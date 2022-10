Giorgia Meloni, líder de la derecha radical, llega al Palacio Chigi como primera ministra, con credenciales de conservadurismo extremo. Los Fratelli d’Italia defienden discurso poco amigable frente a globalización, inmigración, aborto, derechos civiles del colectivo LGBT y la llamada por los ultracatólicos

–aunque ella no lo es– “ideología de género”.

Un ministerio novedoso de Familias tratará de incentivar la tasa de fecundidad en país muy envejecido. No deja de ser irónico cierto binomio: primera mujer en presidir un gobierno italiano, también encabezado de forma pionera por la extrema derecha, espectro ideológico sin acervo en equidad de género. En su autobiografía Yo soy Giorgia, ella remarca: “soy una mujer, soy una madre, soy cristiana y no me lo pueden quitar”. Ha jugado la baza de mujer hecha a sí misma.

En las elecciones autonómicas de Andalucía, previas a la campaña italiana, Meloni participó en un mitin de Vox, donde arengó con aires populistas contra todo: burócratas de Bruselas, grandes finanzas internacionales, violencia islamista, etcétera. Si las imágenes se han hecho virales, desde el manejo muy bueno de la protagonista en idioma español, tras su victoria intervino por videollamada en otro acto del partido gemelo.

En este caso, giró hacia la moderación con énfasis en “la Europa de los patriotas” –remedo de “la Europa de las patrias” del general de Gaulle–. Ahora recalca cómo la victoria ha sido del centro-derecha. La elección como ministro de Exteriores de Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, adquiere simbolismo; y, desde Economía, el moderado Giorgetti tratará de tranquilizar a los mercados.

Si la izquierda estaba desunida, el sistema electoral penaliza su número de parlamentarios. La triunfante coalición de derechas ha obtenido un 44% de los sufragios, desmarcándose Fratelli d’Italia –un 26 –, frente a Liga y Forza Italia –9% cada una– desgastadas por su participación en el gobierno de Draghi. Una abstención elevada preside estos resultados, fenómeno susceptible de dañar a la izquierda.

La Liga es heredera de la Liga del Norte, que denunciaba cómo el sur de Italia sería carga para Lombardía y otras prósperas regiones septentrionales. El tipo de discurso populista que imitarían los nacionalistas catalanes cuando decían “España nos roba”. Desde su reconversión en partido nacional, el líder Matteo Salvini se hizo conocido por sus posiciones de extrema derecha: exministro del Interior (2018-19), capaz de bloquear la llegada de embarcaciones de ONG con migrantes ilegales desde Libia. El ascenso vertiginoso de los Fratelli suma votantes desplazados desde la Liga, mermada en sus bastiones norteños. Salvini, vicepresidente junto a Tajani, ocupará la cartera de Infraestructuras, pero se queda sin Interior.

La fractura Norte-Sur, consustancial a la nación, permanece, pese a la batería de políticas regionales aplicadas desde tiempo inmemorial; y los jóvenes de la Calabria todavía emigran a Milán o Turín. Alojados en una pensión del casco histórico de Nápoles (2017), apalabramos el transporte hasta la estación de autobuses, caro a pesar de distancia reducida.

El conductor –enclavado en el sector informal– no paraba de referir su precariedad económica, anhelante de propina. En la actualidad, tal vez sea beneficiario de la renta de ciudadanía para personas de bajos ingresos, aprobada a raíz del apoyo del Movimiento 5 estrellas (M5S), al igual que ha hecho el gobierno de izquierdas en España, y que Meloni querría desbaratar.

El movimiento liderado por Giuseppe Conte –con 15,6% de los sufragios a escala nacional– ha sido el primer partido en el Mezzogiorno –tercio meridional de Italia–, reflejo de la brecha territorial en el mapa electoral. Los mejores resultados del M5S corresponden a Nápoles, ciudad tan vinculada a España durante siglos, donde supera el 41% de votos.

En un país más dividido, los Fratelli consiguen su mayor éxito en centro y norte de la península. La candidata romana almacena más sufragios en su región natal –un 30% del total– que en las septentrionales Milán o Turín –en torno al 24-25%–.

Si abandonamos estas grandes metrópolis, la derecha radical mejora en el resto de Lombardía y Piamonte –por encima del 30% de sufragiosV. La cuota más elevada de fidelidad corresponde a las zonas del Lazio más allá de Roma –casi 34%– y Véneto –32-33%-.

La Tercera Italia es reino de los distritos industriales: la Italia artesana más competitiva, con localidades repletas de pequeñas y medianas empresas especializadas en rubros específicos: caso de la fabricación de maquinaria para heladerías en Rímini, capital mundial de dicho dulce.

Enrico Letta, líder del centro-izquierda ha puesto el cargo a disposición del Partido Democrático, segundo en número de votos –un 19%–; pero, dicha formación ha sido la más apoyada en Toscana y Emilia-Romaña

–con 26,4 y 28,1 de los votos respectivos–. Ambas regiones en esta Tercera Italia del centro-norte han sido ganadoras con la globalización, desde industria ligera y atractivo turístico –pensemos en Florencia–.

Si correlacionamos estructura económica con preferencias políticas, resalta la resistencia de esta fuerza, socialdemócrata, moderada y alejada de los populismos, en estas jurisdicciones.

La fragilidad de los gobiernos adquiere rango estructural en la bella Italia; y, antes de la formación del próximo gobierno ya ha habido disensiones en la coalición de derechas, donde una alianza “maquiavélica” entre Fratelli y Liga ha marginado a los de Berlusconi –Forza Italia– en la mesa de poder del Senado para la legislatura entrante. ¿Puro teatro? Luigi Barzini, autor de ensayo clásico, planteaba cómo los italianos de a pie son mejores actores que los propios profesionales.

La máxima puede aplicarse a los políticos: el M5S fue cofundado por el cómico Beppo Grillo (2009); y, la teatralización está muy presente en las puestas de escena de Giorgia Meloni, cuyos videos pululan por la juvenil TikTok. A medio camino entre Marine Le Pen y Donald Trump, la líder mediática italiana atrae desde ultracatólicos hasta excomunistas en país mitómano por excelencia, donde los líderes carismáticos son adorados.

Estamos en Italia. ¿Cuándo llegará la primera crisis de gobierno?