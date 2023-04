¿Para qué vino la misión CIDH a Bolivia? Bueno, en principio, para verificar cómo estaba la situación de los derechos humanos en el país, considerando los graves conflictos políticos y sociales que atravesamos en 2019. En el informe preliminar, esta comisión señala como puntos álgidos la crisis del sistema judicial, la situación de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia a las mujeres y las restricciones a la libertad de prensa, entre otros, y los comisionados redactaron un documento en el que dijeron que “en Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno”.

Claro, en medio de esta importante misión, se dieron tiempito para acudir a una invitación del ministro de Justicia, don Iván Lima, quien creyó oportuna la ocasión para hacer un acto de desagravio a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que originaron el descalabro de 2019 y quedaron impunes, y ahora desagraviados.

El relator de la CIDH, Joel Hernández, aceptó este acto que, si bien es aplaudido por una parte del país, también es repudiado por otra, vale decir que tomó partido y se jugó porque en Bolivia no hubo fraude en 2019. Listo, al parecer todo lo que logró esta misión es aportar su granito de arena a la tesis del golpe, desestimando de entrada la posibilidad del fraude, que, pese a las bravuconadas del ministro Lima, sí cuenta con pruebas abundantes, aunque claro, desde el gobierno nunca las aceptarán, y por ende, las autoridades de justicia, que le deben sus puestos al oficialismo, tampoco darán luz verde a una investigación seria e imparcial.

Luego de la visita de esta comisión, don Iván Lima se comprometió a trabajar en función de las recomendaciones de la CIDH en aspectos como los presupuestos para las instancias judiciales y los escenarios de polarización. Y Evo Morales no tardó en reaccionar y en sus redes sociales publicó: “Pedimos a los abogados patriotas hacer respetar la soberanía jurídica de Bolivia. Hay un tema pendiente que es la reforma de la justicia, pero la @CIDH pide en su informe que se designe magistrados con cuoteo neoliberal y bajo sus “estándares” de intromisión política”.

Como siempre, Evo está feliz mientras todo se haga de acuerdo a sus gustos e intereses. Seguramente aplaudió dichoso el acto de desagravio, y no le pareció ningún tipo de intromisión política, sin embargo, cuando se sugiere que la justicia sea independiente del Ejecutivo, ahí salta iracundo, ya que eso supondría un riesgo grave para él, para el MAS y para la continuidad en el poder. ¿Acaso no fueron los magistrados que los dos tercios del MAS designaron quienes dieron por buena la reelección indefinida? Ese fue el origen del desastre, la falta de idoneidad e imparcialidad de quienes integraban el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y lo mismo para abajo, en todas las instancias del sistema de justicia.

Entre tanto, un proyecto de ley, precisamente relacionado con el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, fue remitido al legislativo. El proyecto de ley 305 es una iniciativa del gobierno, y, al parecer, tiene buenas intenciones. No obstante, porta un especie de caballo de Troya, ya que propone modificar el artículo 281 Septies del Código Penal, indicando que “será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 7 años la persona que por cualquier medio: a) difunda ideas basadas en la superioridad racial; b) promueva y o justifique el racismo o toda forma de discriminación; c) pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios; d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”. Y luego se añade: “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

Esta aclaración es casi un amedrentamiento para los medios de comunicación. De hecho, considerando que la justicia sigue siendo subordinada al Ejecutivo, hay muchas razones para suponer que los jueces pueden interpretar arbitrariamente esta norma y encarcelar a periodistas que sean incómodos para el régimen masista.

Obviamente, las leyes son para los opositores, pues los masistas las vulneran sin mayor preocupación. Esto de difundir ideas basadas en la superioridad racial es algo común en entre los líderes del MAS. Hemos escuchado innumerables veces que los indígenas son la reserva moral de la humanidad, vale decir que son superiores al resto de la población boliviana. Declaraciones de este tipo deberían ser sancionadas, pero, honestamente, ¿alguien cree que Evo Morales será procesado por decir una de estas evadas?

Pero si algún medio no alineado al oficialismo difunde esas declaraciones sería pasible a proceso, si es que un juez así lo considera. Vale decir, que este proyecto de ley (y todas las leyes en realidad) depende de una aplicación imparcial y ética de la norma, de jueces independientes, de jueces que cuenten con méritos profesionales y no solo aval político, pero no los tenemos, al menos no muchos.

Entonces, ¿no sería mejor trabajar en una reforma judicial antes de proponer modificaciones a leyes ya vigentes, incluso antes de proponer nuevas leyes? Eso es lo lógico, pero esto no le conviene al masismo, ya sean evistas o arcistas, y eso lo sabe muy bien el ministro Lima, que se llena la boca de justicia, pero no muestra señales de querer superar los viejos vicios del poder.

Ahora amenaza con procesos si no se muestran pruebas del fraude electoral. Don Iván está pasando de ser impulsor de la reforma judicial a paladín de la represión dictatorial. Tal vez piensa que por tanto usar barbijo, no nos daremos cuenta que ahora quieren que usemos mordaza.