Quizá soy muy ingenuo, prefiero llamarme optimista, pero me gusta creer que alguien fuera del país va a leer estas líneas. Para ese potencial lector extranjero va esta advertencia: lo que voy a contar a continuación es un hecho absolutamente real, no tiene ni un gramo de ficción.

Un diputado del partido oficialista, don Héctor Arce, convocó a conferencia de prensa y denunció que ha recibido más de cien llamadas de hombres que le preguntaban cuánto cobraba por sus servicios sexuales. Según el diputado, esto es obra de los guerreros digitales que supuestamente tiene el gobierno actual –de su propio partido–, pues habrían creado cuentas falsas con su número de celular. “Ayer, se crea esta cuenta falsa donde dice, soy de Cochabamba, pero estoy trabajando en La Paz, si te interesa mi servicio puedes llamarme y vemos cuanto te cobro y le ponen mi número de teléfono”, dijo don Héctor.

Siendo honestos, gran parte del anuncio es cierto, pues él es de Cochabamba y actualmente trabaja en La Paz, el resto ya no me consta. Sin embargo, se puede reconocer que detrás de esto está la marca de los guerreros digitales masistas, que, al parecer, se han vuelto más ocurrentes, quizá porque ya no siguen las directrices de Evo Morales.

El origen de estos cibercativistas gubernamentales se remonta a 2016, el año del referéndum que definiría si el pueblo aprobaba o rechazaba la reelección indefinida que soñaba Evo Morales. Como sabemos, Bolivia dijo –y dice– NO. Evo quedó con el ojo en tinta, pues estaba seguro de que la gente apoyaría su capricho imperial; en esos días, no concebía que hubiera un mortal que no lo considerara una deidad, el salvador del país, el mesías aymara.

Hubo algo que determinó su derrota en ese referéndum: el factor Gabriela Zapata. Ocurre que días antes de la consulta, se reveló que Evo había tenido una relación con la mencionada señorita, que habían tenido un hijo y que, sin ser profesional, la señorita ocupaba un cargo gerencial en una transnacional china que, casualmente, había ganado contratos millonarios con el Estado boliviano mientras Morales era presidente.

Evo no negó su relación con Zapata, ni que hubiesen tenido un niño; es más, lamentó que el niño hubiese muerto pese a los cuidados médicos que le brindaron. Incluso otras autoridades de su gobierno, como el vicepresidente García Linera indicaron que Evo fue un buen padre, que se preocupó por el niño hasta el final.

Eso sí, Evo aseguró que no sabía que doña Gabriela trabajaba en la empresa china, porque había perdido contacto con ella, y hasta dijo que la había visto en una festividad, pero no había reconocido su rostro. Meses después, sin embargo, los voceros masistas comenzaron un nuevo relato: todo fue una mentira de la derecha para que Evo perdiera el referéndum. Y entonces Evo, convencido de que las redes fueron culpables de su derrota, decidió crear la Dirección de Redes Sociales del Ministerio de Comunicación Social, cuya principal función era formar ciberactivistas que difundieran y defendieran la gestión de Morales en las redes, y él mismo los bautizó con el mote populacho de “guerreros digitales”.

Si bien estos “guerreros” difundían las obras reales o no del gobierno de Morales, la verdad es que la mayor parte de su actividad estaba dedicada a atacar a los opositores, a crear rumores, a difundir noticias falsas, a desinformar al pueblo. Eran, según yo, ciberterroristas cuyos salarios los pagábamos todos los bolivianos y bolivianas. El pico criminal de su activismo se dio durante la pandemia, cuando propagaron el rumor de que el virus era un invento de la derecha para no llamara a elecciones, y luego hicieron otro tanto para evitara que la gente se vacunara. ¿Cuál era su objetivo? Hacer trastabillar la gestión de la presidenta Añez (que no necesitaba zancadillas pues tropezaba sola), sin importar que gente humilde y crédula muriera. Es que, recordemos, esa es la estrategia albiazul: generar muerte para culpar a alguien.

En fin, estos guerreros digitales se volvieron a activar en el gobierno de Arce, según la investigación realizada por Meta, que tuvo a bien clausurar más de mil cuentas de “ciberactivistas” supuestamente pagados por el Estado (es decir, pagados por todos los bolivianos y bolivianas). Y según un sector del propio MAS, que han rebautizado a los guerreros como “mercenarios digitales” (como si en la gestión de Evo hubiesen sido algo distinto), ahora se están dedicando a atacar al ala dura, creando noticias falsas, rumores, desinformación o haciendo bromas pesadas, como la que le hicieron a don Héctor Arce.

El monstruo se salió de control, es un Frankestein que desconoce a su creador. ¡Y el creador se queja! Qué esperaba, un monstruo es un monstruo.

Me imagino a don Héctor atendiendo más de cien llamadas y tratando de explicar que él no se dedica al rubro. También me lo imagino hablando con Evo y contándole su pena, y Evo, todo serio: “Pero, hermano Héctor, el Lucho nos ha cerrado el grifo, hay que conseguir platita como sea, te puedes sacrificar por el partido, ¿no?”. Porque Evo es capaz de pedir sacrificios extremos. Y también cabe la posibilidad de que alguien, quien sea, haciendo uso de su libertad individual, decida aprovechar la ocasión para ganar unos pesos extras, que a nadie le caen mal.

Más allá de la broma, no es justo que dinero de todos y todas se haya destinado, y se lo siga haciendo, para financiar este tipo de actividades que colindan con la delincuencia. El gobierno, cualquiera, debería concentrara recursos y esfuerzos en problemas que, actualmente, son más importantes que peleítas partidarias internas. A saberse: el dengue está matando gente, cada día desaparecen niños y niñas, los feminicidios no cesan, el narcotráfico genera más violencia, las reservas internacionales están por agotarse, el dólar paralelo sube de precio y amenaza con un proceso inflacionario y mil etcéteras.

No obstante, es hilarante que un diputado ande ventilando estas minucias en conferencia de prensa. ¿Realmente no tiene nada mejor que hacer? Pues que se dedique al ciberactivismo.