Tras el fallo de Corte Internacional de Justicia sobre el Silala, el presidente chileno, Gabriel Boric, dio señales contundentes para seguir construyendo una relación bilateral en un espíritu de buena vecindad. “Podemos, hoy, después de este fallo, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, potenciando de esta manera la cooperación para contribuir al desarrollo de nuestros países y pueblos”, aseguró.

¿Está Bolivia en la misma sintonía? Después del fallo, el presidente Luis Arce dijo en Twitter que “la Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”.

Luego agregó que “Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos”.

Más allá del Silala y del mar, Chile y Bolivia tienen una muy amplia agenda que incluye temas como aduanas, comercio, migración, contrabando, narcotráfico, delincuencia en las fronteras, migración ilegal, conectividad, entre muchos otros y que, en la mirada de analistas, la relación con el vecino país se debe repensar con una mirada hacia el futuro.

En abril de 2021, Chile y Bolivia establecieron una “hoja de ruta” para avanzar en la agenda bilateral. Ese acercamiento, después del fallo y según explica el analista en temas internacionales Andrés Guzmán Escobari, tiene nueve puntos, en los que “obviamente” no está el tema del mar.

“Los puntos en los que se puede trabajar son resolviendo ciertos problemas, dentro de una relación normal con un país vecino, donde hay temas como aduanas, comercio, migración, contrabando y narcotráfico, pero con Chile hay algunos temas que merecen atención; por ejemplo, la aplicación del libre tránsito en los puertos en territorio chileno, el ferrocarril Arica-La Paz, que no funciona hace 20 años. Luego las minas antipersonales que todavía hay en la frontera, es un tema que hay que tratar. Chile dice que han sido removidas, pero no hay una comunicación oficial a Bolivia”, dice Guzmán.

También está el asunto de los recursos hídricos, que según el analista son fundamentales. “Además del Silala, están el río Lauca y el Caquena, que son ríos que Chile ha desviado hacia su territorio, porque hay cursos de agua superficiales que se han desviado y otros acuíferos subterráneos donde se han hecho perforaciones del lado chileno y están extrayendo agua que en parte también es boliviana”, explica.

En su criterio, existen muchos temas en los que se va a aplicar lo que ahora se ha determinado en la Corte, por el acuerdo de las partes. Para Bolivia el tema del mar siempre estará en agenda, es fundamental. La Corte ha dicho que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia, pero esa decisión no debe ser entendida como un impedimento para que el diálogo continúe, no se ha cerrado totalmente. Algún momento, el tema del mar estará nuevamente en la agenda, tal vez pasen diez años, pero va a volver a resurgir, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia y tenemos que estar preparados y se debe tener una estrategia.

Aunque en opinión de este experto, en cuanto al Silala, hay aún un tema pendiente y una situación que no se ha definido y la CIJ ha dejado sin resolver: el caudal que no llegaría a Chile si no fuera por los canales artificiales.

“Son esos canales artificiales que Chile niega que existen, pero que se ha demostrado con estudios que sí. El misno Chile lo admite, porque dice que no tiene un derecho adquirido sobre ese porcentaje del caudal; entonces la Corte deja al aire este asunto, porque hay certeza jurídica sobre la parte natural que llega a Chile, pero no hay certeza sobre esa parte artificial, el caudal mejorado”, explica.

Dice que la Corte no dice cómo resolver ese problema. “No dice que ambos países negocien, ni a cuánto equivale ese porcentaje de agua, porque eso puede generar un conflicto. El hecho de no saber hasta qué punto se puede afectar el caudal. Chile dice ‘desmantelen los canales’, pero si se desmantelan se puede generar una reacción contraria y un conflicto. La Corte no ha sido clara en ese tema”, estima.

En su criterio, cuando se ve el global de las relaciones entre Bolivia y Chile, hay que tomar una “posición más abierta y de conciliación”. “El mensaje de Boric ha sido muy positivo; ha tendido la mano, ha sido magnánimo al momento de ofrecer mejores relaciones a Bolivia y la respuesta del país no ha sido proporcional, porque sólo hubo un tuit de Luis Arce y los comentarios de Mayta, que se enfocan en los problemas, sin una visión más amplia, con un nuevo enfoque que deje atrás la judicialización de las relaciones y que tenga en cuenta los elementos en los que se puede construir confianza”, explica Guzmán Escobari.

Según dice, Bolivia debería tener una posición diferente y Arce tuvo la oportunidad de responder a Boric con la misma fuerza. “Boric apareció con los tres presidentes de los poderes del Estado, además de todo su gabinete; fue una señal potente de interés en las realciones entre Bolivia y Chile, pero el Presidente responde con tuit. No hay una equivalencia en estas señales diplomáticas; entonces, parece que Chile es el más interesado en que la relación vaya bien, con una visión amplia de futuro, integración y cooperación”.

Realismo y gradualismo

Para Gonzalo Mendieta, abogado y columnista de Página Siete, lo que le toca hoy a Bolvia es actuar con “realismo y gradualismo, abandonando la idea de que hay soluciones mágicas para nuestras seculares diferencias con Chile”.

“Se debe trazar un camino realista y no creo que eso signifique olvidar la historia, pero sí intentar resolver los entuertos de la historia común de ambos países, que no se solucionan alimentando más mala sangre, sino viendo las cosas como son, con una cierta humildad histórica, tanto para tratar el pasado como para ver el futuro. Haríamos un flaco favor en prometerle a la nación que vamos a resolver todo, pero hay cosas que sí se pueden zanjar”, dice.

Entre esos temas, menciona el contrabando, narcotráfico, trata de personas, problemas fronterizos, el litio, “que es un asunto que ahora nos une”, el tratamiento de los puertos, el comercio exterior boliviano que sigue saliendo en su gran mayoría por puertos chilenos. “El Tratado de 1904 nos da la posibilidad de ocupar todos los puertos chilenos”, aclara.

A su vez, “quedarse en una relación puramente económica y pensar que el realismo es materialismo vulgar es un flaco favor a la historia y a los problemas que también tenemos que remediar”, dice y agrega que el país no tiene por qué olvidarse del anhelo del mar, pero tiene que canalizarlo con gradualismo, ir acercándose al objetivo y no creer en los cuentos de hadas de que eso se va a resolver de una vez y para siempre.

“Creo en el gradualismo, por ejemplo de ofertas en las que podamos tener la posesión de algún enclave marítimo, primero quizá sin soberanía, concesiones y asuntos que los países de alguna manera ya han tratado en el pasado y que es necesario reponer”.

Según Mendieta, la relación con Chile “debe ser sin tabúes”, que podamos escuchar cosas que nos desagraden, pero también que los chilenos puedan escuchar cosas que no estén en su agenda y que por ahora les cueste escuchar. Es la única manera de resolver los temas a profundidad, en su visión.

“Descreo de una relación meramente comercial, porque también los asuntos históricos merecen su tratamiento y las fracturas del alma de los dos países, o de los tres países (incluyendo a Perú), por la infausta guerra, merecen una curación y esa curación no se hace sólo con materialismo vulgar, sino mirando la historia para ver cómo se puede construir un futuro distinto del pasado”, concluye.

Conectividad, comercio y relaciones diplomáticas

El jurista Walker San Miguel, exvicecónsul de Bolivia en Chile, hoy miembro del capítulo boliviano del Consejo de Empresarios, dice que Perú, Chile y Bolivia deben acordar una serie de temas de sus fronteras comunes, apuntando al desarrollo y a mejorar la conectividad.

“Como boliviano, siento mucho que el país haya sido derrotado en dos procesos internacionales, pero es importante ver el futuro: los Estados, los empresarios y ciudadanos de dos países vecinos, van a tener una relación permanente; la han tenido en el pasado, las hay en el presente y serán mucho más todavía en el futuro, porque la población crece, las necesidades comerciales crecen y se debe trabajar en una relación constructiva”, estima.

“Creo que al final los hechos y el intercambio comercial y económico van a empujar a las diplomacias para que lleguen a acuerdos en distintas áreas del quehacer regional. En este caso, vamos a llevar la delantera quienes desarrollamos actividades comerciales profesionales con los países vecinos”, dice.

Pero para lograr una efectiva integración, dice que ambos países deben reanudar sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.

“Se debe restablecer las relaciones diplomáticas; de otra forma, el diálogo y la relación entre dos Estados se ralentiza. Tiene que haber embajada de Bolivia en Santiago y viceversa, eso ayudará a que los temas de orden comercial, cultural, migratorio, educativo o lo que fuese, tengan un mayor calado como sucede con los otros países vecinos”.

En su criterio, el tema comercial es el que debe marcar la agenda del futuro de las relaciones con Chile. “Ése debe ser el punto uno de la agenda, porque la relación comercial hace que los países tengan una necesidad de mayor integración y mayor conectividad”, explica.

Consultado sobre si hay un sentimiento de derrota de los bolivianos frente a Chile y hasta qué punto podría afectar en la relación, considera que “un proceso de orden internacional que termina con fallos desfavorables a Bolivia, obviamente es un disgusto o un sentimiento agrio, pero el futuro es mucho más destacable”.

“Si Bolivia ve el futuro, verá sus potencialidades, por ejemplo en la agroindustria, cosa que Chile no tiene en el mismo nivel; verá sus potencialidades en el tránsito de sus mercancías de oriente a occidente. Si es que hablamos por ejemplo de los corredores bioceánicos, carreteras o lo que fuera. Podemos también aprender buenas prácticas, no sólo de Chile sino de otros países vecinos en materia educativa, de tránsito de mercancías, incluso de resguardo policial. Se van a generar mecanismos de diálogo constructivo y el boliviano tiene que ver ese futuro con optimismo por la potencialidad que tiene el país”.

“Estamos en el corazón de Sudamérica y somos por tanto un país llamado a la integración energética, rodoviaria, ferroviaria, aeronáutica; si sabemos usar esas potencialidades en cinco o diez años vamos a mostrar otro calado y vamos a dejar atrás los traumas del siglo XIX”, estima.

Y según apunta como cierre Gonzalo Mendieta, “poco podemos sacar de nuestra incursión en litigios internacionales y una mirada sensata de esta década de litigios puede ser aprender ahora cómo se construye de a poco y no de golpe. Necesitamos otro temperamento y espero, anclado en la esperanza que me dieron las frases del vocero Sebastián Michel, que ése pueda ser el nuevo talante del país”.