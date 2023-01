El mundo no atraviesa su mejor momento. Sucesivas crisis van dando forma a un futuro incierto y definitivamente cada vez más oscuro. ¿Nos debería quedar alguna esperanza a estas alturas de la historia? A este paso, conociendo a la humanidad, las pocas oportunidades que tenemos de cambiar el rumbo hacia la catástrofe son exiguas.

Por cada persona crítica, una que quiere cambiar de verdad la situación, hay un fanático o un populista que, aclamado por masas irreflexivas e ineptas, toma las palestras de decisiones y proclama la ignorancia y el descuido. Para la gente íntegra, la que lamentablemente está consciente del abismo, lo único que queda es la esperanza individual de no haber contribuido de más a este decadente suicidio colectivo.

Nuestros gobiernos ya tienen manuales más o menos claros del camino que deberíamos seguir... pero hay intereses más poderosos que el destino global. Estos inclinan la balanza a la hecatombe, una que día a día se hace más patente y cercana. El miedo del final, uno que va más allá de la vida propia, exacerba a las personas y las lleva al límite, sacando su naturaleza egoísta y volviéndolas proclives a fanatismos absurdos.

Las señales que la naturaleza nos está mostrando, las que nos indican que algo anda mal, son frecuentes y cristalinas. A las olas de calor, sequías y crisis alimentarias –una avivada por la absurda guerra de Putin– se une la reciente y aún presente pandemia del covid 19. El 2019, 2020 y 2021 se nos dijo severamente que dejemos a la naturaleza en paz, que no era nuestro derecho entrar a hábitats que no nos correspondían. Nuestra respuesta, cómo no, fue la de encontrar paliativos y curas para seguir haciendo lo que hacíamos, un poco más asustados... pero aún con la torpe ilusión de que podremos sobrevivir a todo.

Más allá del activismo o la anodinia, debería existir un temor razonable a las consecuencias de nuestras propias acciones absurdas y dañinas. No me refiero a un miedo religioso y basado en libros de milenario origen; me refiero a un miedo sustentado en datos comprobables y en el clamor de la comunidad más rigurosa.

Vale con ver que los científicos, los que mejor saben lo que está sucediendo, están desesperados y visiblemente afligidos por el porvenir de la humanidad. En esta línea, el informe del IPCC y otros tantos informes similares, nos indican que ya no hay vuelta atrás. Si no nos podemos extremadamente serios al respecto, si no cambiamos a ritmos acelerados nuestro modelo de vida, entonces el mundo está camino al atolladero.

No sólo eso. Las investigaciones confiables al respecto indican que ya es imposible llegar a las metas que serían óptimas, que ya es imposible contrarrestar lo que se viene, que ya sólo nos queda mitigar los efectos climáticos.

Aun así, pese a todo, científicos, pandemias y catástrofes, los políticos y caras visibles del mundo están lejos de querer cambiar las cosas. Prueba de ello es que, a los datos oscuros que nos viene dando la ciencia, éstos responden de maneras retrógradas, insultantes y violentas.

No por nada Rusia y el canalla de su líder iniciaron una guerra cobarde en Europa. No por nada el Tribunal Supremo de Estados Unidos, uno anclado al retroceso y a la mezquindad, limitó los poderes a la Agencia de Medio Ambiente. Oriente, por su parte, no se queda atrás; China es cabeza de lanza de la destrucción medioambiental a lo largo de su amplia ruta de la seda.

Los individuos no pueden hacer mucho respecto a lo que se contamina. El ejemplo de una persona, a no ser que seas significativamente importante y mediática, no cambiará mucho las cosas. En 2022 llegamos a 8 mil millones de personas alrededor del mundo, con crisis imposibles y con la tendencia dirigida a alcanzar la escandalosa cifra de 10 mil millones para el 2050. No digo que botar la basura en diferentes contenedores no ayude, pero si no existe un reclamo colectivo y un cambio general, las estadísticas nunca quedarán a nuestro favor.

El aumento poblacional es notablemente perjudicial, mucho más cuando las diferencias sociales se ensanchan y la pobreza y hambre se asientan. Aun así, la gente tiene la soberbia de penalizar el aborto y de dárselas de defensores de la moralidad. Se creen por encima del control de natalidad o la eutanasia, autonombrándose dueños de la verdad o del futuro. Peor aún, atacan la homosexualidad, la forma más responsable de relación, una que rara vez se reproduce y que más bien se encarga de amortiguar la multiplicación de otra gente.

En Bolivia estamos dramáticamente mal. El gobierno ha regalado nuestras áreas protegidas a los mineros auríferos y nos ha posicionado como unos de los cinco países que más deforesta en el mundo; el río Tuichi, el más biodiverso del mundo, ya está cuadriculado para su explotación.

Pese a todo, los mineros piden más, contaminando lo que les da la gana y violando toda convención y tratado medioambiental posible. La COP27, de parte de nuestro país y de parte de muchos otros, es un saludo a la bandera. La Pachamama boliviana está agonizando y el MAS no tiene ninguna intención de parar.

Al final, más allá de esta realidad que no se adapta a los optimistas, las imágenes del telescopio James Webb nos demuestran que el universo, pese a la irracionalidad humana, mantendrá su belleza después de nuestros tiempos.