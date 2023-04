Existe preocupación respecto al impacto que están teniendo las redes sociales y el avance exponencial de la Inteligencia Artificial (IA) no solo sobre la salud mental de niños y jóvenes, sino también en la gestión empresarial, el ámbito de la políticas públicas y los marcos regulatorios en Estados Unidos y Europa. Valdría reflexionar cómo estas tendencias son o pueden ser vistas en Bolivia y especialmente el impacto que podrían tener, sobre nuestra juventud, la denominada nueva clase media y jóvenes migrantes de áreas rurales, la avizorada difusión del metaverso que propone fusionar nuestro mundo biológico real con el mundo virtual digital para que nuestro cerebro acepte la nueva realidad virtual o digital como reemplazo de la realidad.

Pero quizás, lo más preocupante sería que posteriormente, entendido este enfoque como fundamentalmente urbano, el metaverso se convierta a través de un proceso de encarnación en el espacio preferido por nosotros para “pasar el tiempo”, según planteaba el periodista Eduardo Galeano; o lo que para el comunario, académico e investigador aymara Simón Yampara Huarachi significa “pawi”, desorientación y perdida del horizonte civilizatorio propio.

Veamos algunas tendencias sobre estos temas.

En Estados Unidos se reporta que la tasa de suicidio de jóvenes entre los 10 y 19 años aumentó en 45,5% entre 2010 y el 2020. La agencia estadounidense Centres for Disease Control and Prevention informa que una en tres de niñas adolescentes ha pensado quitarse la vida, comparado con la cifra de una en cinco reportada en 2011.

Padres de familia y legisladores en Estados Unidos indican que las empresas de redes sociales están desarrollando contenidos altamente adictivos que exponen a la gente joven a material dañino que tiene un impacto en la vida real. Pero las plataformas de redes sociales indican, más bien, que su tecnología ayuda o facilita la creación de relaciones que ayudan a la salud mental. Sin embargo, muchos estudiosos y conocedores del tema indican que la difusión de smartphones (teléfonos inteligentes) y el uso de las redes sociales están reconfigurando los cerebros de los niños provocando un incremento en la depresión, ansiedad y trastornos alimentarios. Académicos notan que la salud mental, especialmente para niñas, descendió con la introducción de las redes sociales.

En Reino Unido esta preocupante situación está conllevando a que ministros actualicen el proyecto de ley sobre seguridad (online safety bill) en internet para que se incluyan sanciones criminales, incluyendo encarcelamiento para ejecutivos de las redes sociales que no protejan la seguridad de los niños. Aunque estas empresas han evitado que sean estrictamente reguladas, el momento del desenlace final está por llegar.

Demandantes en casos de daño personal presentados en California sostienen que los ejecutivos de las redes sociales saben que sus productos están dañando la salud mental de niños, pero están suprimiendo esta información. Sostienen, por ejemplo, que la empresa Meta que maneja Facebook e Instagram, al igual que otras como TikTok y YouTube, han recurrido a las tecnologías conductuales y de neurobiología utilizadas por empresas tabacaleras y de juegos del azar para que los niños se vuelvan adictos a sus productos.

El Financial Times (FT) de Londres cita que estas características, si bien varían de una plataforma a otra, contienen “interminables insumos generados algorítmicamente para mantener a los usuarios desplazándose en busca de recompensas variables intermitentes que manipulan el mecanismo de entrega de dopamina en el cerebro para un uso intensivo; métricas y gráficos para explotar la comparación social y notificaciones incesantes que fomentan la verificación repetitiva de cuentas; protocolos inadecuados de verificación de edad; y herramientas deficientes para que los padres crean en una ilusión de control”.

Expedientes presentados en un juicio en EEUU alegan que algunos empleados de Meta conocen los efectos dañinos que tienen sus productos, pero tienden a hacer caso omiso a esta información, e inclusive en algunos casos a socavar este tipo revelaciones.

Meta sostiene que el contenido relacionado con el suicidio y daño autoinfligido es retirado de sus plataformas, y otras redes están adoptando medidas parecidas. Sin embargo, el FT reporta que las empresas grandes de tecnología están en proceso de reducir personal en aquellos “equipos IA responsable” dedicados a evaluar temas éticos especialmente en torno a la inteligencia artificial suscitando preocupaciones respecto a la seguridad en estos sistemas.

No cabe duda que los teléfonos inteligentes y la redes sociales están afectando la salud mental de niños y adolescentes. El FT reporta que entre 1994 y 2010 la proporción de adolescentes británicos que no se consideraban sociables o agradables decreció del 6% al 4%, pero esta cifra se duplicó a partir del 2010 y se ha incrementado especialmente la proporción de aquellos que no se sienten satisfechos con sus vidas. La misma tendencia está presente en EEUU.

Para resumir, la salud mental de jóvenes viene decayendo y el punto de inflexión ocurrió cuando los smartphones dejaron de ser un artículo de lujo y se convirtieron en uso generalizado o ubicuo. Viene incrementándose el tiempo de uso en pantalla y los jóvenes tienden a socializar menos, tendencia especialmente notoria y creciente para aquellas muchachas que le dedican más tiempo a redes sociales que los varones. Investigaciones recientes muestran que reducir el tiempo dedicado a redes sociales mejora la salud mental.

Sin embargo, la preocupación respecto a la difusión exponencial de las redes y especialmente la IA no se limita a padres de familia, instituciones educativas, ministerios del rubro y los poderes legislativos. Elon Musk, dueño de Tesla y que recientemente adquirió Twitter, junto con más de mil ejecutivos e investigadores de tecnología han propuesto una “pausa” pública y verificable de seis meses en el desarrollo de sistema avanzados de inteligencia artificial como el GPT-4 que perciben como una “peligrosa carrera armamentista”.