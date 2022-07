(Mucha) guerra y (poca) paz

Hace unos meses, la mayoría de los bolivianos no sabía que existía un país llamado Ucrania y menos dónde estaba en el mapa, y ahora ocupa a diario primeras planas de los periódicos. Hasta tenemos nuestros propios analistas que despliegan su ignorancia explicando por qué Putin es en realidad una víctima y no un agresor.

El poder noticioso de la guerra es sin duda impresionante; solo el fútbol la iguala. Quizá en algún rincón de la sicología humana una batalla sea como un partido de fútbol, con tiros al blanco en lugar de tiros al arco y muertos en lugar de goles, y los que son hinchas de un equipo siempre vean off-side en los goles del otro. Pero para la población afectada la comparación no tiene ninguna gracia. El drama de la muerte cercana y la destrucción no tiene paralelo ni consuelo.

En una escala histórica la invasión rusa de Ucrania, comparada con otras guerras europeas

–para quedarnos en ese marco geográfico– no pasa todavía de una escaramuza en términos de muertos, daños, países beligerantes, movimiento de tropas, etcétera; pero, como es la mayor guerra que hoy nos pueden ofrecer ahora los medios, absorbe toda nuestra atención, por lo menos hasta que comience la copa mundial en Qatar.

Paralelos bélicos

En historia, los paralelos son siempre interesantes. En este caso, podemos comenzar de adelante para atrás con la Segunda Guerra Mundial en la que a Rusia justamente le tocó jugar tres papeles: primero, gracias al pacto de no agresión con Alemania, de observador interesado (con una pequeña incursión en Finlandia); después, de país invadido, cuando Alemania la sorprendió con una feroz arremetida de la Wehrmacht; y, finalmente, como ejército invasor durante el final de la guerra, cuando se llevó de premio una buena parte de los países del Este a su espacio de dominación. En los seis años de guerra, murieron 24 millones de rusos –más que en ningún otro país– muchos de hambre y enfermedad; entre ellos 10 millones de soldados.

Esto lo saben los lectores que han estudiado historia en el colegio, pero tendemos a impresionarnos con el CNN presente y olvidamos las cifras de los áridos libros: las dimensiones humanas, militares y geográficas de la segunda gran guerra son espantosas. Parecería que quiero pasar por historiador si comenzara a recitarlas, pero para no perderlas de vista, recordemos que en el clímax de la guerra estaban involucrados países de los cinco continentes, con batalla decisivas siendo libradas en Europa, Asia y África al mismo tiempo y murieron unos 50 millones de personas, entre soldados y civiles, sobre todo en Europa y Asia.

Lo grande se expresa en lo pequeño

Otra cara de esa guerra es el carácter al mismo tiempo magnífico y humano de los líderes que jugaron los papeles protagónicos en ese momento; principalmente Roosevelt, Stalin y Churchill. Hay buenas biografías de todos ellos y no habrá nunca una opinión unánime sobre su carácter, sus errores y aciertos, pero su lectura no es por eso menos apasionante. Como quizá no todas den la debida atención al detalle humano de sus relaciones, quiero aquí mencionar tres anécdotas, quizá perdidas entre los grandes hechos, que muestran ese carácter.

El primero; cuando el canciller ruso Molotov, quien pasó a la historia gracias al coctel que él no inventó ni bautizó, fue a Londres a discutir aspectos de la guerra con Churchill, pidió alojarse fuera de la ciudad y el primer ministro inglés le cedió su propia casa. Cuenta éste que las mucamas encontraban pistolas debajo de las almohadas, pero sospecho que hay ahí una exageración. De hecho, Molotov llevó sus propias mucamas desde Rusia.

La amabilidad casera no era de un solo lado. Cuando Churchill fue a Moscú a conversar con Stalin, terminada la sesión de trabajo del último día, cerca de media noche, la hora acostumbrada para cenar de Stalin, éste improvisó una cena en su relativamente modesta casa detrás del Kremlin, donde fueron servidos por la hija del dictador y se pegaron todos una buena farra; sin nada ceder de lo ya acordado.

Otro detalle significativo de la relación entre esos países y no solo de sus líderes, es que, en vista de las penurias por las que pasaba la población rusa, la señora Churchill organizó una colecta de contribuciones para enviarles alimentos. En cinco años, ella logró recolectar más de 8 millones de libras; lo que a precios de hoy, quizá sean unos 50 millones de dólares, y la mayor parte fue de pequeñas contribuciones del pueblo inglés, que no estaba precisamente en bonanza. La solidaridad pasó por alto que los rusos eran, aunque aliados circunstanciales, “odiados comunistas”.

Napoleón, Hitler y el invierno ruso

Dando otro salto en el tiempo, en el ánimo de recordar, podemos ir hasta la invasión napoleónica de 1812; el primer ejército en sufrir el azote del invierno ruso en gran escala. Esta lección probablemente la conocían los generales alemanes, pero no pudieron aprovecharla por la tozudez de Hitler, que llevó a su ejército a un desastre mucho mayor que el de Francia. Lo que sufrió la clase alta rusa en esta invasión está magistralmente relatado en modo ficción en la novela Guerra y Paz de Tolstoi, título prestado, como se sabe, de Proudhon.

No deja de ser una ironía que a Rusia le haya tocado vivir las consecuencias de las locuras ambiciosas, primero de Napoleón y después la mayor y la más desquiciada de toda la historia, la de Hitler. A ambos les fue como les fue. Ahora es Putin quien hace de loco agresor y todavía no se sabe cómo le irá ni hasta dónde está dispuesto a llevar su ambición, o reivindicación como prefieren decir sus defensores.

Hitler también tuvo sus justificaciones, desde la humillación del tratado de Versalles y la destrucción del comunismo como enemigo de la humanidad, hasta la necesidad de ampliación del espacio vital germánico. Solo llevaron a Alemania a la catástrofe. Ni la lectura más atenta del pasado nos permite adivinar el futuro, pero nos enriquece la comprensión del presente, con dolor y asombro, donde cabe, y con placer donde es lo suyo.