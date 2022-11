Musk, el capitalismo y la fragilidad de la democracia

En algún momento del siglo XX, cuando se decía que el cucu de la democracia era el Tío Sam, se contaba el chiste de que en EEUU no había golpes de estado porque no había Embajada americana en Washington.

Como muestra de que esta presencia no es requisito para un golpe, el mundo entero ha visto azorado cómo Trump, sus proud boys y lo peor del Partido Republicano organizan la toma del Capitolio, casi linchan al vicepresidente y presionan donde pueden para que funcionarios del gobierno acrediten la victoria de Trump, incluso falsificando y anulando votos.

Para algunos republicanos, el episodio no pasó de “una manifestación legítima de opiniones políticas, protegida por la libertad de expresión”, pero para los menos cínicos fue un verdadero atentado contra la democracia. Un golpe negado allá y un golpe inventado aquí; podríamos decir que estamos empates, pero para la democracia ambos son daños.

Podemos ver lo de allá, indiferentes, indignados o regocijados. Lo cierto es que hace rato que el Tío Sam no se ocupa de este traspatio como cuando sus embajadas eran laboratorios de golpes y solo quienes dicen que ven amenazas de la derecha hasta en la sopa lo denuestan. Sin embargo, para quienes creen que EEUU era un experimento ejemplar de democracia, lo de allá debe interesarles, pues sus fracasos y éxitos son lecciones para construir democracia, sea cual sea la versión.

En el corazón mismo de la democracia está el proceso de formación de opiniones, en el que los medios han jugado siempre un papel preponderante. Todos los gobiernos han sido conscientes del peso del “cuarto poder” y, donde pueden, tratan de acallarlo y controlarlo. Sin embargo, ese poder de influencia en el acontecer político que tenían radio, televisión y prensa se ha visto amplificado de manera vertiginosa con la irrupción de las redes sociales, sobre todo en sociedades con una madurez política vulnerable a la ligereza, ignorancia y deshonestidad de políticos, influencers o “amigos”. El poder que tienen hoy Facebook y Twitter y otros de influir de manera tóxica en el proceso democrático era inimaginable en el siglo pasado. Desde este punto de vista, que el multimillonario Elon Musk se haya hecho del control de Twitter, es un hecho significativo para el futuro de la democracia en ese país.

Cuando un grupo de personas quiere fundar un banco, la autoridad del sistema financiero de cada país se reserva el derecho de verificar la idoneidad de los fundadores, ya que un banco mal administrado puede causar daños devastadores a los ahorristas y, en casos extremos, a la estabilidad del sistema financiero, a la economía y al bolsillo de la población. El daño que causan las opiniones tóxicas en una democracia quizá no sea económico para las personas –no directamente– pero el daño al sistema político es comparable al que causa una gran quiebra bancaria a la economía del país.

¿Cómo es posible, entonces, que un individuo, con solo tener una gran chequera, puede hacerse del control de una red social, con el poder de censurar posts y a individuos, de autorizar o controlar el flujo de información y opiniones? La respuesta es que esto es perfectamente posible en un sistema donde individuos con dinero pueden ejercer la libertad capitalista de comprar y vender empresas privadas; entre ellas, a falta de regulación específica, un servicio de microblogueo, como Twitter.

Ya concretada la operación, cuando Musk ha comenzado a despedir a funcionarios de Twitter y a establecer un cobro para sus servicios, al mejor estilo de la eficiencia capitalista, el gobierno norteamericano ha comenzado a preguntarse si no debe anular la operación, no por su impacto laboral, naturalmente, sino por consideraciones de seguridad nacional. Para la compra de Twitter, Musk ha reunido capitales de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y China, en un total de 48% de la transacción, y esto preocupa a ese gobierno.

El hecho de que Tesla, la empresa estrella de Musk, dependa de manera significativa del mercado chino, pone en mayor evidencia la dependencia financiera y comercial del inversionista americano; lo que podría exponer la formación de opiniones en la sociedad americana a la influencia del partido comunista chino.

La influencia de los consumidores de un mercado dominante en el de otro país no es novedad. Los modelos de autos que compramos en nuestra región no responden a las preferencias de nuestros consumidores. Pero ya está probado que la influencia china va más allá, cuando, por ejemplo, Hollywood está dispuesta a evitar ciertos temas “sensibles” –LGBT y políticos– en sus películas para no irritar al censor chino. Es decir, a través de su aplastante peso de mercado, China puede influir en la agenda cultural de EEUU. En un país que ya no sabe si avanza o retrocede, esta no es una cuestión menor.

La polarización, la ausencia de diálogo y respeto entre congresistas, la absoluta degradación del discurso político y del proceso de formación de opiniones –todo esto comparado con su propio pasado, no con otros sistemas– muestra que el gran experimento democrático americano está haciendo aguas y no se vislumbran las fuerzas que lo remedien.

Las lecciones para otros países no son del todo evidentes, ya que habría que separar las fallas propias del sistema político americano, con sus reglas electorales muy particulares, su cultura y lo que son propiamente ciclos. Sin embargo, vulnerabilidades como la influencia en la formación de opiniones de instrumentos como el adquirido por Musk, y la que ya tienen Fox News y FB, reclaman una regulación específica, que quizá llevaría a una regulación de los medios; cosa que es anatema; allá y aquí.

Muchos de quienes aquí se rehúsan a leer un periódico por desafecto con sus dueños, se tragan mudos la poca ética de Zuckerberg y ahora tendrán que chuparse los efectos de los caprichos, democráticos o no, de Musk. Por más socialistas que queramos ser, nuestra democracia sigue bajo la influencia del imperio, y no hay necesidad de una embajada.