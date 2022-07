Los contenidos que venden los influencers: ¿aportan a la sociedad?

Las nuevas plataformas y redes sociales están ampliando de formas inimaginables las fronteras de la comunicación; ya no están en el mundo de los medios sólo emisores tradicionales como se los conoce, ahora cualquier persona con un celular es un emisor, y por supuesto, también consumidor de mensajes.

La crítica de una modelo mexicana (ver punto de vista en esta página) a los tiktokers y sus mensajes, que según dice no aportan nada positivo a la sociedad, motivó a preguntarnos: ¿qué tipo de mensajes difunden los influencers en las redes?, ¿aportan algún valor a la sociedad?

La relativamente nueva app Tik Tok está viviendo su momento de gloria, así como en su momento My Space, Facebook o Twitter, habían llegado para cambiarlo todo; ahora esta red, favorita aunque no exclusiva de los jóvenes, es tan popular que miles de millones de personas consumen a diario también miles de millones de mensajes y contenidos, sólo limitados por la creatividad de cada emisor.

Se han vuelto tan rentables las redes que están en el punto de mira de empresas y marcas, que buscan en estos influencers nuevas formas de vender, al mismo tiempo que los propios tiktokers están haciendo de esta actividad una forma de ganarse la vida.

En Bolivia, recientemente apareció en el escenario la tiktoker Albertina Sacaca, que tiene 5,6 millones de seguidores en esa red; o el comediante Pablo Osorio, que se hizo popular con sus sátiras a varias instituciones públicas.

Según el criterio de Martín Díaz Meave, director estratégico de Publicidad Vintage, estas expresiones no son ni buenas ni malas, sino que generan valores de autoexpresión.

“TikTok nació como Musical.ly, a través de la que se hacían transmisiones en directo y las críticas iban en sentido de que no había talento, aporte, ni valor. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta de que todas estas aplicaciones impulsan a ejercicios expresivos. Cuando lo piensas en frío, la modelo que baila temas de Shakira, puede que no tenga ningún valor para la sociedad; el valor es para ella, es expresivo, de su creatividad. Y las mismas modelos que hablan de nuevas tendencias y explican nuevos pasos de baile, el valor es para ellas, es un valor de autoexpresión, el primer paso de la creatividad y ésa es una de las bases en las que se apoya TikTok. Esa autoexpresión puede derivar en una evolución creativa” explica.

Sobre la influencer Alberina, dice que muestra una realidad aspiracional. Recuerda que en el inicio aparecieron los influencers en Instagram: “una súper modelo de vacaciones en las Bahamas, que se despertaba en su hotel, mostraba su desayuno, puro glamur. Según la teoría de Mc Luhan, primero el medio dice cómo debe utilizarse; luego, la audiencia toma al medio y lo usa de acuerdo con su necesidad, interés o capacidad; entonces la clave del éxito de TikTok es que la gente ha querido hacer lo mismo, pero sin el glamur, diciendo ‘yo también puedo’”.

Otra de las claves del éxito de esa red es que los recursos de producción no son caros ni inalcanzables. “Una de las cosas que más me llama la atención son los cómicos que utilizan situaciones de pareja y te das cuenta que ésa es la naturaleza que ha adquirido el medio; esta fórmula la han adoptado varios de los influencers bolivianos, hacer representaciones ‘chuscas y baratas’”, dice Díaz.

Y recuerda que hace 10 años alguien decía: “Según Linkedin todos somos expertos en algo, según Twitter somos todos intelectuales y según Instagram somos todos fotógrafos, porque si alguien se encontraba, por ejemplo, con un lindo amanecer, tomaba la foto, la pasaba por un filtro muy básico, la publicaba y generaba cientos de reacciones. Eso es un ejercicio expresivo, hacer una transmisión es un ejercicio expresivo”.

Según Vilma Núñez, estratega y consultora en marketing, el 61% de los consumidores cree en las recomendaciones de los influencers, mientras que un 38% confía en el contenido creado por la marca.

“Si bien es cierto que los influencers son un elemento importante dentro del ecosistema del marketing, la llegada de TikTok y su evolución (pasar de una red social a una plataforma de entretenimiento, dicen ellos) ha dado un gran giro en beneficio de las marcas y sus audiencias”, explica esa experta en un texto publicado en Instagram, citando una frase de Nii Ahene: “Hay poder en poner los productos correctos frente a la audiencia correcta, con una voz auténtica”.

Está claro que la publicidad ha puesto sus ojos en estos influencers populares para vender más y mejor sus productos.

“Es complicado que el influencer tenga más peso que la marca, pero tiene sentido, porque la gente entiende que la marca quiere vender y el influencer le cae bien, aunque no son dueños de la verdad”, apunta Díaz, y agrega que se puede considerar a estos influencers como canales que funcionan en círculos.

“Encuentras personas que tienen su propio círculo de influencia, por eso creo que en esta realidad de los medios se podría incluir a los influencers como canales, porque usan a veces varios medios y haciendo contenido de acuerdo al medio en el que están; hoy no es lo mismo hacer un video para Facebook que para TikTok”, afirma.

En su criterio, todo este proceso de creación de contenidos no es más que una guionización, cuando se trata del influencer respondiendo a las necesidades de la marca. “Yo no lo veo como bueno ni malo, simplemente están ahí”, sostiene.

Y concluye preguntándose: ¿qué tan influencer eres cuando sólo te ven y no generas interacciones, o discusión, o la gente no comparte esos contenidos? “Así como tratamos de entender en su momento qué era Snapchat o Instagram, hay que ver cómo entender el fenómeno de los influencers y entender que la influencia que tienen no es absoluta, pero tampoco despreciable”.

Dudas en los contenidos

Antonella Maura, experta en gestión de estrategia digital, dice que hay que analizar a todos los actores en este proceso; así como hay influencers, también están los que consumen esos contenidos.

“Soy muy crítica al respecto, considero que la audiencia valora, en nuestro medio, cosas que no siempre tienen el mejor contenido o mensaje, y eso que tenemos personas con mucho potencial, que aprovechan muy bien eso, como Albertina, que tiene mucho carisma y es de las pocas que me gustan, porque trabaja un contenido natural y transparente”, dice.

También destaca el caso de Casilda, que a través del humor ha generado bastante llegada y que tiene mucha identidad del mercado boliviano y el contenido, de un humor sano.

“Pero también hay influencers, que hoy se llaman tiktokers, que dejan serias dudas respecto al contenido que generan y a la audiencia a la que llegan. Veo contenido de mucho valor, de expertos con contenidos maravillosos, que no son influencers, sólo usan ese canal para generar conocimiento e información y quizá no llegan a tener el alcance de otros influencers”, afirma.

Dice que se trata de audiencias a las que les gusta consumir cierto tipo de contenidos, lo que ella llama “el autoengaño del imaginario”, “de querer pertenecer a un grupo de referencia o formar parte de algún contexto específico que los lleva a consumir estos contenidos”.

Sobre los contenidos “pobres” de los influencers, dice que se trata de un fenómeno mundial y no sólo de Bolivia.

Consultada sobre si los influencers están banalizando la realidad, considera que hay que ver el contexto, “es lo que las nuevas generaciones quieren, lo que para ellas es relevante, que puede ser para muy pocos importante, pero hay una audiencia que lo considera interesante. Habría que analizar también el contenido musical que consumen las nuevas generaciones, es lo que la audiencia demanda”.

“Lo que hacen los tiktokers responde a la audiencia; lo que sí debe levantar alertas es pensar por qué estas nuevas generaciones dan tanto valor a este tipo de mensajes, que pueden ser banales, frívolos, sin mayor profundidad. Los tiktokers buscan ingresos, ganan mucho, además de que TikTok les paga; entonces, con mayor razón, seguirán generando ese tipo de contenidos, porque a mayor audiencia, mayor ganancia”.

Es el reflejo de la sociedad

Consultada sobre la misma temática, Micaela Sabja, especialista en marketing digital y asesora en gestión digital para profesionales, marcas y empresas, estima que esos contenidos, lamentablemente, muestran el tipo de sociedad en la que vivimos, no sólo en Bolivia, sino en el mundo.

“En TikTok los contenidos son ridículos, ésa es la palabra, son tonterías, aunque no todo, hay contenidos de valor, pero lo más viral son las tonterías, que muestran lo que somos como sociedad”, critica.

Sobre si son negativos, dice que es relativo porque eso depende de los públicos. “No sólo en TokTok, en cualquier otra plataforma podemos encontrar contendidos que no nos ayudan a crecer ni como personas, ni como profesionales; no todo depende del que comparte un contenido, sino del que lo ve. Insisto, eso demuestra cómo estamos como sociedad en el mundo, es la muestra más clara que hay y eso no es sólo culpa de un tiktoker, sino de las plataformas, que son las que provocan que estos contenidos sean virales y una influencia para la gente”.

Sabja considera que TikTok es viral porque es una plataforma nueva; en su momento sucedía lo mismo con Facebook o Instagram en su inicio, y eso cambiará en la medida en que se vayan monetizando; en Bolivia aún no se puede pagar publicidad en TikTok.

“Si yo veo esos contenidos, ‘la sonsa’ soy yo, no el que sube el contenido, porque soy yo quien elige lo que ve, no el tiktoker”, apunta y agrega que no existe en el país el trabajo profesional de influencers: “basta que tengan un número de seguidores, sin importar el contenido que publican, y las empresas dan cabida a eso”.

Si ese contenido es avalado por la sociedad, va a seguir funcionando, estima.