Max Weber analizaba la ética del trabajo en la Alemania de comienzos del siglo XX; y destacaba el éxito profesional de los protestantes, desde una supuesta mejor adaptación al espíritu del capitalismo que los católicos. Ahora, nos desenvolvemos en sociedades laicas; pero, la impronta religiosa de siglos impregna el ADN cultural. Por ello, en muchos casos, alemanes y estadounidenses comparten adscripción a este valor nacional, interiorizado por la sociedad, más allá del vínculo de los antepasados a un credo determinado.

En clase, le pregunto a una alumna de Colonia por los famosos “minijobs” de su país, trabajos a tiempo parcial. Me comenta que ha tenido varios, incluida la venta de periódicos. A modo de ejemplo, refiere, incluso, una aplicación de Internet que le permitió la contratación, apenas por unas horas, en puesto de salchichas durante un partido de fútbol. Los empleos veraniegos para estudiantes también son un clásico en el imaginario de la clase media estadounidense.

En la España del Siglo de Oro, regían los valores de los hidalgos, hombres de armas exentos del pago de impuestos. Se trataba del escalafón más bajo de la nobleza; y, muchas veces estaban empobrecidos. A medida que se avanzaba hacia el sur de la península, su número caía en picado; y hacían gala de su posición, caso de Don Quijote, frente a la modestia de sus coetáneos del norte de España, zona donde resultaban muy numerosos y llegaban a practicar oficios manuales. Cuando emigraban a Castilla, pleiteaban para que se reconociera su condición. Los vizcaínos registraban carta de hidalguía por nacimiento; pero, en el episodio de la obra de Miguel de Cervantes donde aparece un personaje anodino con dicha procedencia, será Don Quijote, manchego, quien represente los ideales caballerescos.

La literatura de la época refleja cómo, a base de trabajo duro, prosperaban los “villanos” acomodados, desde artesanos a labriegos, caso de Pedro Crespo en El alcalde de Zalamea (Calderón de la Barca). La defensa del honor, tema obsesivo para los hidalgos, se convertirá en valor internalizado por el resto de la sociedad, desde la tradición igualitaria de Castilla. Peribáñez, protagonista de una obra de Lope de Vega, también sería antepasado de nuestro “rico del pueblo”, con profusión de este vocablo como apellido frecuente. El descendiente de cualquier Pedro el Rico de 1600 es el señor Rico de 2023.

En los archivos, he seguido la trayectoria de una familia castellana, próspera, de la segunda mitad del siglo XVII. ¿Por qué invertían los beneficios de su próspero negocio industrial en la adquisición de fincas? Querían vivir de las rentas de la tierra, como los hidalgos. La burguesía emergente de Argentina también sellaría su éxito empresarial vía compra de estancias kilométricas, a imitación de la aristocracia criolla.

En sus memorias, el periodista y escritor Julio Nombel, se refería a su coetáneo Antonio de Trueba. Y planteaba no comprender la disposición del vasco a trabajar como dependiente en la ferretería de sus tíos, avecindados en la capital. Los hidalgos procedían del Norte; pero, sus valores cuajaron al cuadrado en el sur.

Esta herencia ha pervivido en el ADN cultural compartido por españoles y latinoamericanos. ¿Se encontrarán aquí las raíces del desconcertante fenómeno nini? Tal vez, al menos parte de la explicación. Una, entre “n” variables.

La variante más inquietante de ninis corresponde a tantos jóvenes emplazados en la clase media más acomodada, cuyos padres son titulados universitarios, que “ni estudian ni trabajan”. Una auténtica epidemia. Hace algún tiempo, le preguntaba a un profesor bien posicionado en la jerarquía académica: “supongo que tu hijo ya estará acabando la carrera”. “No ha estudiado; ya te contaré otro día”, replicó mi interlocutor, aturdido. No volví a inquirir sobre el tema.

El síndrome del pequeño emperador también aparece en país envejecido con pocos niños. En la infancia, iba solo a la escuela; y tenía libertad de movimiento por mis ciudades de residencia. Hoy, este margen se ha extinguido, pues los padres protegen en exceso a sus retoños.

Muchos negocios familiares se quedan en el camino. Al enviudar a edad temprana, una mujer devino en directora y usufructuaria de un colegio privado, donde estudiaron hijos de personajes famosos de la farándula. A pesar de extracción primigenia de clase media baja, con padre pluriempleado, fenómeno común en la España desarrollista de los años sesenta, la mujer crio a su descendencia en la cultura del despilfarro, típica de nuevos ricos.

En un restaurante asiático de España, presencié escena que fue aprendizaje. La familia regente, china, almorzaba manjares caseros, no incluidos en menú para clientes. Al invitar a compartir a una empleada, la moza lo despreció. “Dame un trozo de pan”, dijo con hosquedad. El niño, que ya ayuda a sus padres en el negocio, vía reparto de algunos pedidos ocasionales a domicilios cercanos, se enfadó: “nos lo podías haber dicho antes”, replicó a la desagradecida. Ese muchacho ya conocía la lección más importante que puede enseñar un profesor de Economía: no hay comida gratis. Por el contrario, el vástago de la empresaria española, en la playa carioca de Copacabana, vertió el contenido de su botella de Coca Cola a la arena. Un experimento para llamar la atención y mostrarse como niño prodigio de la alquimia. Debido a la educación recibida, el mozalbete malcriado pensaba que sí hay comida gratis.

En cierta ocasión, la directora del centro educativo referido criticó, con mala sombra, a un joven para el cual la lucha por preservar su salud ocupaba todo el tiempo. “Si no trabaja, no tendrá pensión el día de mañana”, cotilleó la mujer. No obstante, ya lo anticipa el refrán: “arrieritos somos; y en el camino nos encontraremos”. Carente de talento para gestión corporativa, la viuda vendió el colegio; y vive de las rentas.

En la sociedad española, enclavada en una Unión Europea con exigencias crecientes de competitividad, cuántos estudiantes universitarios no se conforman con el grado; y cursan maestría de postgrado. ¿Qué fue de aquel zagal excéntrico? El nene de la Coca Cola ya tiene 25 años. Una vez concluido el bachillerato en el centro educativo de su familia, ni estudia ni trabaja. El Nini come de las rentas: no se le conoce ocupación profesional o filantrópica alguna.

Hijo de padres licenciados, con una vida familiar en torno al colegio de lujo. “Lo ha mamado”, expresaríamos en términos coloquiales; pero, prefirió renunciar a cursar estudios superiores. Como dice una expresión española, manda huevos.