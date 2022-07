Los impuestos no son chiste

El humor es cosa seria. El humor en serio, no la chanza barata. Hay humoristas serios, es decir, gente que se ha dedicado a generar humor de manera profesional, o casi (porque ser artista profesional en Bolivia es una quimera), sean autodidactas o formados en talleres u otros espacios.

Uno de ellos es Pablo Osorio, escritor orureño a quien conozco hace poco más de 15 años. Lo conocí en su faceta poética, de ahí mi sorpresa, hace unos cinco años, cuando lo vi haciendo stand up. Y lo hace bien, y cada vez más, aprovechando las plataformas digitales para crear contenidos humorísticos y, obviamente, aumentar su base de seguidores, lo que, a la larga, significa tener presentaciones con lleno total y, por ende, mayores ingresos. Poco a poco, está logrando hacer del humor su forma y fuente de vida.

Y ahora estará profundamente agradecido con el señor Mario Cazón, presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales, quien no tuvo mejor idea que mandar una carta notariada a Osorio en la que textualmente decía: “Solicito que en el día cese o retire dicha publicación difamatoria a la imagen de esta institución y se proceda a retractar públicamente de la misma, caso contrario se asumirán las acciones legales que correspondan así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”.

Es que el ocurrente Pablo hizo un video, que publicó en Tik Tok, donde criticaba a Impuestos Nacionales y su relación con el contribuyente, todo mediado por el humor, que es la mejor forma de criticar, de poner el dedo en la llaga y en otros lugares. Pero el señor Cazón no le halló gracia y por eso su reacción, que horas después tuvo que calmar, asegurando que respeta la libertad de expresión.

Obviamente, alguien le jaló la oreja, alguien en un puesto superior. Alguien que no quiere que el ojo público se concentre en Impuestos Nacionales, porque la gente podría empezar a exigir reformas en serio, y eso implica trabajo, trabajo en serio, como lo es hacer humor seriamente. Y trabajar de manera eficiente, eficaz y con vocación de servicio a la población es algo que las instituciones públicas no hacen. Esto es así desde que tengo uso de razón, con el más y con el menos la cosa siempre ha sido igual. Pero claro, ahora el MAS gobierna y a esta gestión le toca recibir las críticas y, si tienen voluntad, escuchar y mejorar.

Aclaro esto porque realmente ya cansa escuchar esa recurrente cantaleta: “¿Y por qué no criticabas a los neoliberales? ¿Acaso ellos no hacían lo mismo?”. Yo ya no discuto, solo respondo: “Sí, es mi culpa no haber criticado antes, porque eran tan maleantes como ustedes, tienes razón”. A veces ni eso. Pero volvamos al punto: Impuestos Nacionales.

La entidad recaudadora tiene una misión complicada, pues debe aplicar y hacer cumplir uno de los regímenes tributarios más complejos y enrevesados del mundo. Todas las personas que quieren asumir un nivel de formalidad en sus empresa o profesión, han sufrido algún contratiempo con Impuestos. Por error del contador o del contribuyente se llenó mal el formulario X, cae una multa. Fue error, y por eso, el ingenuo contribuyente hace reclamos trata de hacer entender a los funcionarios que un errorcillo no amerita una multa, pero nada. El contribuyente luego de pasar meses de oficina en oficina tratando de que alguien solucione su reclamo, termina dándose por vencido y con una multa más grande debido a los intereses.

Hay casos en los que la multa es siete veces superior al monto incumplido originalmente, por error o voluntariamente, lo cual en otros países se podría considerar incluso usura, pero aquí no. Aquí les vale v... (lo que dice Pablo en el video). Simplemente no hay voluntad para cambiar el sistema tributario, para reformarlo y hacerlo más próximo al contribuyente, para que no desincentive la formalidad, pues actualmente, uno de los principales promotores del comercio informal es Impuestos Nacionales. Es que pocos quieren tener tratos con esta entidad, porque corre el rumor de que se puede acabar en la quiebra.

Ojo, no es que Impuestos busque la ruina del contribuyente, es el sistema el que lleva al despeñadero al emprendedor. Son otras esferas las que tiene que reformar el sistema, con la ayuda técnica de los funcionarios de Impuestos Nacionales. Pero eso implica trabajo, trabajo en serio, no la fantochada de imaginar golpes de Estado y dedicarse a perseguir adversarios políticos. No, para cambiar el país y mejorarlo, se necesita trabajar en serio.

Aquí se trabaja a medias. Por ejemplo, la Ley del Libro. Con esa norma se liberó del IVA a la venta de libros, también de aranceles aduaneros a la importación de libros. Pero en los reglamentos, algunos brillantes pensadores consideraron que la novela gráfica no debe ser tratada como un libro, porque “son dibujitos nomás”. De modo que todos los libros, menos los gráficos, son beneficiados por la ley.

Por otra parte, no se liberó de aranceles a los insumos para la producción de libros: papel, tinta, cola, etcétera. De modo que el libro llega al lector con un leve descuento del 10%, nada más. En otros países la exención arancelaria se extendió hacia todos los productos involucrados en la producción de libros y eso si se notó en el precio final de venta. Beneficio para editoriales, librerías y lectores. Incentivo a la lectura, de hecho. Pero en Bolivia era muy difícil trabajar en ese tipo de reglamentación, porque falta voluntad y visión.

No es un trabajo sencillo, pero hay que reformar el sistema tributario y haya que mejorar la atención en Impuestos Nacionales. Hay que darles cursillos de relaciones humanas, hay que potenciar el sentido común de los servidores públicos y también, por qué no, su sentido del humor, para que no hagan papelones como el del señor Cazón.