Otto Maduro nació en Caracas, Venezuela, el 14 de abril de 1945, y murió en New Jersey, Estados Unidos, el 9 de mayo de 2013, a los 68 años. Fue doctor en filosofía y licenciado en sociología de la religión por la Universidad Católica de Lovaina. Autor de varios libros, en castellano y en inglés, y de innumerables artículos. Profesor de cristianismo mundial en la Escuela de Teología de la Universidad Drew y director de varios programas de doctorado.

Siempre estuvo interesado por el tema religioso y el tema social. Pero, las cosas no fueron tan sencillas como parecen. Antes de viajar a Lovaina, para iniciar sus estudios en filosofía y sociología de la religión, murió la hija mayor de su primer matrimonio y, luego de tres años de estadía en Europa, la menor; ambas perdieron la vida por una enfermedad incurable hereditaria. Tan dolorosas circunstancias marcaron su vida para siempre y, entre otras cosas, le llevaron a alejarse de la Iglesia durante varios años.

El encuentro con el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, ocurrido en 1976, le hizo volver a la Iglesia, porque encontró en la experiencia que el mismo y varios otros llevaban adelante, una Iglesia fiel al evangelio, que seguía los pasos de Jesús, denunciando las injusticias y anunciando, en la práctica, la Buena Nueva.

Su producción intelectual estuvo vinculada al tema religioso desde lo filosófico y lo sociológico, y se basó en su práctica personal de trabajador social en barrios, cárceles y hospitales populares de Caracas. De sus varios libros se puede mencionar Marxismo y religión (premio nacional de ensayo en Venezuela, en 1977-1978) Religión y conflicto social, Religión y lucha de clases, La cuestión religiosa en el Engels pre marxista y Mapas para la fiesta (hay una edición boliviana en Verbo divino). En inglés, fue editor de la obra titulada Judaism, Christianity and liberation. An agenda for dialogue, entre otras.

Sus escritos sobre marxismo fueron críticos. En las Palabras iniciales de Religión y conflicto social, con la irreverencia que le caracterizaba, decía que el libro trataba de una “(...) reformulación (de los planteamientos marxistas sobre la religión) efectuada por un ser humano biográficamente situado: yo, con mis inclinaciones y mis aversiones personales. Poco encontrará aquí un marxista ortodoxo de su venerable Marx ... y poco me importa. No he buscado en ningún momento ‘ser fiel a Marx’, sino tratar de responderme –como católico latinoamericano de 1978– un par de preguntas en sociología de las religiones, preguntas a las que Marx esbozó en 1848 una respuesta ya hoy inaceptable (...)”.

Por su parte, Mapas para la fiesta es un libro de sociología del conocimiento, que escribió por innumerables pedidos de personas que conocían lo mucho que sabía Otto sobre el tema. Dice en la Introducción que el libro es fruto de una larga y complicada historia que quiere compartir con los lectores, entre otras razones porque le parece que “(...) uno de los problemas que plaga hoy nuestra visión del conocimiento es ese prejuicio ingenuo y peligroso de que las ideas, la ‘verdad’, el ‘saber’ y los libros salen de la inteligencia genial de algunos pocos individuos aislados y excepcionales”, cuando la realidad es muy distinta.

Se propone dotar a los lectores de unos “mapas” para que el conocimiento fluya no solo desde el dolor y la frustración, que es cuando más se produce, sino también a pesar de ellos y para encaminar a las personas al disfrute de lo bueno, de la vida buena, de la alegría ... de la fiesta.

Añadía que la idea de escribir esas reflexiones surgió por la multitud de problemas que los humanos encontramos al tratar de entender cómo funcionan y cómo transformar realidades que consideramos como opresivas y destructivas; que se comportan, a menudo, de modo diferente u opuesto a cómo las teorías e investigaciones habían previsto. Dice que, en otras ocasiones, los esfuerzos transformadores de las personas se ven obstaculizados, frustrados o se tornan contraproducentes, provocando el reforzamiento de lo que se quería transformar.

Afirma que de esas experiencias surgen preguntas: ¿No será que la manera como vemos la realidad está de algún modo errada? ¿Será que las teorías de la realidad son insuficientes? ¿Estarán equivocadas? ¿Hay algún método seguro para conocer la realidad? Todas esas preguntas plantean problemas del conocimiento, que Maduro quiso acometer en los Mapas.

Luego de su muerte, Matilde Moros escribió que Otto fue un maestro de cómo ser amigo. Y no se equivocó. Otto supo ser amigo y cómo hacer amigos. Muchísimas personas, sintieron su cercanía para enfrentar problemas de diferente índole. Podríamos decir que fue un apasionado de la amistad.

Otro de sus rasgos era su “chispa”, aquella habilidad tan escasa en el mundo y peor en momentos como los que vivimos, en que la polarización y el odio al diferente imperan, que le permitía encontrar aún en el acontecimiento más complicado, posibilidades de sonreír.

En 1982, en un encuentro de profesionales católicos realizado en Quito, Otto publicaba al final de cada día, un periodiquito hecho a mano por él mismo, y titulaba a cada edición, con una referencia a lo acontecido durante el día. Así, luego de que se evidenció que los baños del sitio en que se alojaban los asistentes no tenían agua caliente, el título del periódico fue “Agua fría”. Al día siguiente, luego de que haberse compartido bebidas típicas de los países presentes en el encuentro, el periódico se tituló “Aguardiente”. Y el tercer día, después que el tequila mexicano tumbara a tres cuartas parte de los asistentes, el periódico se llamó “Aguafiestas”.

La vida nos regala personas espectaculares desde diferentes ángulos y sentidos. Otto Maduro fue, sin lugar a dudas una de esas personas. Amigo de verdad, creyente convencido y con una práctica que seguía los pasos de Jesús, e intelectual de los mejores que haya podido dar el mundo. Digo, con respeto y admiración, ¡Gracias a Dios y gracias a la vida por haber conocido a Otto y haber sido su amigo. A diez años de su partida, su luz sigue alumbrándonos.