Ya estamos en el penúltimo mes del año y es un buen tiempo para agradecer por todo lo compasivo y generoso que hemos podido vivir y compartir en el decurso del presente año. En medio de conflictos sociales, para mí este ha sido un año muy lindo, principalmente, en el campo político e intelectual.

Entre los variados eventos que he desarrollado este año, hay dos que sobresalen por su importancia y significado, tanto personal como social, además de académica. Y ambos tienen que ver con las presentaciones públicas de mis más importantes libros: el uno es Mujeres de Tariquía, Mujeres de la Resistencia, ¡Mujeres de la Libertad! (Inka Laqaya, Kamake, 2022) y el otro es Resistimos para existir. Conversas con las mujeres líderes de los movimientos y luchas anti-extractivistas en Bolivia (Inka Laqaya, Kamake, 2020).

Hoy vamos a referir la extraordinaria y rica prodigalidad de la gente de Tarija en y durante la presentación de mi libro Mujeres de Tariquía...”. Y la próxima hablaremos de Resistimos para existir..., que ha sido presentado en la UMSA.

Inicialmente quiero decir que la publicación del libro Mujeres de Tariquía... ha sido posible gracias al apoyo moral y material de mi amiga y compañera Shirley Cortez, a quien le agradezco infinitamente por su generosidad y munificencia. Luego, la presentación del libro en la Casa de la Cultura de Tarija, en el contexto de la agenda cultural Abril en Tarija, ha sido posible gracias al excelente trabajo organizativo de mi amiga y hermana del alma: Mery Lourdes Saracho, a quien también le agradezco muy de veras por su bondad, su magnanimidad e igualmente por ser una excelente maestra de ceremonia.

La presentación del libro Mujeres de Tariquía empezó con las auspiciosas palabras de bienvenida del ingeniero René Aguilera Fierro, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija, quien dijo: “Mi querido y distinguido doctor José Luis Saavedra, me siento muy halagado y muy contento y, en nombre de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija, le damos la más cordial bienvenida a la ciudad de Tarija. Y gracias por preocuparse, gracias por traer esta obra, este libro, que nos refleja todo un monumento a la Madre Tierra”.

Luego intervino, como comentarista, el doctor Marco Mendoza, investigador tarijeño de derechos indígenas, quien, además de costear el vino y conseguirme el hospedaje, comenzó expresando que es “un honor comentar el trabajo de José Luis Saavedra, que narra la epopeya de la defensa de Tariquía”.

“Mujeres de Tariquía es una obra que debe estar en la biblioteca de todos los tarijeños, porque no se puede defender lo que no se conoce, no vamos a defender un mapa, tenemos que defender Tariquía. Y aquí está recogida, cronológicamente, la lucha de Tariquía, así como también el porqué de esa lucha, la importancia de esa Reserva. Si los tarijeños gozamos de este clima es gracias a Tariquía, principal fuente hídrica y de humedad para generar este microclima de Tarija y el macro clima del valle central tarijeño”.

“El otro aspecto, que es central en esta obra, tiene que ver con la política extractivista, que es la apuesta del MAS, a contrapelo del diseño constitucional, a contrapelo de nuestros derechos consagrados en la Constitución. Y no solamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino también el derecho a un medio ambiente sano, que tenemos todas las bolivianas y bolivianos, y que hasta hoy solamente ha sido una pachamamada. Es pues tiempo de hacer efectivos los derechos y de activar la resistencia contra toda forma de extractivismos y también de autoritarismos”. (...).

“Concluyo, necesitamos una hoja de ruta para defender Tariquía y el punto de partida es difundir el contenido de este libro. Recuperar la memoria corta, tener presente que la lucha continúa, y asimismo tener presente la resistencia, los derechos, y la defensa inclaudicable de Tariquía”.

Después, hemos tenido los generosos comentarios de las más importantes mujeres lideresas de y en la defensa de Tariquía. Primero, doña Paola Gareca, secretaria ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, quien manifestó: “yo quiero agradecer, aquí, a José Luis Saavedra, quien nos ha invitado a participar en la entrega de este libro tan importante, que se ha hecho durante la lucha, que llevamos ya más de cinco años en defensa de la reserva de Tariquía. Estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida de participar en la entrega de este libro, que sería para nosotras como tener una historia de lo que vamos haciendo en defensa de nuestro territorio”.

Finalmente, hemos tenido la suerte y el privilegio de escuchar la lúcida participación de la lideresa Amanda Colque, quien también expresó, con profunda convicción, que “para nosotras, como representantes de las mujeres de Tariquía, es muy importante saber que alguien valora, ha valorado, ha dado valor a esta lucha, a esta resistencia, que nace desde las comunidades, como es el doctor José Luis Saavedra”.

“Quiero decirles que la lucha de Tariquía ha comenzado desde las mujeres, desde la gente de base. Nosotras, cuando hemos visto que nuestro territorio se encontraba amenazado, avasallado por el ingreso de las petroleras, hemos tenido que unir fuerzas, sentirnos fuertes, sentirnos valientes, y levantar nuestra voz, porque ya hemos visto que nuestras autoridades no iban a escucharnos. Es así que ha nacido esta lucha que hoy está más potente que nunca”.

“Este libro no es nada más que el sentimiento más grande de nosotras, las mujeres, que hemos decidido ponernos al frente, arriesgar nuestra vida, dedicar nuestra vida a la defensa de nuestro territorio, de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente”.

“Les invito pues a que puedan leer este libro, que puedan informarse de lo valioso que es nuestro territorio, donde vivimos, y de lo valioso que es el motivo de nuestra lucha”.