante en el mercado interno; pero, ahí también puede presentarse otro problema. Si la compra a productores de oro se hace en bolivianos, éstos (luego) pueden optar por cambiar la moneda por dólares y acudirían a comprar divisas del propio BCB. Un evidente círculo vicioso y –quién sabe– corrupto.

Estas razones son suficientes para rechazar el proyecto de ley del oro y una de las personas que más y mejor representa este rechazo ciudadano es, sin duda alguna, la senadora Cecilia Requena (en entrevista con John Arandia en F10 HD), cuya palabra lúcida y valiente conviene escuchar, principalmente, por explicar que es un proyecto de ley que ignora y a la vez alienta el enorme caos que implica la producción de la minería aurífera y que, en las condiciones (depredadoras) en que se opera actualmente, no deja sino devastación, ecocidio y etnocidio, más aún, por la contaminación con mercurio.

De acuerdo con Requena, “esta ley no modifica nada, en absoluto, nada del caos que se ha generado a través de una ley, la 535 (Ley Nº 535 del 28 de mayo de 2014); pero, también de la omisión y complicidad del Estado con la minería ilegal en todo el norte (Amazonia) de La Paz. Lo que más bien va a hacer esta ley es entrar en una sopa, por decirlo de algún modo, de ilegalidad, de caos, de devastación y de violación ampliada de los derechos humanos. Lo que está haciendo, lo que haría el Banco Central probablemente, y esto es muy peligroso, es tender a blanquear oro, que está viniendo de manera ilegal y violando derechos. Eso tiene un efecto bien importante, y esto hay que decirlo, un oro que no proviene del respeto de los derechos y las normas, difícilmente va a poder ser convertido en oro transable, en el sentido de oro refinado, va a haber un incentivo adicional con el oro, aunque el caos ya es tan grande; pero, sí, esto, lejos de disminuir, fomenta (la violencia y la devastación), porque vuelve al Estado en un interesado muy particular de provocar más todavía esta actividad (depredadora)”.

En consecuencia, el proyecto de Ley del Oro debe rechazarse, uno, porque no podemos, ni debemos permitir que el régimen, a través del BCB, utilice las reservas del país sin fiscalización alguna de otro órgano del Estado. Otro, porque el gobierno sólo quiere encontrar un resguardo temporal que cubra su pésima y corrupta gestión económica y seguir gastando y haciendo propaganda política a costa del futuro de Bolivia.