Luis Fernando Barbery termina este año su gestión al frente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. “Los bolivianos somos emprendedores por naturaleza, incluso se sabe que culturas ancestrales, como los aymaras y quechuas, vivían del comercio y del trueque, sin embargo, esa tendencia natural no se ha cristalizado en la construcción de un empresariado fuerte”, dice este cruceño, ingeniero industrial, con un posgrado en negocios avanzados por la Universidad de Harvard, y una maestría en administración de negocios por la Universidad de Toledo-Ohio.

Barbery conversó con Página Siete sobre la situación de las empresas privadas formales, la presión del gobierno, los problemas que se vienen a futuro, la informalidad y contrabando, entre muchos otros.

Este año deja la presidencia de la CEPB, ¿cómo evalúa la relación de esta institución con el gobierno?

Durante mi gestión tuvimos que lidiar con tres gobiernos diferentes que respondían a contextos también diferentes. En el caso del gobierno de Evo Morales había un mayor conocimiento y compresión en ciertos temas, pero sabíamos que no había tanta apertura para la inversión extranjera directa, por ejemplo. Había más interlocución formal con ministros y el propio presidente. Recuerdo que transcurridos 10 días de mi posesión en 2019 ya fuimos recibidos por Morales y su equipo. Con Añez se avanzó mucho en varios temas. Creamos el Consejo Nacional de Desarrollo Productivo, logramos un apoyo decidido a la producción agrícola industrial, al desarrollo de la biotecnología, entre otros, aunque también fuimos críticos con algunas decisiones.

La gestión más compleja fue con el presidente Arce, que nunca quiso hablar con los empresarios. Le hicimos llegar ocho cartas pidiéndole nada más que una audiencia que ni siquiera fueron contestadas. En todo caso seguimos aportando y, por ejemplo, el Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA partió de una propuesta que le hicimos llegar al gobierno. El congreso empresarial también planteó una serie de proyectos, pero no hubo ninguna reacción. En general la relación de la institucionalidad privada con los gobiernos es compleja porque el sector político promete siempre lo que nosotros ya hacemos, es decir generar empleo, riqueza, producción y bienestar.

¿El principal escollo que tuvo que enfrentar y su mayor logro?

Yo creo que el mayor problema para todos en ese periodo fue la pandemia, la más grave crisis de la historia reciente y que marcó el camino que recorrió el mundo en 2020 y 2021. Casi cinco meses de confinamiento, parálisis de las actividades económicas y una calamidad sanitaria sin precedentes, nos hundió en una catástrofe multidimensional que se expresó en la caída del 11% del PIB, la afectación del 80% de las empresas, la debacle de sectores completos, el aumento exponencial del desempleo y el retroceso en indicadores como el hambre, la pobreza y la desigualdad. La pandemia trajo efectos colaterales como la crisis del transporte y el comercio internacional, debido al caos de los contenedores.

El mayor logro ha sido mantener y fortalecer la institucionalidad de la confederación y la unidad de sus afiliadas. Cuando el país se polarizaba y muchas entidades sociales tomaban partido, solo algunas nos mantuvimos en el marco de lo que establecen nuestros estatutos, respetando la libertad de pensamiento de los afiliados, pero sosteniendo la neutralidad política. No hicimos acuerdos, pactos ni convenios con ninguno de los partidos en función de poder; incluso recuperamos en 2021 la sana costumbre de realizar los foros presidenciales, en los que todos los candidatos tenían la oportunidad de presentar sus propuestas para el sector.

Estos han sido años difíciles para la actividad empresarial, ¿cuáles son, en su criterio, los principales problemas de los empresarios bolivianos? ¿Y cuáles sus desafíos?

Yo creo que el primer problema es el contrabando, que ha crecido en los últimos años hasta llegar al 8% del PIB, evadir cerca de 600 millones de dólares anuales y generar la pérdida de 125 mil empleos formales.

Otro gran problema son los bloqueos. En 2022 hubo un promedio de 15 bloqueos de carreteras por mes, en muchos casos se trata de vías internacionales. Cuando se interrumpe la ruta troncal, el país pierde casi 1,2 millones de dólares por día, con graves efectos, como el desincentivo a la inversión, el aumento de la incertidumbre y la inseguridad.

Luego está la política salarial y laboral que es asimétrica, desconectada de la realidad y limitativa para el trabajo formal. Los aumentos al mínimo y el haber básico, además del segundo aguinaldo, muestran una total desvinculación entre productividad y salario, porque además se deciden entre la dirigencia de la COB y el Gobierno, vulnerando acuerdos internacionales. Cada año, el sector empresarial destina 53 millones de dólares adicionales por cada punto porcentual de incremento salarial, sin ninguna medida de equilibrio o recuperación.

La falta de diálogo público-privado es otro escollo. La negativa del Gobierno a generar espacios de diálogo productivo con el sector privado tiene efectos nocivos en la planificación e implementación de políticas para enfrentar la informalidad.

La inseguridad jurídica se vuelve otro problema grave. La reciente creación de normas, como la Ley de Empresas Sociales, los crecientes avasallamientos, el incumplimiento de acuerdos internacionales, como el 131 de la OIT, y las medidas que impiden la desvinculación laboral generan incertidumbre y desconfianza en los inversores, proyectan una imagen internacional negativa respecto a la propiedad privada y la libertad de empresas, y ponen en desventaja el ejercicio de los derechos del sector privado.

Sobre los desafíos, a estas alturas, creo que el primer desafío de las empresas en Bolivia es sobrevivir. Los tradicionales problemas como los señalados quedan cortos con el riesgo de una crisis inflacionaria, una recesión o la imposición de un modelo tipo Venezuela o Nicaragua. Un país donde el 85% de la economía es informal, donde el gobierno no quiere ni dialogar con los empresarios y que promueve un discurso de menosprecio contra los emprendedores exitosos, que decide crear cientos de empresas con poca viabilidad solo para competir con los empresarios formales, que prohíbe la biotecnología o que decide prohibir las exportaciones de alimentos, solo para castigar a sus opositores, ¿qué atractivo puede ofrecer al empresario?

¿Cómo definiría al empresario boliviano?

Los bolivianos somos emprendedores por naturaleza, incluso se sabe que culturas ancestrales, como los aymaras y quechuas, vivían del comercio y del trueque, sin embargo, esa tendencia natural no ha cristalizado en la construcción de un empresariado fuerte. Por eso somos uno de los países con mayor cantidad de emprendimientos privados per cápita del continente, sin embargo, esta actitud natural por la producción y el comercio no se ha traducido en una cultura empresarial que oriente la creación de empresas, active la búsqueda de calidad, oportunidad y sostenibilidad de los negocios y eduque a las nuevas generaciones en las buenas prácticas de ser empresarios.

Recientes encuestas señalan que la aprobación pública en el empresariado es superior al 60%, lo que significa que la ciudadanía confía cada vez más en la iniciativa privada como mecanismo para el desarrollo y el bienestar.

Yo creo que el empresario boliviano es muy trabajador, familiar, resiliente, comprometido, audaz y sin ningún sesgo de discriminación. Pero también es vulnerable. Son pocos los casos en que las pequeñas empresas se transforman en medianas y en grandes y, por el contrario, es común que proyectos empresariales que nacen con mucho impulso, sucumban al poco tiempo, incluso en épocas de bonanza y estabilidad.

¿Cuáles diría que son los sectores con más desarrollo y logros durante los últimos años?

Yo creo que el sector agroindustrial se ha posicionado como el más importante en términos de producción, exportación, tecnología, integración, empleabilidad y dinamismo. Lamentablemente eso ha ocurrido solo en el oriente y en productos como la soya, caña, arroz o girasol, mientras que productos con un potencial increíble, como la quinua, el amaranto, la chía, o del norte, como la castaña, pese a su gran potencial, no han logrado un desarrollo en la misma magnitud. También se puede mencionar a la ganadería o la avicultura, la producción de vinos y café. En los últimos 15 años vivimos el boom de la construcción y el crecimiento de ciudades por la concentración poblacional, lo que viabilizó el crecimiento de la demanda y la mejora de los diversos tipos de servicio, como los tecnológicos, financieros y educativos.

Si puede ejemplificar con números, ¿en qué medida afecta el contrabando y la informalidad a la actividad empresarial?

Según un estudio de la Cámara de Industria, el contrabando significa alrededor de 3.500 millones de dólares anuales, es decir el 8% el PIB. El 63% de las empresas en Bolivia es afectada por el contrabando de más de 1.500 tipos de productos que ingresan por todas nuestras fronteras. Su efecto es tan devastador que ha destruido sectores como el textil, los derivados de la madera y el cuero, y ahora el sector vitivinícola. La desproporción es tal que incluso la producción de alimentos agrícolas está siendo amenazada.

En ese momento el 85% de la economía es informal y eso significa que no tributa, no respeta ni obedece las normas que rigen, por ejemplo, la actividad comercial, la contratación laboral, la inocuidad alimentaria, la seguridad en el trabajo, etc., que obligan a las empresas formales. De este total, una gran parte se desempeña en el comercio. Además de la competencia desigual, el peor efecto de la informalidad es la construcción de la idea de que las actividades económicas y la generación de riqueza pueda darse al margen de las normas; eso conduce tarde o temprano al delito.

¿Qué políticas cree que debería impulsar el Gobierno para fortalecer la industria y la empresa en Bolivia? ¿Incentivos tributarios? ¿Medidas de protección?

Consideramos que la industrialización, como objetivo central de una política económica, es adecuada, oportuna y necesaria para generar desarrollo sustentable, empleo digno y crecimiento con estabilidad, y no solo para reemplazar las importaciones. El incremento de la demanda mundial de alimentos y minerales estratégicos que posee Bolivia pueden ser la oportunidad para que nuestro país dé el salto cualitativo que no pudo dar en el pasado.

Para que esto suceda, es necesario construir un aparato industrial sólido, fuerte y sostenible. Lamentablemente el sector industrial boliviano atraviesa hoy por una crisis sin precedentes, debido a que es el más castigado por el contrabando, la sobre regulación laboral, la política salarial y el aumento de precio de insumos, lo que ha generado que, según la Cámara de Industria, su crecimiento en 2022 sea apenas del 2,5% frente a 3,9% de 2021.

Creo que es urgente eliminar las normas regresivas que están afectando al sector productivo. La prohibición del uso de biotecnología, las limitaciones a las exportaciones, la urgente necesidad de realizar ajustes a la Ley de Inversiones, el endurecimiento de las sanciones por el contrabando y los avasallamientos, y la revisión de la política salarialista que empuja a miles de trabajadores a la informalidad, son temas normativos que deben considerarse con urgencia.

También se debe implementar de manera decidida y urgente una política nacional para efectivizar las alianzas público-privadas, tanto en el ámbito del Gobierno central como en los gobiernos subnacionales. Por sobre todas las cosas es necesario que el Gobierno separe las decisiones políticas de las necesidades económicas. La constante injerencia de los intereses partidarios en las cuestiones de la economía están produciendo mucho daño al país, promueven la conflictividad e impiden el desarrollo y el crecimiento sostenido.

El gobierno argumenta que la situación de una cierta escasez de dólares se debe a que los exportadores no ingresan las divisas al país, ¿qué opina al respecto? ¿Se acabó la estabilidad en Bolivia? ¿Viene la inflación, el desempleo y el dólar subiendo cada día?

Al contrario: las divisas ingresan principalmente por las exportaciones y si se dieran las condiciones para facilitarlas, no tendríamos los problemas que hoy estamos viendo.

El gran problema es precisamente la caída de las RIN, cuyo nivel influye en la confianza y la certidumbre para el comercio internacional, específicamente para las importaciones. La acumulación de RIN aumenta la solidez financiera del país, al hacer posible obtener mejores condiciones de costo y plazo de financiamientos externos y es un requisito importante para la estabilidad del sistema bancario.

Yo creo que nuestra economía tiene los problemas del aumento del gasto público, la disminución de las RIN, el contrabando, el déficit fiscal, el aumento de la deuda, la crisis climática y la falta de interés en los inversionistas. Pero más allá de los problemas puntuales, es evidente que hay una situación de crisis mundial que nos está afectando y puede agravarse si no se toman medidas integrales para enfrentarla, desde nuestras propias acciones y capacidades, y no desde la inercia y el albur de los precios internacionales. Lo más importante es que cualquier situación debe enfrentarse entre todos, incluyendo especialmente a los sectores productivos y a los que sufren directamente los efectos de los problemas económicos.

¿Qué alternativas de desarrollo ve que tiene el país, sin los recursos del gas y sin las exportaciones tradicionales?

Creo que no hemos aprovechado de manera eficiente la época de grandes ingresos por el gas y los minerales debido a que tuvimos una visión de corto plazo, (probablemente justificada, pues necesitábamos disminuir la pobreza y generar un gigantesco plan de obras de infraestructura pública) y no previmos las consecuencias de las crisis que hoy nos afectan. Las pocas inversiones públicas importantes tienen serios problemas de calidad, eficiencia y transparencia y al haberse limitado la intervención privada, hoy nos enfrentamos a problemas elementales que debimos resolver en su momento.

Lo paradójico es que todavía tenemos gas, pero como se descuidó la exploración, no se puede explotar y estamos en riesgo de tener que importarla en el mediano plazo. Sin embargo, soy un convencido que tenemos un escenario muy promisorio, si logramos implementar proyectos como la explotación del litio, la plata y el hierro, si consolidamos el tren bioceánico y logramos multiplicar la producción agroindustrial para exportación de alimentos.