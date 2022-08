¿Para qué existen las Fuerzas Armadas?

Una respuesta rápida, común y fácil a esta pregunta sería... para la guerra, pero ¿cuál guerra? Desde 1935 Bolivia no tuvo más guerras, entonces, ¿cómo se ha justificado su existencia en estos casi 100 años siguientes? ¿Se justifica invertir en unas Fuerzas Armadas cuando la Constitución señala que Bolivia es un Estado pacifista? El presente análisis pretende dar respuestas a estas y otras interrogantes sobre el tema.

Cuando una persona abraza una profesión busca satisfacer sus objetivos personales en el tiempo. Para el logro de los mismos, el profesional utiliza diversos instrumentos; así, el ingeniero emplea la planimetría, el cálculo, las herramientas, la tecnología, los materiales y otros.

Como en casi toda sociedad, también se tiene a un otro sector de la población con sus objetivos propios y consecuentemente con sus instrumentos para alcanzarlos, estos son los militares. Estos profesionales utilizan las armas como instrumento para el logro de sus objetivos.

En general, todos los profesionales –civiles o militares– tienen un criterio común que guía la consecución de sus objetivos: crear un mundo mejor, contribuir al desarrollo, mejorar su entorno laboral y finalmente social.

En Bolivia, los militares representan aproximadamente el 0,087% del total de la población, lo que significa que los instrumentos utilizados por los mismos –las armas– no son parte de la cotidianidad del pueblo boliviano, situación refrendada por la Constitución, que nos define como Estado pacifista.

El uso de las armas está reservado a estos profesionales a través del monopolio estatal en el uso legítimo de la violencia, lo que significa que en manos equivocadas pueden causar mucho daño, es más, son la causa principal de mucha angustia. Entonces ¿cómo entender que las armas en manos de los militares pueden crear un mundo mejor y además cambiarlo para bien? Hay circunstancias en la vida de toda sociedad que solo las armas pueden interponerse entre el bien y el mal y constituirse en instrumentos de paz y estabilidad. Aunque parezca contradictorio, las armas quizá sean uno de los instrumentos más importantes para la paz y la estabilidad que se tiene en este mundo.

Las Fuerzas Armadas utilizan las armas no para disparar, no para matar, menos para destruir, sino para detener a quienes contravienen las normas de convivencia social tanto al interior como exterior del país, para proteger a los vulnerables, para defender los valores democráticos de la sociedad, para defender la libertad, en definitiva, las usan como instrumentos de paz y estabilidad.

La historia nos señala que Bolivia es uno de los países que ha tenido más guerras en América y que a casi 100 años de la última no se vislumbra otra a futuro. Los conflictos al interior del país han disminuido, entonces, ¿qué está pasando?, ¿Los pueblos de las Américas ya no son agresivos o han dejado la violencia como medio de solución de los conflictos? ¿Ha cambiado la mente humana? Autores como Steven Pinker refieren a que las sociedades son menos violentas por la instauración del estado de derecho y el monopolio estatal del uso legítimo de la violencia, legitimado por un gobierno electo democráticamente, por pesos y contrapesos (equilibrio de poderes) y por un sistema judicial y legislativo independientes.

En otras palabras, el monopolio estatal de la fuerza mantiene a raya el uso de la violencia y bajo el control de la legalidad. Este tipo de monopolio ante todo sirve de advertencia para que nadie puede atribuirse esta función y además para desalentar una carrera armamentista entre grupos potencialmente hostiles de la sociedad.

El monopolio estatal de la violencia a cargo de las FFAA se lo ejerce de manera legítima, no solo porque la democracia así lo exige sino, porque contribuye a la disminución de la violencia al interior de la sociedad y el mundo entero, como ocurre con las operaciones de paz en las que participa Bolivia.

Vivir en un mundo sin violencia es lo ideal, es esperar que nuestros políticos, diplomáticos y autoridades transformen los conflictos en paz y las amenazas en esperanza; solo así podremos materializar el ideal de que no existan más fuerzas armadas y encontrar la forma de vivir sin violencia ni opresión; pero hasta que ese día llegue tendremos que hacer que esos ideales y los errores humanos encuentren un punto de equilibrio. Hasta que ese día llegue, seguirá habiendo hombres y mujeres dispuestos a arriesgar sus vidas para permitir que otros vivan libres de violencia y opresión y además en un mundo mejor. Seguirá habiendo militares que dejen sus hogares y tomen las armas por gente que ni los conocen pero que juraron defenderlos.

No perdamos la fe en el día en que podamos deshacernos de las armas llegue pronto, mientras tanto, debemos estar convencidos que la paz y la estabilidad no son gratis, requieren de un gran esfuerzo y arduo trabajo, generalmente silencioso y poco valorado, requieren de equipamiento que combine las habilidades de sus soldados con la misión a cumplir. Las FFAA requieren del apoyo del pueblo para mantener soldados entrenados y eficientes, no para la guerra, sino, para la paz y la estabilidad.

La norma suprema establece que las FFAA son órganos de defensa del Estado, situación que le impone no solo a velar por el bienestar de la población sino, garantizar la estabilidad del gobierno y además resguardar la integridad del territorio, tareas exclusivas que se resumen en preservar la paz y mantener la estabilidad del Estado.

Bolivia cuenta con una institución armada con despliegue territorial, la presencia del Estado en todo el ámbito geográfico nacional es materializado por sus Fuerzas Armadas, que lo convierte no solo en factor de cohesión y asentamiento poblacional sino, particularmente de consolidación del Estado.

Las Fuerzas Armadas son lo que Bolivia es, en la medida que desarrolle el país lo harán sus Fuerzas Armadas, los cambios en el Estado impulsarán transformaciones en su milicia, pero lo que no cambiará es su poder de disuasión y a veces su poder moderador en la vida del país.

La Constitución señala que Bolivia se defenderá ante cualquier agresión que comprometa su independencia e integridad, aunque no especifica si lo hará con sus FFAA, pero se infiere que sí, entonces, para llegar a este extremo de decisión es que ha fracasado la diplomacia, la política y todo instrumento que la sociedad civil dispone y no queda otra opción más que la militar como ultima ratio.

Todas las opciones anteriores están en manos de políticos que fracasaron y dejan a los militares la solución de sus frustraciones.