El estadio icónico de Lusail, parecido al “nido de pájaros” pekinés, con cubierta espectacular, ha sido testigo de una de las finales más emocionantes en la historia de los campeonatos mundiales de fútbol. En el horizonte, urbe faraónica, iluminada, edificada en el desierto para recibir a los gladiadores del siglo XXI. Catar ha dado pase de Lionel Messi al podio de superestrellas alzadoras de la Copa del Mundo, coronado por Pelé”, triple vencedor.

El azar ha concatenado dos noticias, que dejan sabor agridulce: muerte de “O Rei” versus ascenso del argentino a la gloria. Ambos son eternos, frase muy rioplatense. El astro brasileño llevó el fútbol, como jugador del Cosmos, a Estados Unidos, terra ignota; mientras, la globalización del balón ha crecido hasta el paroxismo durante la era Messi, el jugador más visionado de todos los tiempos. Qué pocos videos tenemos de su compatriota Alfredo Di Stéfano, estrella pionera de dicho firmamento particular.

El emir de Catar obsequiaba a Lionel con capa de jeque; y la habitación que fue alojamiento será museo. Hay algo más importante: la entrada de Messi en el Olimpo de los mitos argentinos, junto a Evita, Perón, Gardel, Maradona y Ernesto Che Guevara, en nación que, bajo influencia italiana, es mitómana.

Argentina es el país de las desmesuras. Una de las economías más prósperas del planeta en los inicios del siglo XX, finalizó dicha centuria anhelante del primer mundo. La inflación es enfermedad crónica; pero, el éxitobalompédico hizo felices a muchos.

En las entrevistas tras el partido frente a Francia, un miembro del plantel declaró: “la Argentina está acostumbrada a sufrir”.El fútbol es metáforadel país. En duelo de titanes, Mbappé arengó a sus huestes durante el descanso; y lideró la remontada,contraun dos a cero. Messi marcó el gol del desempate en prórroga; pero, el momento crucial llegó con los penaltis –o penales-. El capitán ejecutó con temple, fineza, coraje,ajeno a la duda, el primer lanzamiento. ¿Qué habría pasado si lo hubiera fallado? El partido de su vida en un hilo.Desde los “bleu”, Mbappé, consolado por Macron,impregnaba grandeza ala derrota.

Desde la Argentina no peronista, el éxito de la selección se antoja ejemplo de lo que este país proteccionista debería ser,nostálgico de la Edad de Oro: competitivo, global. El sesgo caudillista, conindividualidadesasfixiadas por responsabilidad excesiva, es vulnerabilidad del fútbol sudamericano; pero, un buen entrenador deshizo el hechizo. La “Scaloneta”, integrada por elenco con experiencia europea, conjugóorden y resiliencia, sin perder los nervios.

Los años pasaban; y faltaba la Copa de Mundo para consagrar a Leo Messi. Toda una presión, echada en cara al jugador: el menor rendimiento en la albiceleste–a la que llegó a renunciar- respecto al Barcelona, donde contaba con Iniesta y Xavi Hernández en el medio campo. La última oportunidad apareció en la recta final de su carrera, a la edad de 35 años.

En “El ídolo de barro” (1949), Kirk Douglas interpretaba a un boxeador en declive. Cuando escucha,en pleno combate, la frase “ya tenemos un nuevo campeón”, saca fuerzas de flaqueza; y gana por K.O. Los cinéfilos sabíamos que, en la final, jugara mejor o peor, la Argentina de Messi debía ganar. En la realidad, como en la ficción, hay casos con único final posible.Desde la épica, no cabía otro resultado. El astro rosarino se enfrentaba a Mbappé,compañero del PSG, sucesor, estrella joven y ya vencedora del trofeo máximo.

En la antesala del partido frente a Holanda, Messi se sintió dolido por unas declaraciones deLouis Van Gaal. Un revulsivo, como en el cine. El veterano Di María, por la banda izquierda, y ElDibu, portero, excelsos, escuderos de lujo. Ambos recordaron sus orígenes humildes.

Mi nostalgia de una noche veraniega. Las terrazas de las heladerías de la avenida Pellegrini, repletas de gente. Rosario,capital dulcera en el país con los mejores helados del mundo. En la ciudad más italiana de Argentina, hay que ser hincha, tanto de un club de fútbol – Rosario Central o Newell’s Old Boys- como de una heladería –Esther oYomo-.

Lionel Messi Cuccittini, rosarino, tano, enraizado enfamilia de clase media-baja, representa al país de las diásporas: los argentinos que vienen de los barcos. Los padres de la abuela paterna eran inmigrantes catalanes. Cairo, punto de encuentro con un antiguo alumno, café evocador de Fontanarrosa, adalid literario del fútbol. Si Messi siente los colores deNewell’s, presencié un encuentro de este equipo en la cancha de Boca Juniors (BsAs, 1997).

Un Maradona en declive, azuzado por el grito de guerra “Maradó”, marcó el único tanto local, de penalti. Vaya ambiente.El acceso al estadio, controlado por las barras bravas, una odisea. Todo el tiempo de pie, sin uso deasiento. En la cola para adquirir el boleto, la tarde anterior, una instantánea: Diego Armando, solo, al volante de un jeep, nos saludó con la mano.

Maradona representaba a la Argentina mestiza y criolla del interior. El país de los de abajo, derrotado por la inflación. Muchos de ellos formaron parte del millónde personas encaminadas hacia el Obelisco, recién terminada la final en Catar.Los descendientes de aquellos que, en su día, acudieron a la llamada de Evita hasta la cercana Plaza de Mayo.

No cabía un alfiler en la Nueve de Julio de Buenos Aires. Vuelve la nostalgia: aquellas caminatas nocturnas,hacia el Gran Hotel Argentino; y la contemplación estival de la avenida, vacía, desde la ventana de la habitación. En la jornada siguiente, cinco millones de ciudadanos salieron al encuentro del micro de la selección; pero, los jugadores debieron ser evacuados en helicópteros. Argentina es así: especial, desbordante, exagerada, emotiva, mediterránea, nacionalista, provinciana en sentido amable. Cuando España ganó el Mundial (2010), vi pasar por la Gran Vía madrileña al autobús de “La Roja”. Había mucha gente –menos que en Buenos Aires-; pero, todo salió como estaba previsto. España no es mitómana; y, Andrés Iniesta, autor del gol en la final de Sudáfrica contra Holanda, no ha adquirido credencial de mito nacional.

Maradona devino en mito vía “mano de Dios”, gol-trampa, símbolo de la viveza criolla, entroncada en lo argentino; pero, también se apuntó el “gol del siglo” en el Mundial victorioso de México (1986). Genio y desmesura: vida de excesos, desarraigo, declaraciones torrenciales.

Messi es el hombre tranquilo, padre y marido intachable, callado, laburante, sin concesiones al peronismo, si bien los problemas con la Hacienda española sonun lunar. Llegado a Barcelona con trece años de edad, no perdió el acento, la tonada. Dicen que nuncaabandonó Rosario. Era soso, como los gallegos de los chistes; pero, en Catarse avivó. Una frase ya es leyenda entre los argentinos, que, por fin, le reconocen como miembro de la tribu: “que mirás, bobo; andáp’allá”, recriminó el ídolo a un jugador holandés. “Muchachos, nos volvimos a ilusionar”, himno oficioso, no ha cesado de sonar: “En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel”, es inicio.

Messi ha escrito una carta: “esta copa también es del Diego”, Leo dixit.